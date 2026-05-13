La transformación del negocio solía desarrollarse a través de una serie de pequeñas victorias. Los sistemas se actualizaron en fases y los procesos mejoraron un flujo de trabajo a la vez. Durante un tiempo, esos parches y programas piloto supusieron un progreso real.



La era de las operaciones nativas de la IA ahora está poniendo a prueba la rapidez con la que las organizaciones pueden ir más allá de la experimentación incremental.



Las estructuras tradicionales están sometidas al ritmo del cambio, creando cuellos de botella y ralentizando el crecimiento. A medida que aumenta la complejidad, la innovación del modelo de negocio se ha convertido en el desafío definitorio para los directores ejecutivos (CEO) CEO.



La cuestión ya no es si la IA va a transformar las operaciones empresariales: ya lo hizo. El desafío ahora es actuar con la suficiente rapidez para aprovechar todo su potencial.



Durante los próximos tres años, las organizaciones que aprovechen la oportunidad de la IA desbloquearán insights, ingresarán a nuevos mercados y acelerarán la innovación.



A medida que estas organizaciones escalan la IA en todo el negocio, se convierte en la estructura operativa en sí, vinculando flujos de trabajo, sistemas y dominios en una empresa inteligente e integrada a la perfección perfectamente.