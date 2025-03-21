Los beneficios de la IA agentiva son convincentes. “La IA agentiva nos acerca a los casos de uso que, hasta hace poco, considerábamos ciencia ficción, en los que las máquinas pueden completar tareas complejas que implican flujos de trabajo complejos, toma de decisiones y acciones basadas en datos con una mínima intervención humana”, escribe IBM. Cole Stryker.

Los agentes de IA pueden analizar las herramientas a su disposición, utilizar asistentes de IA para encontrar más información sobre temas y guiar a los usuarios a través de estos pasos. La IA multimodal también está acelerando la adopción de agentes al aumentar la capacidad de los sistemas de agentes para analizar el mundo a través de diversos medios, proyectar múltiples pasos adelante y actuar en nombre del usuario.

En las arquitecturas multiagente tradicionales, los humanos diseñan la lógica de control para resolver problemas claramente definidos. Por el contrario, los agentes de IA (o agentes LLM) utilizan la lógica de control creada por la IA generativa, y el LLM actúa como orquestador o coordinador. El nuevo modelo IBM® Granite 3.0 8B Instruct ejemplifica este enfoque al admitir casos de uso de agentes que requieren la invocación de herramientas, e IBM® watsonx Orchestrate amplía estas capacidades para admitir la funcionalidad de agentes para recursos humanos y funciones de chat.

Los sistemas de IA agéntica totalmente realizados tienen la capacidad autónoma de diseñar workflows y utilizar herramientas para resolver problemas complejos, ya sean anticipados, vagamente definidos o imprevistos. A través de interfaces de programación de aplicaciones (API), estas herramientas pueden interactuar en entornos externos al tiempo que aprovechan los datos con los que se entrenaron sus modelos.

“Los sistemas agentic tienen una noción de planificación, bucles, reflexión y otras estructuras de control que utilizan en gran medida las capacidades de razonamiento inherentes del modelo para lograr una tarea de extremo a extremo”, escriben los investigadores de IBM. "Junto con la capacidad de usar herramientas, complementos y llamadas de funciones, los agentes están facultados para realizar un trabajo de propósito más general".

Consideremos algunos casos de uso en el sector de servicios financieros: los sistemas de IA agente podrían optimizar de forma autónoma las comunicaciones con los clientes y adaptar las estrategias de compromiso. Podrían evaluar la solvencia, personalizar las ofertas de préstamos y gestionar de forma autónoma las cuentas de alto riesgo. También podrían rastrear las amenazas del mercado en tiempo real y recomendar la mitigación de riesgos. Dichos sistemas podrían mejorar en gran medida la productividad, pero solo si se abordan las preocupaciones de seguridad y observabilidad.