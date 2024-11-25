A medida que el poder y las posibilidades de la IA evolucionaron, también evolucionó el potencial de mal uso y riesgo. Para crear una IA responsable, es crítico que las empresas y los gobiernos que desarrollen, desplieguen o utilicen IA, implementen prácticas sólidas de gobernanza de la IA gobernanza de la IA.
Una gobernanza sólida de la IA requiere un enfoque holístico que integre la gobernanza organizacional y la gobernanza de modelos de IA, que abarque todo, desde los principios fundacionales hasta el cumplimiento normativo y todo lo demás. Si bien no hay duda de que un enfoque tan sólido es efectivo, también requiere una inversión continua de recursos humanos y de capital que podría parecer difícil de justificar.
Pero la verdad es que la gobernanza de la IA es una esquina que no se puede recortar. Más allá de las evidentes multas por incumplimiento de los requisitos regulatorios, existen varios otros costos potenciales de no implementar un programa de gobernanza de IA que hacen que la gobernanza de la IA sea imprescindible para cualquier organización que quiera escalar la IA.
Uno de los principales objetivos de la gobernanza de la IA es proporcionar la garantía de que los sistemas de IA operan según lo previsto por la organización, como sus stakeholders esperan y según lo exigido por las normativas pertinentes. “La gobernanza de la IA generalmente se ha basado en el cumplimiento normativo. Sin embargo, esa es solo una faceta importante”, explica Lee Cox, vicepresidente de Gobernanza Integrada y Preparación del Mercado de IBM.
La gobernanza de la IA establece la responsabilidad definiendo principios organizacionales para una IA responsable, asignando responsabilidades a lo largo del ciclo de vida de desarrollo de la IA y poniendo en práctica esos principios en ciclos de desarrollo y lanzamiento. Esto equilibra el valor comercial prometido por la IA con la necesidad de supervisión y gestión de riesgos.
Cuando no existen esos mecanismos de rendición de cuentas, existe un mayor riesgo de que los sistemas no funcionen según lo previsto o esperado. Esto puede provocar una reducción de las tasas de adopción, comprometer la capacidad de puesta en marcha y ampliación, disminuir el rendimiento de las inversiones en IA y aumentar los riesgos y la frecuencia de los fallos del sistema. “Pero al establecer un programa de gobernanza integral e integrado, puede ayudar a determinar parámetros operativos aceptables, incluida la alineación de riesgos y políticas”, aclara Cox.
El 71 % de los director ejecutivo (CEO) cree que establecer y mantener la confianza del cliente tendrá un mayor impacto en el éxito de su organización que cualquier producto o servicio específico, y la gobernanza de la IA es un habilitador crítico de la confianza del cliente. Cuando la IA no está regulada, no solo está en juego el éxito de los proyectos individuales de IA, sino también la reputación de la empresa.
Si el sistema de IA de una organización no funciona como se esperaba, la pérdida de confianza puede extenderse a todo el ecosistema de stakeholders. Además de los clientes perdidos, también puede haber pérdida de talento: el 69% de los trabajadores afirma estar más dispuesto a aceptar una oferta de trabajo de una organización que considera socialmente responsable. La deserción de clientes y empleados puede ser una señal de alerta para los inversores, lo que lleva a comprometer la confianza de los accionistas.
Todo esto puede afectar rápidamente la percepción pública y el beneficio competitivo de una organización, lo que puede provocar efectos posteriores como oportunidades perdidas de crecimiento, innovación y liderazgo en el mercado.
"Hay un dicho que reza que la confianza se gana poco a poco, pero se pierde de golpe." Y es absolutamente cierto”, dice Christina Montgomery, directora de privacidad y confianza. La gobernanza de la IA ayuda a las organizaciones a fortalecer su carácter corporativo mediante la incorporación sistemática de la ética en los ciclos de vida de la tecnología, gestionando el cumplimiento normativo entre jurisdicciones y facilitando la monitorización continua del sistema, todo lo cual ayuda a mantener la confianza.
A medida que la IA generativa desbloquea nuevos casos de uso, toca la vida humana con más frecuencia y de nuevas maneras. Esto hace que sea aún más crítico que la IA se construya y se use en alineación con los valores humanos y las expectativas éticas. Con ese fin, la gobernanza de la IA establece infraestructuras y barreras de protección que ayudan a garantizar que los efectos de la IA en la sociedad sean positivos. En su ausencia, puede haber daños involuntarios para las personas o para el planeta. Aunque estos daños pueden ser más generales y difíciles de medir, importan.
"La gobernanza eficaz de la IA es un delicado equilibrio entre personas, procesos y tecnología", reitera Phaedra Boinodiris, líder de IA confiable para IBM® Consulting. “Exige una sinfonía de supervisión organizacional, herramientas técnicas e iniciativas educativas, armonizando las necesidades sociales con los avances tecnológicos para permitir la adopción responsable de la IA”.
La gobernanza de la IA ayuda a mitigar los posibles daños sociales al establecer expectativas de referencia organizacionales de explicabilidad, transparencia y equidad, entre otros. También facilita la curaduría de una cultura empresarial que se centra en la confianza. Esto incluye crear equipos de construcción que sean diversos, inclusivos y multidisciplinares para considerar y abordar de forma más holística las capas de impacto potencial de la IA.
En última instancia, las justificaciones empresariales para la gobernanza de la IA no se limitan a alinear con los requisitos regulatorios. También se trata de satisfacer las crecientes expectativas de los stakeholders para el desarrollo, despliegue y uso responsable de la tecnología. Esas expectativas nunca han sido más altas de lo que son hoy.
En IBM, entendemos este imperativo porque hemos avanzado en nuestro propio camino hacia la ética de la IA durante casi una década. Nuestro mecanismo de gobierno organizacional, el IBM Junta de Tecnología Responsable, trabaja de la mano con nuestro mecanismo de gobierno de modelos de IA, el Programa de Gobernanza Integrada (IGP), para permitir una Gobernanza integral de la IA en IBM.
"Al consolidar en una infraestructura única y Escalable, no solo reducimos el desperdicio, minimizamos los gastos generales y maximizamos el retorno de la inversión (ROI), sino que también promovemos la transparencia, la responsabilidad y la equidad", explica Steven Eliuk, miembro de la Junta de Tecnología Responsable de IBM y director de Tecnología de Datos, IA y Gobernanza sobre el programa de gobernanza integrada de IBM. "Es un verdadero testimonio del poder de la IA a escala, basado en la ética de IA".
Contar con mecanismos de gobernanza tanto organizacionales como de modelos de IA e integrarlos para que se apoyen y construyan mutuamente ayuda a las organizaciones a entregar IA con rapidez y confianza. De hecho, el enraizamiento de una estrategia de implementación de gobernanza de la IA en la generación de valor puede ayudar a las organizaciones a medir de manera integral el retorno de la inversión (ROI) tangible y no tangible de la gobernanza de la IA. Desde la mitigación de costos y riesgos hasta la creación de valor a largo plazo, cada vez está más claro que la buena gobernanza es un buen negocio.
Descubra cómo IBM puede ayudarle a establecer la gobernanza de la IA
Aprenda más sobre cómo IBM está avanzando en la IA responsable
Aprenda sobre los beneficios clave que se obtienen con la gobernanza automatizada de la IA tanto para la IA generativa actual como para los modelos tradicionales de machine learning.
Conozca los nuevos desafíos de la IA generativa, la necesidad de gobernar los modelos de IA y aprendizaje automático (ML) y los pasos para crear una infraestructura de IA confiable, transparente y explicable.
Comprenda la importancia de establecer un proceso de evaluación defendible y de categorizar constantemente cada caso de uso en el nivel de riesgo adecuado.
Lea sobre cómo impulsar prácticas éticas y de cumplimiento con una cartera de productos de IA para modelos de IA generativa.
Encuestamos a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo pueden avanzar.
Gobierne modelos de IA generativa desde cualquier lugar y despliéguelos en la nube u on-premises con IBM watsonx.governance.
Vea cómo la gobernanza de la IA puede ayudar a aumentar la confianza de sus empleados en la IA, acelerar la adopción y la innovación y mejorar la confianza de los clientes.
Prepárese para la Ley de IA de la UE y establezca un enfoque de gobernanza para la IA responsable con la ayuda de IBM® Consulting.
Dirija, gestione y monitoree su IA con una única cartera para acelerar una IA responsable, transparente y explicable.