Evalúe el grado de madurez de su IA responsable

Obtenga insights personalizados para ayudar a su organización a escalar la IA de manera responsable.

Llegó el momento de la IA responsable

Las empresas se enfrentan a un panorama regulatorio global cada vez más complejo y en constante cambio en relación con la IA. El enfoque de IBM hacia la ética de la IA equilibra la innovación con la responsabilidad, lo que ayuda a adoptar una IA confiable a escala.

Últimas actualizaciones

Transformar la gestión de cambios con IA responsable

Priorizar la confianza, la transparencia, las habilidades y la agilidad puede ayudar a las organizaciones a liderar el camino a través de la transformación de la IA.

Escalar de manera responsable los agentes de IA en toda la empresa

Comprender las oportunidades únicas, los riesgos y las mitigaciones de los agentes de IA es un paso crítico hacia ampliarlos de forma responsable.
Acelerar la innovación a través de la Gobernanza de la IA centralizada

La Oficina de Privacidad y Tecnología Responsable de IBM está escalando la IA responsable y desbloqueando el valor empresarial a través de la gobernanza de la IA integrada.
¿Cuáles son los costos de no implementar la gobernanza de la IA?

Tan importante como lo que la gobernanza de la IA ayuda a las organizaciones a lograr es lo que ayuda a las organizaciones a evitar. Descubra los amplios costos potenciales de no implementar un programa de gobernanza de la IA.
Cinco formas en que la IA responsable cambió en los últimos 5 años

A lo largo de los últimos cinco años de evolución de la IA, el Consejo de Ética de la IA de IBM ayudó a IBM a innovar de manera responsable al guiar el desarrollo y la implementación de directrices éticas para la IA.
Celebración del 5.º aniversario del Comité de ética de IA de IBM

Los miembros del Consejo de Ética de la IA de IBM reflexionan sobre sus experiencias ayudando a garantizar que la IA se utilice de manera responsable y en beneficio de toda la sociedad.
Ganar eficiencia operativa a través de la transparencia de los datos

Los estándares de procedencia de datos de Data & Trust Alliance están ayudando a IBM a acelerar los procesos internos de diligencia de datos.
Tres consideraciones clave para la gobernanza de la IA eficaz

La gobernanza de la IA es ahora más importante que nunca. Pero ¿cómo empezar? Descúbralo en una nueva guía del IBM Institute for Business Value.
Los Principios de Confianza y Transparencia son los valores rectores que distinguen el enfoque de IBM respecto de la ética en IA. El objetivo de la IA es potenciar la inteligencia humana

IBM cree que la IA debería hacernos a todos mejores en nuestros trabajos, y que los beneficios de la era de la IA deberían llegar a muchos, no solo a la élite.

 Los datos y la información pertenecen a su creador

Los datos de los clientes de IBM son sus datos, y sus insights, también lo son. Creemos que las políticas de datos gubernamentales deben ser justas y equitativas, y priorizar la apertura.

 La tecnología debe ser transparente y explicable

Las empresas deben tener claro quién entrena sus sistemas de IA, qué datos se utilizaron en el entrenamiento y, lo más importante, qué entró en las recomendaciones de sus algoritmos.
Los Principios están respaldados por los Pilares de confianza, nuestras propiedades fundacionales para la ética de IA.
Justificabilidad

Un buen diseño no sacrifica la transparencia en la creación de una experiencia perfecta.
Imparcialidad

Calibrada adecuadamente, la IA puede ayudar a los humanos a tomar decisiones de manera más justa.
Robustez

A medida que los sistemas se emplean para tomar decisiones cruciales, la IA debe ser segura y sólida.
Transparencia

La transparencia refuerza la confianza, y la mejor manera de promover la transparencia es mediante la divulgación.
Privacidad

Los sistemas de IA deben priorizar y salvaguardar la privacidad y los derechos de los consumidores en materia de datos.
Modelos fundacionales: oportunidades, riesgos y mitigaciones Leer el documento
Ponga los principios en acción

El Comité de ética en IA de IBM es la esencia del compromiso de IBM con la confianza. Su misión es:

  • Proporcionar gobernanza y toma de decisiones a medida que IBM desarrolla, despliega y emplea la IA y otras tecnologías.
  • Mantener la coherencia con los valores de la compañía
  • Promover una IA confiable para nuestros clientes, nuestros socios y el mundo

La Junta patrocina flujos de trabajo que ofrecen liderazgo de opinión, defensa de políticas y educación, y capacitación sobre ética de la IA para impulsar la innovación responsable, así como el avance y la mejora de la IA y las tecnologías emergentes. También evalúa los casos de uso que plantean posibles preocupaciones éticas.

La Junta Directiva es un mecanismo fundamental mediante el cual IBM responsabiliza a nuestra compañía y a todos los empleados de IBM de nuestros valores y compromisos con el desarrollo y el despliegue éticos de la tecnología.
watsonx.governance

Acelere los flujos de trabajo de datos e IA responsables, transparentes y explicables.

Aprenda más

Asociaciones y colaboraciones

Ayudamos a investigadores y desarrolladores a tomar mejores decisiones en el diseño de IA

IBM y la Universidad de Notre Dame han publicado BenchmarkCards, una colección de conjuntos de datos, puntos de referencia y mitigaciones que ayudan a guiar el desarrollo de sistemas de IA seguros y transparentes.
Explorar el futuro de la IA responsable en las finanzas

En el laboratorio de ética tecnológica de Notre Dame-IBM, los líderes de la industria se reunieron para analizar las oportunidades y los desafíos de la IA responsable en las finanzas.
Fomentar una mayor transparencia en todo el ecosistema de datos

Creados conjuntamente por IBM, los nuevos estándares de procedencia de datos de Data & Trust Alliance ofrecen una taxonomía de metadatos única en su tipo para respaldar la transparencia sobre la procedencia de los datos.
Generación proactiva de valor con la ética de la IA

Expertos de IBM y la Universidad de Notre Dame describen recomendaciones para obtener el mejor ROI de las inversiones en ética de la IA.
La Partnership on IA comparte estrategias de mitigación de riesgos para la cadena de valor del modelo fundacional abierto

Con aportes de IBM, el nuevo informe de Partnership on AI explora las salvaguardas para los modelos fundacionales abiertos.
La Data & Trust Alliance ofrece una nueva hoja de ruta de políticas para el gobierno de IA

En coautoría con IBM, la nueva hoja de ruta de políticas de Data & Trust Alliance proporciona recomendaciones para equilibrar la innovación de IA con la seguridad de IA.

El Pulitzer Center lanza un programa para capacitar a 1000 periodistas en reportajes de IA

Con el apoyo del Notre Dame-IBM Technology Ethics Lab, el Pulitzer Center lanza la AI Spotlight Series, una iniciativa de entrenamiento global.
IBM y Meta lanzan AI Alliance

IBM y Meta lanzan AI Alliance en colaboración con más de 50 miembros fundadores y colaboradores en todo el mundo.
AI Governance Alliance publica un serie de documentos informativos

En colaboración con IBM, el Foro Económico Mundial ofrece tres documentos informativos para ayudar a guiar la transformación responsable con IA.

Siguientes pasos

Descubra cómo IBM puede ayudarle a acelerar su viaje hacia la IA responsable.

 Explore nuestros servicios de gobernanza de la IA Descubra watsonx.governance