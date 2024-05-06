El panorama global de gobernanza de la IA es complejo y está evolucionando rápidamente. Están surgiendo temas y preocupaciones clave, pero los organismos públicos deberían adelantar evaluando sus prioridades y procesos específicos.
El cumplimiento de las políticas oficiales a través de herramientas de auditoría y otras medidas es solo el paso final. La base para la operacionalización efectiva de la gobernanza está centrada en el ser humano e incluye asegurar mandatos financiados, identificar líderes responsables, desarrollar la alfabetización en IA y centros de excelencia en toda la agencia e incorporar insights de la academia, las organizaciones sin fines de lucro y las industrias privadas.
A la fecha de escribir esto, el Observatorio de Políticas de la OCDEenumera 668 iniciativas nacionales de gobernanza de la IA de 69 países, territorios y la UE. Entre ellas se incluyen estrategias, agendas y planes nacionales; organismos de coordinación o supervisión de la IA; consultas públicas a stakeholders o expertos; e iniciativas para el uso de la IA en el sector público. Además, la OCDE coloca las regulaciones y estándares de IA legalmente exigibles en una categoría separada de las iniciativas mencionadas anteriormente, en la que enumera 337 iniciativas adicionales.
El término gobernanza puede ser difícil de definir. En el contexto de la IA, puede referirse a las barandillas de seguridad y ética de las herramientas y sistemas de IA, las políticas relativas al acceso a datos y el uso de modelos o la propia regulación exigido por el gobierno. Por lo tanto, vemos que las pautas nacionales e internacionales se dirigen a estas definiciones superpuestas e intersectadas de diversas maneras. Por todas estas razones, la gobernanza de la IA debe comenzar a nivel de concepto y continuar a lo largo del ciclo de vida de la solución de IA.
En términos generales, las agencias de gobierno se esfuerzan por lograr una Gobernanza de laIA que apoye y equilibre las preocupaciones sociales de la prosperidad económica, la seguridad nacional y la dinámica política, como hemos visto en la reciente orden de la Casa Blanca de establecer juntas de gobernanza de la IA en las agencias federales de EE. UU. Mientras tanto, muchas empresas privadas parecen priorizar la prosperidad económica, centrándose en la eficiencia y la productividad que impulsan el éxito empresarial y el valor para los accionistas y algunas empresas como IBM enfatizan la integración de medidas de seguridad en los flujos de trabajo de IA.
Organismos no gubernamentales, académicos y otros expertos también están publicando orientaciones útiles para los organismos del sector público. Este año, la Alianza de Gobernanza de la IA del Foro Económico Mundial publicó el Presidio IA infraestructura (PDF). “…proporciona un enfoque estructurado para el desarrollo, despliegue y uso seguros de la IA generativa. Al hacerlo, la infraestructura pone de relieve lagunas y oportunidades para abordar las preocupaciones de seguridad, vistas desde la perspectiva de cuatro actores principales: creadores de modelos de IA, adaptadores de modelos de IA, usuarios de modelos de IA y usuarios de aplicaciones de IA."
En todas las industrias y sectores, están surgiendo algunos temas regulatorios comunes. Por ejemplo, es cada vez más recomendable proporcionar transparencia a los usuarios finales sobre la presencia y el uso de cualquier IA con la que interactúen. Los líderes deben garantizar la confiabilidad del desempeño y la resistencia a los ataques, así como un compromiso procesable con la responsabilidad social. Esto incluye priorizar la equidad y la falta de sesgos en los datos y resultados de entrenamiento, minimizar el impacto ambiental y aumentar la responsabilidad mediante la designación de personas responsables y la educación en toda la organización.
Independientemente de si las políticas de gobernanza se basan en leyes no vinculantes o en la aplicación formal, y sin importar cuán exhaustivas o eruditas sean, solo son principios. La forma en que las organizaciones los ponen en práctica es lo que cuenta.
Por ejemplo, la ciudad de Nueva York publicó su propio plan de acción sobre IA enoctubre de 2023 y formalizó sus principios sobre IA enmarzo de 2024. Aunque estos principios se alinearon con los temas anteriores, incluida la afirmación de que las herramientas de IA “deben probarse antes de su despliegue”, el chatbot impulsado por IA que la ciudad implementó para responder preguntas sobre cómo iniciar y operar un negocio dio respuestas que alentaban a los usuarios a infringir la ley. ¿Dónde se rompió la implementación?
La puesta en marcha de la gobernanza requiere un enfoque centrado en el ser humano, responsable y participativo. Veamos tres acciones clave que deben tomar las agencias:
La confianza no puede existir sin responsabilidad. Para poner en funcionamiento los marcos de gobernanza, las agencias gubernamentales requieren líderes responsables que tengan mandatos financiados para hacer el trabajo. Para citar solo una brecha de conocimiento: varios líderes tecnológicos sénior con los que hemos hablado no comprenden cómo los datos pueden estar con sesgo.
Los datos son un artefacto de la experiencia humana, propenso a calcificar las cosmovisiones y la inequidad. La IA puede verse como un espejo que refleja nuestros sesgos hacia nosotros. Es imperativo que identifiquemos líderes responsables que entiendan esto y puedan ser empoderados financieramente y responsables de garantizar que su IA funcione de manera ética y se alinee con los valores de la comunidad a la que sirve.
Observamos que muchas agencias celebran “jornadas de innovación” de IA y hackatones destinados a mejorar la eficiencia operativa (como reducir costos, involucrar a ciudadanos o empleados y otros KPI). Recomendamos que estos hackathones amplíen su alcance para abordar los retos de la gobernanza de la IA, mediante estos pasos:
Estos plazos se basan en nuestra experiencia brindando a los profesionales capacitación aplicada con respecto a casos de uso muy específicos. Brinda a los posibles líderes la oportunidad de hacer el trabajo real de gobernanza, guiados por un entrenador, mientras coloca a los miembros del equipo en el papel de jueces de gobernanza más exigentes.
Pero los hackathones no son suficientes. No se puede aprender todo en tres meses. Las agencias deben invertir en la construcción de una cultura de alfabetización en IA que fomente el aprendizaje continuo, incluyendo descartar viejas suposiciones cuando sea necesario.
Las organizaciones que desarrollan muchos modelos de IA suelen utilizar formularios de evaluación del impacto algorítmico como mecanismo principal para recopilar metadatos importantes sobre su inventario y evaluar y mitigar los riesgos de los modelos de IA antes de desplegarlos. Estos formularios solo encuestan a los propietarios o compradores de modelos de IA sobre el propósito del modelo de IA, sus datos de entrenamiento y enfoque, las partes responsables y las preocupaciones por el impacto dispar.
Hay muchas causas de preocupación sobre el uso de estas formas de forma aislada sin consideraciones rigurosas de educación, comunicación y cultura. Estas incluyen:
Hemos visto entradas de formularios concernientes realizados por profesionales de IA en todas las geografías y en todos los niveles educativos, y por aquellos que dicen que han leído la política publicada y entienden los principios. Tales entradas incluyen "¿Cómo podría mi modelo de IA ser injusto si no estoy recopilando PII?" y "No hay riesgos de impacto dispar ya que tengo las mejores intenciones". Estos apuntan a la necesidad urgente de capacitación aplicada y una cultura organizacional que mida constantemente los comportamientos del modelo en función de pautas éticas claramente definidas.
Una cultura participativa e inclusiva es esencial a medida que las organizaciones lidian con la gobernanza de una tecnología con un impacto de tan largo alcance. Como hemos comentado anteriormente, la diversidad no es un factor político sino matemático. Los centros de excelencia son esenciales para ayudar a garantizar que los empleados sean usuarios de IA responsable que entiendan los riesgos y el impacto Dispar. Las organizaciones deben hacer que la gobernanza sea parte integral de los esfuerzos de innovación colaborativa y enfatizar que la responsabilidad pertenece a todos, no solo a los propietarios de los modelos. Deben identificar líderes verdaderamente responsables que aporten una perspectiva sociotécnica a las cuestiones de gobernanza y que den la bienvenida a nuevos enfoques para mitigar el riesgo de la IA, independientemente de la fuente: gubernamental, no gubernamental o académica.
Para obtener más información sobre este tema, lea un resumende una reciente mesa redonda del IBM® Center for Business in Government con líderes del gobierno y stakeholders sobre cómo el uso responsable de la inteligencia artificial puede beneficiar al público al mejorar la entrega de servicio de las agencias del gobierno.
