Independientemente de si las políticas de gobernanza se basan en leyes no vinculantes o en la aplicación formal, y sin importar cuán exhaustivas o eruditas sean, solo son principios. La forma en que las organizaciones los ponen en práctica es lo que cuenta.

Por ejemplo, la ciudad de Nueva York publicó su propio plan de acción sobre IA enoctubre de 2023 y formalizó sus principios sobre IA enmarzo de 2024. Aunque estos principios se alinearon con los temas anteriores, incluida la afirmación de que las herramientas de IA “deben probarse antes de su despliegue”, el chatbot impulsado por IA que la ciudad implementó para responder preguntas sobre cómo iniciar y operar un negocio dio respuestas que alentaban a los usuarios a infringir la ley. ¿Dónde se rompió la implementación?

La puesta en marcha de la gobernanza requiere un enfoque centrado en el ser humano, responsable y participativo. Veamos tres acciones clave que deben tomar las agencias:

1. Designar líderes responsables y financiar sus mandatos

La confianza no puede existir sin responsabilidad. Para poner en funcionamiento los marcos de gobernanza, las agencias gubernamentales requieren líderes responsables que tengan mandatos financiados para hacer el trabajo. Para citar solo una brecha de conocimiento: varios líderes tecnológicos sénior con los que hemos hablado no comprenden cómo los datos pueden estar con sesgo.

Los datos son un artefacto de la experiencia humana, propenso a calcificar las cosmovisiones y la inequidad. La IA puede verse como un espejo que refleja nuestros sesgos hacia nosotros. Es imperativo que identifiquemos líderes responsables que entiendan esto y puedan ser empoderados financieramente y responsables de garantizar que su IA funcione de manera ética y se alinee con los valores de la comunidad a la que sirve.

2. Proporcionar capacitación en gobernanza aplicada

Observamos que muchas agencias celebran “jornadas de innovación” de IA y hackatones destinados a mejorar la eficiencia operativa (como reducir costos, involucrar a ciudadanos o empleados y otros KPI). Recomendamos que estos hackathones amplíen su alcance para abordar los retos de la gobernanza de la IA, mediante estos pasos:

Paso 1: Tres meses antes de presentar los pilotos, que un líder de gobernanza candidata dirija una ponencia magistral sobre ética en IA para los participantes de hackathons.





Tres meses antes de presentar los pilotos, que un líder de gobernanza candidata dirija una ponencia magistral sobre ética en IA para los participantes de hackathons. Paso 2: Hacer que la agencia de gobierno que establece la política actúe como juez del evento. Proporcionar criterios sobre cómo se evaluarán los proyectos piloto que incluyan artefactos de la Gobernanza de la IA (documentación resultados), incluyendo fichas informativas, reportes de auditoría, análisis de capas de efecto (impactos intencionados, no intencionados, primarios y secundarios) y requisitos funcionales y no funcionales del modelo en operación.





Hacer que la agencia de gobierno que establece la política actúe como juez del evento. Proporcionar criterios sobre cómo se evaluarán los proyectos piloto que incluyan artefactos de la Gobernanza de la IA (documentación resultados), incluyendo fichas informativas, reportes de auditoría, análisis de capas de efecto (impactos intencionados, no intencionados, primarios y secundarios) y requisitos funcionales y no funcionales del modelo en operación. Paso 3: Durante las seis a ocho semanas previas a la fecha de presentación, ofrezca capacitación aplicada a los equipos sobre el desarrollo de estos artefactos a través de talleres sobre sus casos de uso específicos. Refuerce los equipos de desarrollo invitando a equipos diversos y multidisciplinarios a unirse a ellos en estos talleres mientras evalúan la ética y el riesgo modelo.





Durante las seis a ocho semanas previas a la fecha de presentación, ofrezca capacitación aplicada a los equipos sobre el desarrollo de estos artefactos a través de talleres sobre sus casos de uso específicos. Refuerce los equipos de desarrollo invitando a equipos diversos y multidisciplinarios a unirse a ellos en estos talleres mientras evalúan la ética y el riesgo modelo. Paso 4: El día del evento, haga que cada equipo presente su trabajo de manera holística, demostrando cómo han evaluado y mitigarían diversos riesgos asociados con sus casos de uso. Los jueces con experiencia en el dominio, antecedentes regulatorios y de ciberseguridad deben cuestionar y evaluar el trabajo de cada equipo.

Estos plazos se basan en nuestra experiencia brindando a los profesionales capacitación aplicada con respecto a casos de uso muy específicos. Brinda a los posibles líderes la oportunidad de hacer el trabajo real de gobernanza, guiados por un entrenador, mientras coloca a los miembros del equipo en el papel de jueces de gobernanza más exigentes.

Pero los hackathones no son suficientes. No se puede aprender todo en tres meses. Las agencias deben invertir en la construcción de una cultura de alfabetización en IA que fomente el aprendizaje continuo, incluyendo descartar viejas suposiciones cuando sea necesario.

3. Evalúe el inventario más allá de las evaluaciones de impacto algorítmicas

Las organizaciones que desarrollan muchos modelos de IA suelen utilizar formularios de evaluación del impacto algorítmico como mecanismo principal para recopilar metadatos importantes sobre su inventario y evaluar y mitigar los riesgos de los modelos de IA antes de desplegarlos. Estos formularios solo encuestan a los propietarios o compradores de modelos de IA sobre el propósito del modelo de IA, sus datos de entrenamiento y enfoque, las partes responsables y las preocupaciones por el impacto dispar.

Hay muchas causas de preocupación sobre el uso de estas formas de forma aislada sin consideraciones rigurosas de educación, comunicación y cultura. Estas incluyen:

Incentivos: ¿Se incentiva o desincentiva a las personas para que completen estos formularios cuidadosamente? Encontramos que la mayoría están desincentivados porque tienen cuotas que cumplir.



Responsabilidad por el riesgo: estos formularios pueden implicar que los propietarios de los modelos quedarán exentos de responsabilidad por el riesgo por haber utilizado una determinada tecnología o un proveedor de servicios en la nube, o por haber adquirido un modelo de un tercero.



Definiciones relevantes de IA: es posible que los propietarios de modelos no se den cuenta de que lo que están adquiriendo o desplegando cumple con la definición de IA o automatización inteligente tal y como se describe en la normativa.



Ignorancia sobre el impacto dispar: al poner la responsabilidad en una sola persona para completar y enviar un formulario de evaluación algorítmica, se podría argumentar que la evaluación precisa del impacto dispar queda omitida por diseño.

Hemos visto entradas de formularios concernientes realizados por profesionales de IA en todas las geografías y en todos los niveles educativos, y por aquellos que dicen que han leído la política publicada y entienden los principios. Tales entradas incluyen "¿Cómo podría mi modelo de IA ser injusto si no estoy recopilando PII?" y "No hay riesgos de impacto dispar ya que tengo las mejores intenciones". Estos apuntan a la necesidad urgente de capacitación aplicada y una cultura organizacional que mida constantemente los comportamientos del modelo en función de pautas éticas claramente definidas.