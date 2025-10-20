Donaciones y voluntariado

Las donaciones y el voluntariado están en el epicentro de nuestro trabajo como IBMers y son fundamentales para nuestro compromiso de apoyar a nuestras comunidades locales.
El primer CEO de IBM, Thomas J. Watson, declaró el "deber con la comunidad" como un imperativo para los IBMers en 1931. Si bien nuestro enfoque estratégico como compañía evolucionó y seguirá haciéndolo para ayudar a que el mundo funcione mejor, la cultura y los valores de IBM persistieron.
Los IBMers se comprometen a participar en iniciativas impulsadas por un propósito a través de nuestros programas exclusivos de voluntariado que se alinean con nuestras áreas prioritarias de educación e innovación social. IBM también tiene un programa integral y global de donaciones que nos permite proporcionar experiencia, tecnología y financiamiento para respaldar estas prioridades y tener un impacto significativo en quienes más lo necesitan. Como parte de este programa, se alienta a los IBMers a dedicar tiempo al voluntariado, con tiempo libre remunerado y recompensas por voluntariado.
Educada para creer que podía hacer del mundo un lugar mejor, Kim convierte esa creencia en realidad a través del voluntariado comunitario.
Las 49 donaciones de sangre de Sathya han cambiado la vida de los pacientes necesitados y han inspirado a otros a seguir su ejemplo.
Como la primera de su familia en obtener un título universitario, Rebeca ahora apoya iniciativas que ayudan a otros a hacer lo mismo.