Proporcionar a organizaciones sin fines de lucro y agencias de gobierno tecnología IBM y soluciones de IA para apoyar a comunidades de todo el mundo
IBM Impact Accelerator es un programa de innovación social que apoya a las comunidades que enfrentan estrés ambiental y económico en todo el mundo, a través de tecnologías como la IA y un ecosistema de expertos.
Hasta la fecha, IBM Impact Accelerator ha apoyado 20 proyectos globales en cuatro cohortes activas centradas en la agricultura sostenible, la energía limpia, la gestión del agua y las ciudades resilientes.
Nuestros elementos diferenciadores
Se proporcionan herramientas y conocimientos a los pequeños agricultores de todo el mundo.
Solución: aplicación Deltares Aquality
Ubicación del proyecto: Países Bajos
Deltares, una organización de investigación sin fines de lucro con sede en los Países Bajos, se asoció con IBM para mejorar y ampliar el alcance de su aplicación Deltares Aquality con el fin de encontrar una solución tecnológica que ayude a los agricultores a controlar los niveles de nitrato y ofrezca insights sobre las pérdidas de nutrientes y la calidad del agua local.
Solución: OpenHarvest Ubicación
del proyecto: Malawi
IBM y la organización mundial sin fines de lucro Heifer International colaboraron en el desarrollo de OpenHarvest, una aplicación móvil que amplía el acceso a datos agrícolas visuales, ofrece recomendaciones especializadas (a través de mensajes de texto SMS) a los agricultores de Malawi (África) mediante IA y modelos climáticos, y permite una mejor gestión de las granjas y los campos.
Solución: YvY
Ubicación del proyecto: América Latina
Plan21 e IBM, junto con desarrolladores del Instituto de Tecnología de Costa Rica (TEC), apoyaron el desarrollo de una aplicación, YvY, que brinda a los agricultores capacitación técnica para hacer uso de insights de datos meteorológicos, datos agronómicos y footprint que facilitan la gestión de la producción y permiten una mejor adaptación al estrés ambiental.
Solución: CRM Connect
Ubicación del proyecto: India
IBM y Nature Conservancy Center India desarrollaron una plataforma de información pública llamada CRM Connect, un panel y un portal web, para promover prácticas agrícolas regenerativas en India, con el objetivo de fomentar la sustentabilidad agrícola y reducir el impacto del estrés ambiental en las comunidades.
Soluciones: Liquid Prep, Soil & Water Assessment Tool (“SWAT”) VEXA
Ubicación del proyecto: Estados Unidos
IBM y Texas A&M AgriLife colaboraron para avanzar en la agricultura sostenible con soluciones que incluyen Liquid Prep, que ayuda a los agricultores a optimizar el uso del agua, y SWAT VEXA, un asistente virtual de IA generativa que proporciona insight sobre el suelo y el agua. Estas soluciones tienen como objetivo apoyar a los agricultores, administradores de agua y tierras, y comunidades en regiones agrícolas y urbanas en Estados Unidos.
Ayudar a atender el acceso a la electricidad, el uso de energía renovable y la transición energética.
Solución: Green Taqa
Ubicación del proyecto: Egipto
IBM y la Environment Without Borders Foundation (EWBF) crearon Green Taqa, una innovadora plataforma diseñada para ampliar el acceso a recursos y proveedores de energía limpia para comunidades de todo Egipto.
Aprenda más
Soluciones: Open Building Insights y Modeling Urban Growth
Ubicación del proyecto: Kenia e India
IBM y Sustainable Energy for All (SEforAll) trabajaron juntos en dos proyectos, Open Building Insights y Modeling Urban Growth, para permitir a los responsables políticos identificar las necesidades de energía e infraestructura de las comunidades en regiones en desarrollo.
Soluciones: Electricity Access Forecasting (modelo de IA) y Clean Energy Equity Index (modelo geoespacial estadístico)
Ubicación del proyecto: Sur Global (África, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio)
Para contribuir a la toma de decisiones basada en datos hacia una transición energética justa, IBM y el PNUD lanzaron nuevos modelos interactivos para analizar cuestiones energéticas complejas.
Net Zero Atlantic colaboró con IBM para crear una herramienta digital interactiva que mostrará geoespacialmente los impactos ambientales y socioeconómicos de los posibles futuros del sistema energético para Nueva Escocia. En última instancia, el objetivo es que las comunidades indígenas de Nueva Escocia aprovechen las capacidades de modelado avanzadas para fundamentar sus entradas a la planificación energética y del desarrollo.
El gobierno de la ciudad de Miyakojima trabajó con IBM para apoyar el desarrollo de una estrategia de energía renovable, incluida una microrred en la isla de Miyakojima, una comunidad distante que enfrenta un grave estrés ambiental debido a los tifones en Japón, con el objetivo de ayudar a sus residentes, que dependen de un medio ambiente limpio local para la industria turística y la agricultura.
Se presta servicio a las comunidades que enfrentan escasez de agua y estrés por agua limpia.
Solución: My FarmWell
Ubicación del proyecto: Región de Oriente Medio y África del Norte (MENA)
IBM y University of Sharjah han creado My FarmWell, una aplicación móvil diseñada para abordar los desafíos de la escasez de agua y promover la agricultura sostenible. La aplicación integra IBM® Cloud y datos hídricos y climáticos específicos de la región para proporcionar a los agricultores insights oportunos a nivel de granja.
IBM y University of Chicago Trust en Bangalore recopilarán información sobre la calidad del agua en la India; construirán y desplegarán herramientas diseñadas para democratizar el acceso a la información sobre la calidad del agua y ayudar a mejorar la gestión de los recursos hídricos para las principales organizaciones gubernamentales y sin fines de lucro.
IBM y University of Illinois colaboran para crear un modelo de inundación impulsado por IA. Aprovechando las tecnologías de IBM, como watsonx.ai e IBM Cloud, el objetivo es mejorar la predicción de lluvias y el forecasting en los Montes Apalaches en EE. UU.
IBM y el Instituto Yarandu crearán una plataforma en la nube para la planificación de infraestructuras de saneamiento en Brasil, junto con los proveedores de servicios públicos locales y los gobiernos.
IBM y Water Corporation trabajarán en mejoras de datos e IA, entregadas a través de paneles e informes, con un enfoque en las iniciativas de calidad del agua de Aboriginal Communities Water Services.
Aportar soluciones impulsadas por la tecnología para promover la resiliencia de las ciudades.
IBM y C40 Cities, una red global de casi 100 alcaldes de las principales ciudades del mundo, están trabajando juntos para crear una solución basada en datos e impulsada por IA para ayudar a las ciudades a analizar los resultados potenciales que pueden surgir como resultado del calor extremo y el efecto isla de calor urbano. La nueva solución tiene como objetivo permitir que las ciudades creen estrategias de adaptación para ayudar a aliviar los riesgos para el estado de la población y las cargas económicas, al tiempo que fortalecen los esfuerzos nacionales de resiliencia.
A través de un acuerdo con el World Food Program USA, IBM está colaborando con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas para mejorar la herramienta geoespacial "GeoTar" del PMA con capacidades avanzadas de IA y datos. GeoTar crea mapas de vulnerabilidad, lo que ayuda a mejorar las decisiones operativas, como la focalización y la priorización. Las nuevas características apoyarán a las oficinas del PMA en los países que se dedican a combatir el hambre mundial y mejorar la seguridad alimentaria, que puede verse interrumpida por desastres ambientales, como sequías, inundaciones o deslizamientos de tierra.
IBM y Mass General Brigham, un sistema de salud académico integrado sin fines de lucro, están trabajando juntos para desarrollar una herramienta de IA para sistemas de salud y centros de salud comunitarios que enfrentan calor extremo. La herramienta se creará para ayudar a predecir eventos de calor extremo hiperlocales, identificar a los pacientes en riesgo y ofrecer advertencias confiables y automatizadas cuando una ola de calor sea inminente. La nueva solución informará a los pacientes sobre los recursos disponibles para ellos, al tiempo que ayudará a los médicos a tomar medidas preventivas mediante la detección e intervención sobre los factores de riesgo del paciente.
IBM y Janaagraha Centre for Citizenship and Democracy están colaborando para crear una plataforma de datos y analytics de la ciudad. Al consolidar los datos a nivel de ciudad, la plataforma se diseñará para permitir la toma de decisiones basada en datos para intervenciones informadas por parte de los gobiernos de la India que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las poblaciones urbanas, por ejemplo, mejorando la prestación de servicios y fomentando el desarrollo urbano sostenible.
IBM y Kota Kita, una organización sin fines de lucro que promueve ciudades sostenibles, socialmente justas, equitativas y democráticas, están trabajando juntos para desarrollar nuevos modelos de IA para identificar y responder a las necesidades de los ciudadanos de Samarinda (Indonesia) que están expuestos al estrés ambiental. Los modelos se diseñarán para considerar vulnerabilidades físicas, como desastres naturales, y variables económicas y sociales, como el crecimiento demográfico y el acceso a agua limpia.
IBM cree que la ciencia, la tecnología y la innovación pueden ayudar a resolver los problemas ambientales y, al mismo tiempo, ayudar a las comunidades a abordar las necesidades sociales.
Las soluciones innovadoras y habilitadas por la tecnología tienen el potencial de impulsar el progreso global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas a casi el 90 % desde el 66 % actual, abordando el déficit anual de financiamiento de los ODS de 14-17 billones de dólares.
Al unir expertos y tecnología, IBM quería encontrar una manera de escalar y acelerar soluciones que apoyan a las comunidades.
IBM Impact Accelerator ha tenido 20 compromisos, cada uno con una organización gubernamental o sin fines de lucro diferente, divididos en cuatro cohortes: agricultura sostenible, energía limpia, gestión del agua y ciudades resilientes.
IBM selecciona cinco organizaciones cada año, formando una cohorte, para enfocarse en la dirección de un área temática específica de innovación social en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. El proceso de selección incluye una solicitud de propuesta pública abierta a cualquier organización gubernamental o sin fines de lucro. Las propuestas se revisan y evalúan en cuanto a viabilidad e impacto, y se examinan a través de procesos de cumplimiento estándar de IBM. El proceso de selección incluirá contribuciones de expertos de IBM en disciplinas, tales como Consultoría, Investigación, Software, Oficina Principal de Sustentabilidad y Responsabilidad Social Corporativa. Los criterios de selección considerarán el nivel de apoyo de los solicitantes a las comunidades, la viabilidad y la sustentabilidad de las soluciones de tecnología propuestas y la transparencia de los solicitantes en la medición y los informes, entre otras consideraciones.
IBM colabora con organizaciones para diseñar, desarrollar y desplegar una solución técnica que beneficie de manera directa a las comunidades. A lo largo de la experiencia, IBM proporciona acceso a plataformas como IBM® watsonx y modelos de IA Granite, IBM Cloud, IBM Environmental Intelligence y tecnologías de código abierto Red Hat, así como tutoría técnica para crear capacidad a largo plazo. Las organizaciones seleccionadas para participar deben celebrar un acuerdo de subvención de IBM que rija el acceso a la tecnología, los servicios y los recursos de IBM.
IBM Impact Accelerator está abierto a organizaciones de gobierno y sin fines de lucro de todo el mundo.
IBM planea seleccionar cinco organizaciones para este programa cada año.