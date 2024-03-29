Ética de IA

El Comité de ética en IA de IBM es la esencia del compromiso de IBM con la confianza. Su misión es:

Proporcionar gobernanza y toma de decisiones a medida que IBM desarrolla, despliega y emplea la IA y otras tecnologías.

Mantener la coherencia con los valores de la compañía

Promover una IA confiable para nuestros clientes, nuestros socios y el mundo

La Junta patrocina flujos de trabajo que ofrecen liderazgo de opinión, defensa de políticas y educación, y capacitación sobre ética de la IA para impulsar la innovación responsable, así como el avance y la mejora de la IA y las tecnologías emergentes. También evalúa los casos de uso que plantean posibles preocupaciones éticas.

La Junta Directiva es un mecanismo fundamental mediante el cual IBM responsabiliza a nuestra compañía y a todos los empleados de IBM de nuestros valores y compromisos con el desarrollo y el despliegue éticos de la tecnología.