A medida que las empresas integran cada vez más la inteligencia artificial (IA)generativa y agéntica en sus flujos de trabajo corporativos, las estrategias tradicionales de gestión de cambios deben evolucionar para aprovechar el potencial transformador de estas tecnologías.

La gestión tradicional de cambios se centra en guiar a las compañías durante las transiciones mediante formación, comunicación, alineación de liderazgo y participación de los stakeholders para minimizar las interrupciones y ayudar a los empleados a adaptarse a los cambios.

La integración de la IA, en particular la IA agentiva, en los flujos de trabajo y procesos de la empresa puede "ayudarnos a tomar mejores decisiones, predecir las brechas de talento, identificar oportunidades de crecimiento y apoyar mejor a nuestros empleados", explica Nickle LaMoreaux, director de Recursos Humanos de IBM. Pero también puede plantear desafíos a las prácticas tradicionales de gestión de cambios. Por ejemplo, la integración de IA puede generar incertidumbre en los empleados sobre el impacto en los roles laborales y el rendimiento.

La gestión de cambios centrada en la IA ayuda a las organizaciones a dirección las preocupaciones únicas relacionadas con la integración de la IA y gestionar la integración de la IA de una manera que se alinee con sus objetivos estratégicos y niveles de tolerancia al riesgo.

El analytics impulsado por IA puede facilitar modificaciones más precisas y en tiempo real para cambiar las estrategias de gestión de cambios, lo que permite a las empresas responder de manera rápida y eficiente a las tendencias emergentes y los avances tecnológicos. Dada la naturaleza evolutiva de la integración de la IA, la gestión de cambios es vital más allá de la implementación inicial. La gestión de cambios implica capacitación continua, ajustes de programas y colaboración con diversos stakeholder para mantener la alineación con los objetivos estratégicos.

Las prácticas de gestión de cambios centradas en la IA ayudan a generar confianza y transparencia en torno a la integración de esta Tecnología en las Operaciones empresariales. Nuestro nuevo informe técnico, Acelerar el valor empresarial mediante la gestión de cambios centrada en la IA, propone un marco para administrar responsablemente el cambio centrado en la IA en cuatro aspectos clave de la gestión de cambios:

· Confianza: generar confianza mitiga la resistencia de los empleados al cambio y ayuda a los empleados a sentirse seguros, valorados y confiados tanto en su uso de la tecnología de IA como en los objetivos de la empresa con la integración de IA. Selecciona soluciones impactantes que prioricen las necesidades de los usuarios, establece indicadores clave de rendimiento (KPI) medibles para la integración de la IA, ofrece oportunidades de mejora de habilidades en IA y educa a los empleados sobre ética y uso responsable de la IA.

· Transparencia: la transparencia permite a los empleados comprender mejor la tecnología que utilizan, lo que hace que la fuerza laboral esté más dispuesta a adaptarse y utilizar la IA para mejorar su trabajo. Incorpore la educación sobre IA en los programas básicos, comunique claramente los objetivos de IA, explique las transformaciones de las funciones laborales, ofrezca recursos de mejora de habilidades y establezca mecanismos para cuestionar las decisiones de IA y denunciar inquietudes éticas.

· Habilidades: el desarrollo de habilidades apoya una cultura de aprendizaje continuo mediante la ampliación de la alfabetización en IA. De esta manera, los empleados pueden trabajar en asociación con la IA para promover el uso responsable de la tecnología y fomentar una actitud experimental que pueda acelerar la generación de valor para el negocio. Crear inventarios de habilidades, usar estrategias de aprendizaje personalizadas, fomentar el aprendizaje autodirigido o colaborativo, y celebrar los éxitos a través de iniciativas como hackatones y proyectos piloto.

· Agilidad: la agilidad del cambio, la capacidad de una persona para adaptar y prosperar en situaciones nuevas e inciertas, puede cultivar en todos los niveles de la compañía para responder eficazmente a los nuevos retos y oportunidades que presenta la IA. Implente los cambios de IA gradualmente, actualice regularmente los recursos, planifique resultados inesperados y mantenga un liderazgo flexible para ajustar las estrategias a medida que evolucionan las tecnologías de IA y las prioridades comerciales.

A medida que las empresas adoptan cada vez más la IA y exploran las capacidades de la IA agéntica, la gestión de cambios centrada en la IA se ha convertido en un facilitador fundamental para maximizar las ventajas de estas tecnologías. Al priorizar la confianza, la transparencia, el desarrollo de habilidades y la agilidad al cambio, las empresas pueden abordar con éxito las complejidades y las dimensiones éticas de la integración de la IA. Este enfoque estratégico fomenta una cultura que fomenta la integración responsable de la IA, desbloqueando el potencial de crecimiento e innovación.

Lea el informe técnico: Acelerar el valor empresarial mediante la gestión de cambios centrada en la IA.

Aprenda más sobre el enfoque de IBM hacia la IA responsable