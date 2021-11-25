¿Qué es la Global Reporting Initiative (GRI)?

Los estándares GRI se dividen en tres secciones: universal, sectores y temas. Este es un sistema modular e interconectado: todas las organizaciones utilizan los tres estándares universales, pero eligen los estándares sectoriales y temáticos que son más aplicables a sus circunstancias. Los estándares del sector son bastante nuevos: solo se ha publicado uno y hay tres más actualmente en desarrollo.

Los estándares universales se dividen en:

GRI 1: fundación

fundación GRI 2: divulgaciones generales

divulgaciones generales GRI 3: temas materiales

GRI 3 proporciona un proceso claro para identificar "temas materiales". Esto comienza por comprender el contexto de la organización, identificar los impactos reales y potenciales, evaluar la importancia de esos impactos, priorizar los impactos más significativos para informar y finalmente determinar los temas materiales relevantes.

Los estándares temáticos se organizan en:

GRI 200s: temas económicos

temas económicos GRI 300: temas ambientales

temas ambientales GRI 400: temas sociales

Los estándares universales se actualizaron recientemente y anteriormente se conocían como GRI 100. Es posible que vea los estándares antiguos o nuevos en los informes hasta 2023, cuando se deban utilizar los nuevos estándares.

Las normas especifican indicadores, conocidos como divulgaciones, necesarios para la presentación de informes transparentes sobre una organización y su impacto. Cada estándar temático incluye divulgaciones sobre el enfoque de gestión y divulgaciones específicas del tema. Las divulgaciones sobre el enfoque de gestión Explorar cómo una organización gestiona un tema material, los impactos asociados y las expectativas e intereses razonables de las partes interesadas.

Por ejemplo, GRI 403, seguridad y estado ocupacional, es un estándar temático clasificado como un “tema social”. Dentro de esta norma hay una serie de divulgaciones.

Divulgaciones sobre el enfoque de gestión:

Divulgación 403-1: Sistema de gestión de estado y seguridad ocupacional

Divulgación 403-2: Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes

Divulgación 403-3: Servicios de estado ocupacional

Divulgación 403-4: Participación de los trabajadores, consulta y comunicación sobre estado y seguridad ocupacional

Divulgación 403-5: Capacitación de los trabajadores sobre estado y seguridad ocupacional

Divulgación 403-6: Promoción del estado de los trabajadores

Divulgación 403-7: Prevención y mitigación de los impactos en el estado y la seguridad en el trabajo directamente vinculados por las relaciones comerciales

Divulgaciones específicas del tema:

Divulgación 403-8: Trabajadores cubiertos por un sistema de gestión de estado y seguridad ocupacional

Divulgación 403-9: Lesiones relacionadas con el trabajo

Divulgación 403-10: Problemas de estado relacionados con el trabajo

Los estándares incluyen requisitos para cada divulgación, junto con orientación para desarrollar la narrativa más efectiva y completa. Algunas divulgaciones tienen requisitos que describen la información necesaria para informar o instrucciones sobre cómo cumplir con el estándar GRI.

Los estándares GRI están estructurados para ayudar a una organización y a sus stakeholders a comprender el contexto del informe para que puedan ver mejor la importancia de sus impactos.

Para obtener más información, consulte este resumen de los estándares GRI.