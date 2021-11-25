¿Qué es la Global Reporting Initiative (GRI)?

Global Reporting Initiative (GRI) es una organización internacional e independiente sin fines de lucro que apoya a empresas, gobiernos y otras organizaciones para comunicar claramente su impacto en el mundo. Los informes ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) exhaustivos y precisos son primordiales tanto para el crecimiento como para la transparencia, pero sin una metodología estandarizada, los informes de sustentabilidad pueden ser difíciles de evaluar.
Los estándares GRI son los estándares más utilizados para la elaboración de informes de sustentabilidad, actualmente utilizados por más de 10 000 informantes en más de 100 países, y son aplicables a gobiernos, corporaciones, organizaciones grandes y organizaciones pequeñas. Son particularmente útiles para rastrear e informar los esfuerzos de una organización para alcanzar los objetivos de cero emisiones netas en su camino bajo en carbono.
El formato fácil de usar también garantiza que los estándares GRI puedan ser adoptados por expertos en la materia que pueden tener menos experiencia y recursos cuando se trata de informes ESG y de sustentabilidad. Si una organización no puede informar de acuerdo con los estándares (preferido), aún puede usarlos para informar con referencia a los estándares GRI, lo que convierte a los estándares en una herramienta de informes de sustentabilidad muy accesible para organizaciones de todos los tamaños en todas las etapas del proceso de descarbonización.
Los estándares GRI también son particularmente importantes para las organizaciones multinacionales que operan en varias regiones con diferentes requisitos de sustentabilidad, ya que son coherentes, medibles y comparables y pueden entenderse bajo un "lenguaje" estandarizado para la elaboración de informes.
Los estándares GRI son relevantes para una variedad de stakeholder internos y externos que están preocupados por la transparencia del impacto de una organización. Estos stakeholders suelen incluir empleados, reguladores, responsables políticos e inversores que tienen diferentes razones para acceder a informes ESG coherentes.
Los estándares GRI se dividen en tres secciones: universal, sectores y temas. Este es un sistema modular e interconectado: todas las organizaciones utilizan los tres estándares universales, pero eligen los estándares sectoriales y temáticos que son más aplicables a sus circunstancias. Los estándares del sector son bastante nuevos: solo se ha publicado uno y hay tres más actualmente en desarrollo.
Los estándares universales se dividen en:
GRI 3 proporciona un proceso claro para identificar "temas materiales". Esto comienza por comprender el contexto de la organización, identificar los impactos reales y potenciales, evaluar la importancia de esos impactos, priorizar los impactos más significativos para informar y finalmente determinar los temas materiales relevantes.
Los estándares temáticos se organizan en:
Los estándares universales se actualizaron recientemente y anteriormente se conocían como GRI 100. Es posible que vea los estándares antiguos o nuevos en los informes hasta 2023, cuando se deban utilizar los nuevos estándares.
Las normas especifican indicadores, conocidos como divulgaciones, necesarios para la presentación de informes transparentes sobre una organización y su impacto. Cada estándar temático incluye divulgaciones sobre el enfoque de gestión y divulgaciones específicas del tema. Las divulgaciones sobre el enfoque de gestión Explorar cómo una organización gestiona un tema material, los impactos asociados y las expectativas e intereses razonables de las partes interesadas.
Por ejemplo, GRI 403, seguridad y estado ocupacional, es un estándar temático clasificado como un “tema social”. Dentro de esta norma hay una serie de divulgaciones.
Divulgaciones sobre el enfoque de gestión:
Divulgaciones específicas del tema:
Los estándares incluyen requisitos para cada divulgación, junto con orientación para desarrollar la narrativa más efectiva y completa. Algunas divulgaciones tienen requisitos que describen la información necesaria para informar o instrucciones sobre cómo cumplir con el estándar GRI.
Los estándares GRI están estructurados para ayudar a una organización y a sus stakeholders a comprender el contexto del informe para que puedan ver mejor la importancia de sus impactos.
Para obtener más información, consulte este resumen de los estándares GRI.
A través de mejores informes, las organizaciones pueden medir, divulgar, gestionar y comprender mejor sus impactos e identificar oportunidades estratégicas.
Los informes claros y coherentes generan confianza. Mejora la relación que una organización tiene con su comunidad, industria y propios empleados internos, lo que a su vez puede aumentar el valor de mercado a largo plazo. Los inversores analizan cada vez más los perfiles de riesgo de sus organizaciones en relación con la sustentabilidad exigiendo informes claros.
Los informes de sustentabilidad que utilizan los estándares GRI demuestran un enfoque futuro. Si bien los estándares se revisan constantemente para reflejar una infraestructura actualizada, esto significa que los informes desarrollados de acuerdo con los estándares GRI mantienen su relevancia y son más fáciles de comparar con informes anteriores y con los de otros en las industrias.
Se requieren informes ESG precisos y reconocidos a nivel mundial para que una organización cumpla con los requisitos de informes de stakeholder e inversores y la transparencia sobre sus esfuerzos de descarbonización.
En 2023, el 98.6 % de las empresas del S&P 500 publicaron informes de sustentabilidad. Las empresas públicas de todos los tamaños en todo el mundo comprenden cada vez más la importancia económica de los informes ESG estructurados, y el GRI proporciona un conjunto de estándares aplicables y comparables para guiar esos informes.
El software ESG se puede utilizar para ayudar a los informes de GRI al proporcionar datos precisos y coherentes de grado financiero. Es particularmente útil para informar sobre mediciones ambientales, como el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), donde se requieren datos cuantitativos. La contabilidad de gases de efecto invernadero y los informes de sustentabilidad son un proceso complejo que requiere acceso a datos energéticos precisos, históricos y en tiempo real.
Los informes de GRI pueden ser difíciles de consolidar si la información está aislada en diferentes departamentos comerciales, y el control de versiones puede ser difícil de gestionar si está contenido en hojas de cálculo. El software de informes ESG elimina los datos gestionados localmente y crea una fuente unificada de información. A continuación, puede proporcionar los resultados necesarios para realizar con precisión los informes de GRI.
Con el módulo de Directrices sobre informes ESG de Envizi dentro de las soluciones de ESG Reporting, las preguntas del marco GRI están disponibles dentro del módulo, lo que le permite capturar datos en un solo lugar e informar a GRI desde Envizi. El módulo Directrices sobre informes ESG también admite una serie de otras infraestructuras, incluidos CDP, SASB, GRESB, SECR, NGER, SDG, SFDR y TCFD.
Dentro del módulo, también se proporcionan orientaciones y consejos junto con cada pregunta para ayudar a informar a las organizaciones de todos los niveles de experiencia sobre la mejor manera de abordar los requisitos de presentación de informes. Además, dado que las respuestas pueden ser idénticas o similares en diferentes infraestructuras y permanecer sin cambios algunos años, las respuestas históricas se pueden utilizar en diferentes infraestructuras sin la necesidad de copiar y pegar manualmente, lo que a menudo acompaña a los informes tradicionales.
La presentación de informes demuestra un compromiso transparente de trabajar para lograr un impacto más positivo en la sociedad y el planeta. Los estándares GRI son los estándares de informes de sustentabilidad más utilizados y, con el apoyo del software de informes ESG, como Envizi, pueden ser utilizados por organizaciones con visión de futuro y responsables para comunicar su contribución a un mundo más sostenible.
