IBM tiene un compromiso de larga data con la responsabilidad social corporativa, impulsando un objetivo compartido de crear un mundo mejor para sus empleados y comunidades globales.
Colaboramos con organizaciones sin fines de lucro, universidades y gobierno para amplificar nuestro impacto, escalar iniciativas y crear un cambio duradero y significativo.
Al invertir en el futuro del trabajo, IBM está adoptando un enfoque estratégico para ampliar el acceso a la tecnología y la educación en IA, construyendo la cartera de talento.
Uniendo expertos y tecnología, nuestro objetivo es mejorar las vidas y las oportunidades económicas en todo el mundo, creando un impacto duradero y escalable.
Apoyar a las comunidades locales en todo el mundo está en el epicentro de nuestro trabajo y es fundamental para nuestro compromiso.
Aumentar las habilidades de 30 millones de personas para 2030 y capacitar a 2 millones de estudiantes de IA para 2026
Proporcionar hasta 75 millones de dólares en efectivo y donaciones en especie de tecnología y servicios para 2028
Lograr el objetivo de alcanzar los 4 millones de horas de voluntariado para finales de 2025
Participar en iniciativas impulsadas por un propósito alineadas con la educación, las habilidades y la innovación social
Empoderar a los estudiantes y educadores con habilidades y credenciales de IA para el futuro del trabajo
Apoyar a comunidades de todo el mundo a través de IA y colaboraciones de expertos
Equipar a las organizaciones sin fines de lucro para transformar las operaciones y escalar el impacto a través del poder de la IA