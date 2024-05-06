El auge de los modelos fundacionales que impulsan el crecimiento de la IA generativa y otros casos de uso de IA ofrece posibilidades emocionantes, pero también plantea nuevas preguntas y preocupaciones sobre su diseño ético, desarrollo, despliegue y uso.

La publicación del Comité de ética en IA de IBM Modelos fundacionales: oportunidades, riesgos y mitigaciones aborda esas preocupaciones y explora los beneficios, riesgos, guardias y mitigaciones de la tecnología.

El documento expone los riesgos potenciales asociados con los modelos fundacionales a través de la perspectiva de la ética, las leyes y las regulaciones en tres categorías diferentes:

Tradicional Riesgos conocidos de formas previas o anteriores de sistemas de IA. Ampliados. Riesgos conocidos, pero ahora intensificados, debido a las características intrínsecas de los modelos fundacionales, en particular sus capacidades generativas inherentes. Nuevos. Riesgos emergentes intrínsecos para modelos fundacionales y sus capacidades generativas inherentes

Estos riesgos se estructuran en relación con si están asociados con el contenido proporcionado al modelo fundacional (la entrada) o el contenido generado por este (la salida) o si están relacionados con desafíos adicionales. Se presentan en una tabla, que destaca por qué estos riesgos son una preocupación y por qué es importante considerar estos riesgos durante el desarrollo, lanzamiento y uso de modelos fundacionales.

Además, este documento destaca algunas de las estrategias de mitigación y herramientas disponibles, como la cartera de productos de IA de watsonx y herramientas de IA de código abierto y confiables. Estas estrategias se centran en equilibrar la seguridad con la innovación y permitir que los usuarios experimenten el poder de la IA y los modelos fundacionales.

Los siguientes ejemplos destacan el uso de la información proporcionada en el documento.