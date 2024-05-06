El auge de los modelos fundacionales que impulsan el crecimiento de la IA generativa y otros casos de uso de IA ofrece posibilidades emocionantes, pero también plantea nuevas preguntas y preocupaciones sobre su diseño ético, desarrollo, despliegue y uso.
La publicación del Comité de ética en IA de IBM Modelos fundacionales: oportunidades, riesgos y mitigaciones aborda esas preocupaciones y explora los beneficios, riesgos, guardias y mitigaciones de la tecnología.
El documento expone los riesgos potenciales asociados con los modelos fundacionales a través de la perspectiva de la ética, las leyes y las regulaciones en tres categorías diferentes:
Estos riesgos se estructuran en relación con si están asociados con el contenido proporcionado al modelo fundacional (la entrada) o el contenido generado por este (la salida) o si están relacionados con desafíos adicionales. Se presentan en una tabla, que destaca por qué estos riesgos son una preocupación y por qué es importante considerar estos riesgos durante el desarrollo, lanzamiento y uso de modelos fundacionales.
Además, este documento destaca algunas de las estrategias de mitigación y herramientas disponibles, como la cartera de productos de IA de watsonx y herramientas de IA de código abierto y confiables. Estas estrategias se centran en equilibrar la seguridad con la innovación y permitir que los usuarios experimenten el poder de la IA y los modelos fundacionales.
Los siguientes ejemplos destacan el uso de la información proporcionada en el documento.
El Risk Atlas proporciona una experiencia educativa interactiva a la taxonomía de riesgos descrita en este documento. Permite a los clientes de watsonx y al público en general explorar con mayor detalle los riesgos, sus implicaciones para las empresas, ejemplos y soluciones de IBM para ayudar a mitigar estos riesgos.
Según Michael Hind, miembro distinguido del personal de investigación de IBm, “Risk Atlas permite a los gestores de riesgos, profesionales de IA e investigadores compartir un vocabulario común de riesgos de IA. Sirve como componente básico para las estrategias de mitigación de riesgos y las nuevas tecnologías de investigación.”
El contenido del atlas de riesgos ya está disponible en watsonx.governance. La biblioteca de riesgos puede vincular a casos de uso de IA que emplean modelos predictivos y IA generativa. Este proceso se automatiza mediante un cuestionario de evaluación de identificación de riesgos que puede copiar automáticamente los riesgos identificados que pueden ser aplicables al caso de uso para una evaluación adicional por parte del propietario del caso de uso. Esto puede ayudar a los usuarios a crear un perfil de riesgo de su caso de uso de IA con solo unos clics para implementar mitigaciones y controles adecuados. Una vez que se han evaluado los riesgos del caso de uso, el caso de uso puede enviarse para su aprobación para el desarrollo del modelo.
“El nuevo cuestionario de evaluación de identificación de riesgos impulsado por Risk Atlas ayuda a los usuarios de watsonx.governance a comprender el nivel de riesgo asociado con un caso de uso y comprender el tipo y la frecuencia de monitoreo necesarios para gestionar el riesgo. El perfil de riesgo se captura como parte de la pista de auditoría del ciclo de vida del modelo y ayuda a establecer la explicabilidad y la transparencia necesarias para la adopción de IA responsable”, dijo Heather Gentile, directora de watsonx.governance Product Management para IBM® Data e IA y punto focal de ética de IA.
Para los diseñadores de sistemas de IA generativa, es fundamental incorporar la mitigación de riesgos en todas las etapas del proceso de diseño, especialmente durante la definición de la solución. Al articular las entradas de los usuarios, definir los datos y el entrenamiento requeridos, e identificar la variabilidad en el resultado generado, los equipos están capacitados para comprender mejor los riesgos de entrenamiento, ajuste e inferencia que pueden estar asociados con nuestros diseños. Al incorporar este mapeo de riesgos en nuestro proceso de diseño a través de actividades de Design thinking enfocadas, las empresas pueden mitigar esos riesgos de manera proactiva a través de iteraciones de diseño o soluciones alternativas.
La adopción de un enfoque de diseño centrado en el ser humano amplía la evaluación del riesgo a los usuarios secundarios y terciarios, profundiza nuestra comprensión de todos los riesgos, incluidos los riesgos no técnicos y sociales, y señala su probable ocurrencia dentro de las fases de diseño e implementación. Abordar estos riesgos desde el inicio del proceso fomenta el desarrollo de soluciones de IA confiables y responsables.
Según Adam Cutler, diseñador distinguido en diseño de IA, “La toma de decisiones éticas no es otra forma de resolución de problemas técnicos. Enterprise Design Thinking para datos e IA ayuda a los equipos a descubrir y resolver problemas basados en datos, manteniendo las necesidades humanas como foco, al permitir que todos los equipos sean intencionales sobre el propósito, el valor y la confianza antes de escribir una sola línea de código (o generado)”.
Modelos fundacionales: oportunidades, riesgos y mitigaciones lo llevarán en un viaje hacia la realización del potencial de los modelos fundacionales, la comprensión de la importancia de los riesgos que podrían causar y el aprendizaje de estrategias para mitigar sus efectos potenciales.
