En la gobernanza de la IA, no se puede gobernar lo que no se puede ver. Sin embargo, la visibilidad por sí sola no es útil a menos que también se comprendan los riesgos que entrañan los modelos y sistemas de inteligencia artificial (IA).

Esto es especialmente cierto para las tecnologías emergentes, como la IA agentiva. Los agentes de IA pueden mejorar la eficiencia y aumentar la productividad, pero comprender el alcance total de los riesgos que introducen es más complicado. “Los riesgos para la IA generativa y el aprendizaje automático pueden ser significativos para empezar, especialmente para ciertos casos de uso”, escriben Manish Bhide, Heather Gentile y Jordan Byrd de IBM. “Agregue agentes de IA y los riesgos se amplifican aún más”.

Nuestro informe técnico, “Agentes de IA: Oportunidades, riesgos y mitigaciones”, proporciona una investigación exhaustiva sobre los riesgos de IA agentic, explorando tanto la amplificación de los riesgos de IA previamente conocidos como la aparición de nuevos y únicos desafíos.



Sobre la base de nuestro trabajo anterior de identificación de riesgos y mitigaciones para los modelos fundacionales, este documento proporciona a los profesionales los conocimientos básicos necesarios para comprender, identificar y mitigar los riesgos. Este es un primer paso importante hacia una escalabilidad responsable de la IA agente.