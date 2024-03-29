Ética de IA

IBM está ayudando a avanzar en la IA responsable con un enfoque multidisciplinario y multidimensional
Las empresas se enfrentan a un panorama regulatorio global cada vez más complejo y en constante cambio en relación con la IA. El enfoque de IBM hacia la ética de la IA equilibra la innovación con la responsabilidad, lo que ayuda a adoptar una IA confiable a escala.
Priorizar la confianza, la transparencia, las habilidades y la agilidad puede ayudar a las organizaciones a liderar el camino a través de la transformación de la IA.
Comprender las oportunidades únicas, los riesgos y las mitigaciones de los agentes de IA es un paso crítico hacia ampliarlos de forma responsable.
La Oficina de Privacidad y Tecnología Responsable de IBM está escalando la IA responsable y desbloqueando el valor empresarial a través de la gobernanza de la IA integrada.
Tan importante como lo que la gobernanza de la IA ayuda a las organizaciones a lograr es lo que ayuda a las organizaciones a evitar. Descubra los amplios costos potenciales de no implementar un programa de gobernanza de la IA.
A lo largo de los últimos cinco años de evolución de la IA, el Consejo de Ética de la IA de IBM ayudó a IBM a innovar de manera responsable al guiar el desarrollo y la implementación de directrices éticas para la IA.
Los miembros del Consejo de Ética de la IA de IBM reflexionan sobre sus experiencias ayudando a garantizar que la IA se utilice de manera responsable y en beneficio de toda la sociedad.
Los estándares de procedencia de datos de Data & Trust Alliance están ayudando a IBM a acelerar los procesos internos de diligencia de datos.
IBM cree que la IA debería hacernos a todos mejores en nuestros trabajos, y que los beneficios de la era de la IA deberían llegar a muchos, no solo a la élite.
Los datos de los clientes de IBM son sus datos, y sus insights, también lo son. Creemos que las políticas de datos gubernamentales deben ser justas y equitativas, y priorizar la apertura.
Las empresas deben tener claro quién entrena sus sistemas de IA, qué datos se utilizaron en el entrenamiento y, lo más importante, qué entró en las recomendaciones de sus algoritmos.
Un buen diseño no sacrifica la transparencia en la creación de una experiencia perfecta.
Calibrada adecuadamente, la IA puede ayudar a los humanos a tomar decisiones de manera más justa.
A medida que los sistemas se emplean para tomar decisiones cruciales, la IA debe ser segura y sólida.
La transparencia refuerza la confianza, y la mejor manera de promover la transparencia es mediante la divulgación.
Los sistemas de IA deben priorizar y salvaguardar la privacidad y los derechos de los consumidores en materia de datos.
El Comité de ética en IA de IBM es la esencia del compromiso de IBM con la confianza. Su misión es:
La Junta patrocina flujos de trabajo que ofrecen liderazgo de opinión, defensa de políticas y educación, y capacitación sobre ética de la IA para impulsar la innovación responsable, así como el avance y la mejora de la IA y las tecnologías emergentes. También evalúa los casos de uso que plantean posibles preocupaciones éticas.
La Junta Directiva es un mecanismo fundamental mediante el cual IBM responsabiliza a nuestra compañía y a todos los empleados de IBM de nuestros valores y compromisos con el desarrollo y el despliegue éticos de la tecnología.
Acelere los flujos de trabajo de datos e IA responsables, transparentes y explicables.
IBM y la Universidad de Notre Dame han publicado BenchmarkCards, una colección de conjuntos de datos, puntos de referencia y mitigaciones que ayudan a guiar el desarrollo de sistemas de IA seguros y transparentes.
En el laboratorio de ética tecnológica de Notre Dame-IBM, los líderes de la industria se reunieron para analizar las oportunidades y los desafíos de la IA responsable en las finanzas.
Creados conjuntamente por IBM, los nuevos estándares de procedencia de datos de Data & Trust Alliance ofrecen una taxonomía de metadatos única en su tipo para respaldar la transparencia sobre la procedencia de los datos.
Expertos de IBM y la Universidad de Notre Dame describen recomendaciones para obtener el mejor ROI de las inversiones en ética de la IA.
Con aportes de IBM, el nuevo informe de Partnership on AI explora las salvaguardas para los modelos fundacionales abiertos.
En coautoría con IBM, la nueva hoja de ruta de políticas de Data & Trust Alliance proporciona recomendaciones para equilibrar la innovación de IA con la seguridad de IA.
Con el apoyo del Notre Dame-IBM Technology Ethics Lab, el Pulitzer Center lanza la AI Spotlight Series, una iniciativa de entrenamiento global.
IBM y Meta lanzan AI Alliance en colaboración con más de 50 miembros fundadores y colaboradores en todo el mundo.
