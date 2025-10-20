Impacto en la práctica

IBM tiene un compromiso de larga data con la responsabilidad social corporativa, impulsando un objetivo compartido de crear un mundo mejor para sus empleados y comunidades globales.

Impacto social 

Colaboramos con organizaciones sin fines de lucro, universidades y gobierno para amplificar nuestro impacto, escalar iniciativas y crear un cambio duradero y significativo.
Nuestro enfoque
Educación y habilidades

Al invertir en el futuro del trabajo, IBM está adoptando un enfoque estratégico para ampliar el acceso a la tecnología y la educación en IA, construyendo la cartera de talento.
Innovación social

Uniendo expertos y tecnología, nuestro objetivo es mejorar las vidas y las oportunidades económicas en todo el mundo, creando un impacto duradero y escalable. 
Donaciones y voluntariado

Apoyar a las comunidades locales en todo el mundo está en el epicentro de nuestro trabajo y es fundamental para nuestro compromiso. 
Nuestros objetivos 30 millones

Aumentar las habilidades de 30 millones de personas para 2030 y capacitar a 2 millones de estudiantes de IA para 2026

 75M

Proporcionar hasta 75 millones de dólares en efectivo y donaciones en especie de tecnología y servicios para 2028

 4 millones

Lograr el objetivo de alcanzar los 4 millones de horas de voluntariado para finales de 2025

Historias de impacto

En IBM, nuestro compromiso de crear un mundo mejor impulsa nuestra cultura y la dedicación de nuestros empleados y comunidades.

Vea el impacto de la RSC en la práctica

Programas

Programas de voluntariado exclusivos

Participar en iniciativas impulsadas por un propósito alineadas con la educación, las habilidades y la innovación social

IBM SkillsBuild

Empoderar a los estudiantes y educadores con habilidades y credenciales de IA para el futuro del trabajo

IBM Impact Accelerator

Apoyar a comunidades de todo el mundo a través de IA y colaboraciones de expertos

IA de IBM para hacer un impacto

Equipar a las organizaciones sin fines de lucro para transformar las operaciones y escalar el impacto a través del poder de la IA

