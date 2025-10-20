IBM aspira a ser el catalizador que haga que el mundo funcione mejor.
Estamos invirtiendo en el futuro del trabajo con un enfoque holístico que fomenta el acceso a la educación y la capacitación.
Como empresa de tecnología, IBM está desempeñando un papel clave para permitir que las organizaciones conviertan la ambición en acción.
Los empleados de IBM están empoderados para tomar medidas significativas, dedicando sus habilidades y tiempo para marcar una diferencia positiva en todo el mundo.
En IBM, fomentamos una cultura de inclusión y colaboración en la que cada IBMer puede tener un impacto positivo mientras aporta su versión auténtica al trabajo.
IBM continúa tomando medidas deliberadas para impulsar resultados reales de responsabilidad ambiental.
IBM está avanzando en la IA responsable a través de un enfoque multidisciplinario y multidimensional que integra la ética en la tecnología.
Creó REX (acrónimo de Rescue & Exploration), un robot autónomo de cuatro patas que utiliza IBM® watsonx.
Está impulsando esfuerzos para crear soluciones que permitan intervenciones de energía e infraestructura basadas en datos en economías en desarrollo.
Educada para creer que podía hacer del mundo un lugar mejor, Kim convierte esa creencia en realidad a través del voluntariado comunitario.
IBM fue clasificada como una de las principales empresas confiables en Estados Unidos por Newsweek
IBM fue clasificada como una de las mejores empresas confiables en Estados Unidos por Newsweek
IBM fue reconocida por el Premio al Liderazgo Organizacional del Climate Registry
Forbes reconoció a IBM como una de las 100 principales empresas estadounidenses por su posición para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y hacer la transición a una economía baja en carbono para 2050
IBM fue reconocida como parte de las mejores empresas mejores para los recién graduados (Best Employers for New Graduates) por Forbes, con lo cual reforzamos nuestro compromiso de invertir en programas de aprendizajes y nuevos conocimientos
IBM recibió el reconocimiento de Ethisphere por nuestras buenas prácticas éticas y rendimiento financiero.
IBM recibió el premio Golden Peacock Award for sustentabilidad 2024 otorgado por el Institute of Directors, India
IBM recibió el reconocimiento de Hunt Scanlon Media por nuestro continuo enfoque en nuestros empleados
IBM recibió el premio de oro International Green Apple Environment Award for Beautiful Buildings 2023, por parte del Thomas J. Watson Research Center en Yorktown Heights, NY
IBM se encuentra entre los 10 empresas con mejor desempeño en temas ambientales al superar los estándares de las divulgaciones y acciones ambientales, y aprovechar nuestros modelos de negocio únicos para el impacto
IBM recibió un premio SEAL al producto sostenible en los premios SEAL Business Sustainability Awards 2023 por IBM® z16.