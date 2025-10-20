IBM Impact Accelerator

Proporcionar a organizaciones sin fines de lucro y agencias de gobierno tecnología IBM y soluciones de IA para apoyar a comunidades de todo el mundo
Un ingeniero interactúa con una pantalla táctil, que simboliza la conexión con la innovación y la tecnología futuras. Boston - 21 de mayo: Escenas del evento IBM Think 2024 el martes 21 de mayo de 2024, en el Boston BCEC. (Fotografía de Landon Nordeman)
Nuestra iniciativa


IBM Impact Accelerator es un programa de innovación social que apoya a las comunidades que enfrentan estrés ambiental y económico en todo el mundo, a través de tecnologías como la IA y un ecosistema de expertos. 

Hasta la fecha, IBM Impact Accelerator ha apoyado 20 proyectos globales en cuatro cohortes activas centradas en la agricultura sostenible, la energía limpia, la gestión del agua y las ciudades resilientes.


Nuestros elementos diferenciadores

  • Escala global con impacto local

  • Programa con dos años de duración

  • Sin costo para los participantes

  • Centrarse en las comunidades

Agricultura sustentable

Descripción general Solutions

Energía limpia

Descripción general Solutions

Gestión del agua

Descripción general Solutions

Ciudades resilientes

Descripción general Solutions

Nuestras soluciones

IBM Consulting IBM watsonx IBM Granite IBM Research IBM SkillsBuild IBM Software

Preguntas frecuentes

IBM cree que la ciencia, la tecnología y la innovación pueden ayudar a resolver los problemas ambientales y, al mismo tiempo, ayudar a las comunidades a abordar las necesidades sociales.

IBM Impact Accelerator ha tenido 20 compromisos, cada uno con una organización gubernamental o sin fines de lucro diferente, divididos en cuatro cohortes: agricultura sostenible, energía limpia, gestión del agua y ciudades resilientes.

IBM selecciona cinco organizaciones cada año, formando una cohorte, para enfocarse en la dirección de un área temática específica de innovación social en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. El proceso de selección incluye una solicitud de propuesta pública abierta a cualquier organización gubernamental o sin fines de lucro. Las propuestas se revisan y evalúan en cuanto a viabilidad e impacto, y se examinan a través de procesos de cumplimiento estándar de IBM. El proceso de selección incluirá contribuciones de expertos de IBM en disciplinas, tales como Consultoría, Investigación, Software, Oficina Principal de Sustentabilidad y Responsabilidad Social Corporativa. Los criterios de selección considerarán el nivel de apoyo de los solicitantes a las comunidades, la viabilidad y la sustentabilidad de las soluciones de tecnología propuestas y la transparencia de los solicitantes en la medición y los informes, entre otras consideraciones.

IBM colabora con organizaciones para diseñar, desarrollar y desplegar una solución técnica que beneficie de manera directa a las comunidades. A lo largo de la experiencia, IBM proporciona acceso a plataformas como IBM® watsonx y modelos de IA Granite, IBM Cloud, IBM Environmental Intelligence y tecnologías de código abierto Red Hat, así como tutoría técnica para crear capacidad a largo plazo. Las organizaciones seleccionadas para participar deben celebrar un acuerdo de subvención de IBM que rija el acceso a la tecnología, los servicios y los recursos de IBM.

IBM Impact Accelerator está abierto a organizaciones de gobierno y sin fines de lucro de todo el mundo.

IBM planea seleccionar cinco organizaciones para este programa cada año.