Vemos una y otra vez el impacto perjudicial de los líderes desalineados o desconectados, especialmente cuando se trata de impulsar un caso para un cambio efectivo e inspirar a sus equipos a tomar medidas. Una encuesta reciente de Leadership IQ en 2021 informada por Forbes afirma que "solo el 29 % de los empleados dice que la visión de futuro de su líder siempre parece estar alineada con la de la organización". En última instancia, si los líderes de todos los niveles no están en sintonía y si las personas no están totalmente comprometidas con el cambio, los resultados se vuelven vulnerables. Tener una visión y una estrategia brillantes no marca la diferencia si no puede lograr que sus líderes y empleados acepten esa visión.

Dado que el Business Case y el Case for Change suelen ser el primer y potencialmente el factor más crítico de cualquier programa de cambio, la necesidad de datos en tiempo real es clara. ¿Cuánto más fácil sería basar una transformación del negocio en insights basados en datos que pudieran demostrar y cuantificar la oportunidad en función de los hechos?

Aprovechar los datos para reemplazar la "intuición" en la que se toman demasiadas decisiones empresariales permite a los profesionales del cambio separar las percepciones de la realidad y decidir qué procesos necesitan más atención. En otras palabras, la ciencia de datos de la gestión de cambios se enfoca en lo que tendrá el mayor impacto en sus objetivos comerciales, KPI y resultados estratégicos. Puede mostrar si las percepciones son reales, así como descubrir insights inesperados. En última instancia, los insights basados en datos duros pueden aportar transparencia a su toma de decisiones y proporcionar una historia más convincente en la que todos puedan estar de acuerdo.