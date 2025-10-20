IBM Impact

IBM aspira a ser el catalizador que haga que el mundo funcione mejor.

Varias personas cruzan la calle

Dedicados a marcar la diferencia

En IBM, combinamos nuestro talento, tecnología y comunidad de socios y líderes para crear un cambio positivo. Nuestro compromiso con la innovación y la colaboración nos permite abordar desafíos apremiantes y mejorar la vida en comunidades de todo el mundo.
Nuestras áreas de enfoque
Educación y habilidades

Estamos invirtiendo en el futuro del trabajo con un enfoque holístico que fomenta el acceso a la educación y la capacitación.

 Explore la educación y las habilidades
Innovación social

Como empresa de tecnología, IBM está desempeñando un papel clave para permitir que las organizaciones conviertan la ambición en acción.

 Explore la innovación social
Donaciones y voluntariado

Los empleados de IBM están empoderados para tomar medidas significativas, dedicando sus habilidades y tiempo para marcar una diferencia positiva en todo el mundo.

 Explore las donaciones y el voluntariado
Inclusión en IBM

En IBM, fomentamos una cultura de inclusión y colaboración en la que cada IBMer puede tener un impacto positivo mientras aporta su versión auténtica al trabajo. 
Medioambiental

IBM continúa tomando medidas deliberadas para impulsar resultados reales de responsabilidad ambiental.

 Explore el entorno
IA responsable

IBM está avanzando en la IA responsable a través de un enfoque multidisciplinario y multidimensional que integra la ética en la tecnología.

 Explore la IA responsable
Historias de impacto
Retrato de Gian-Luca Fenocchi
Gian-Luca Fenocchi

Creó REX (acrónimo de Rescue & Exploration), un robot autónomo de cuatro patas que utiliza IBM® watsonx.

 Lea la historia de Gian-Luca
Retrato de Alexandros Korkovelos
Alexandros Korkovelos

Está impulsando esfuerzos para crear soluciones que permitan intervenciones de energía e infraestructura basadas en datos en economías en desarrollo.

 Lea la historia de Alexandros
Retrato de Kim Cook-Boyd
Kim Cook-Boyd

Educada para creer que podía hacer del mundo un lugar mejor, Kim convierte esa creencia en realidad a través del voluntariado comunitario. 

 Leer la historia de Kim

Premios

Las empresas más confiables de Estados Unidos 2025

IBM fue clasificada como una de las principales empresas confiables en Estados Unidos por Newsweek
Liderazgo organizacional 2025

IBM fue reconocida por el Premio al Liderazgo Organizacional del Climate Registry
Net Zero Leaders 2024

Forbes reconoció a IBM como una de las 100 principales empresas estadounidenses por su posición para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y hacer la transición a una economía baja en carbono para 2050 
The Best Employers for New Graduates 2024

IBM fue reconocida como parte de las mejores empresas mejores para los recién graduados (Best Employers for New Graduates) por Forbes, con lo cual reforzamos nuestro compromiso de invertir en programas de aprendizajes y nuevos conocimientos
Las empresas más éticas del mundo 2024

IBM recibió el reconocimiento de Ethisphere por nuestras buenas prácticas éticas y rendimiento financiero. 
Golden Peacock Award 2024

IBM recibió el premio Golden Peacock Award for sustentabilidad 2024 otorgado por el Institute of Directors, India
Líderes climáticos 2024

USA Today reconoció a IBM por reducir nuestra huella de carbono
Premio a la excelencia en cultura 2023

IBM recibió el reconocimiento de Hunt Scanlon Media por nuestro continuo enfoque en nuestros empleados
Beautiful Buildings 2023

IBM recibió el premio de oro International Green Apple Environment Award for Beautiful Buildings 2023, por parte del Thomas J. Watson Research Center en Yorktown Heights, NY
2023 Top Companies for the Environment

IBM se encuentra entre los 10 empresas con mejor desempeño en temas ambientales al superar los estándares de las divulgaciones y acciones ambientales, y aprovechar nuestros modelos de negocio únicos para el impacto  
Premio SEAL al producto sostenible 2023

IBM recibió un premio SEAL al producto sostenible en los premios SEAL Business Sustainability Awards 2023 por IBM® z16.

Premio 2023 Latin Trade Index Americas Sustainability

IBM fue nombrada una de las cinco empresas más sustentables de América Latina en 2023