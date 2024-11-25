A medida que la IA generativa desbloquea nuevos casos de uso, toca la vida humana con más frecuencia y de nuevas maneras. Esto hace que sea aún más crítico que la IA se construya y se use en alineación con los valores humanos y las expectativas éticas. Con ese fin, la gobernanza de la IA establece infraestructuras y barreras de protección que ayudan a garantizar que los efectos de la IA en la sociedad sean positivos. En su ausencia, puede haber daños involuntarios para las personas o para el planeta. Aunque estos daños pueden ser más generales y difíciles de medir, importan.

"La gobernanza eficaz de la IA es un delicado equilibrio entre personas, procesos y tecnología", reitera Phaedra Boinodiris, líder de IA confiable para IBM® Consulting. “Exige una sinfonía de supervisión organizacional, herramientas técnicas e iniciativas educativas, armonizando las necesidades sociales con los avances tecnológicos para permitir la adopción responsable de la IA”.

La gobernanza de la IA ayuda a mitigar los posibles daños sociales al establecer expectativas de referencia organizacionales de explicabilidad, transparencia y equidad, entre otros. También facilita la curaduría de una cultura empresarial que se centra en la confianza. Esto incluye crear equipos de construcción que sean diversos, inclusivos y multidisciplinares para considerar y abordar de forma más holística las capas de impacto potencial de la IA.

En última instancia, las justificaciones empresariales para la gobernanza de la IA no se limitan a alinear con los requisitos regulatorios. También se trata de satisfacer las crecientes expectativas de los stakeholders para el desarrollo, despliegue y uso responsable de la tecnología. Esas expectativas nunca han sido más altas de lo que son hoy.

En IBM, entendemos este imperativo porque hemos avanzado en nuestro propio camino hacia la ética de la IA durante casi una década. Nuestro mecanismo de gobierno organizacional, el IBM Junta de Tecnología Responsable, trabaja de la mano con nuestro mecanismo de gobierno de modelos de IA, el Programa de Gobernanza Integrada (IGP), para permitir una Gobernanza integral de la IA en IBM.

"Al consolidar en una infraestructura única y Escalable, no solo reducimos el desperdicio, minimizamos los gastos generales y maximizamos el retorno de la inversión (ROI), sino que también promovemos la transparencia, la responsabilidad y la equidad", explica Steven Eliuk, miembro de la Junta de Tecnología Responsable de IBM y director de Tecnología de Datos, IA y Gobernanza sobre el programa de gobernanza integrada de IBM. "Es un verdadero testimonio del poder de la IA a escala, basado en la ética de IA".

Contar con mecanismos de gobernanza tanto organizacionales como de modelos de IA e integrarlos para que se apoyen y construyan mutuamente ayuda a las organizaciones a entregar IA con rapidez y confianza. De hecho, el enraizamiento de una estrategia de implementación de gobernanza de la IA en la generación de valor puede ayudar a las organizaciones a medir de manera integral el retorno de la inversión (ROI) tangible y no tangible de la gobernanza de la IA. Desde la mitigación de costos y riesgos hasta la creación de valor a largo plazo, cada vez está más claro que la buena gobernanza es un buen negocio.

