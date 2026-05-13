La transformación del negocio solía desarrollarse a través de una serie de pequeñas victorias. Los sistemas se actualizaron en fases y los procesos mejoraron un flujo de trabajo a la vez. Durante un tiempo, esos parches y programas piloto supusieron un progreso real.
La era de las operaciones nativas de la IA ahora está poniendo a prueba la rapidez con la que las organizaciones pueden ir más allá de la experimentación incremental.
Las estructuras tradicionales están sometidas al ritmo del cambio, creando cuellos de botella y ralentizando el crecimiento. A medida que aumenta la complejidad, la innovación del modelo de negocio se ha convertido en el desafío definitorio para los directores ejecutivos (CEO) CEO.
La cuestión ya no es si la IA va a transformar las operaciones empresariales: ya lo hizo. El desafío ahora es actuar con la suficiente rapidez para aprovechar todo su potencial.
Durante los próximos tres años, las organizaciones que aprovechen la oportunidad de la IA desbloquearán insights, ingresarán a nuevos mercados y acelerarán la innovación.
A medida que estas organizaciones escalan la IA en todo el negocio, se convierte en la estructura operativa en sí, vinculando flujos de trabajo, sistemas y dominios en una empresa inteligente e integrada a la perfección perfectamente.
La mayoría de las aerolíneas están sujetas a sistemas heredados. Riyadh Air traza un rumbo diferente, redefiniendo los viajes aéreos para el mundo digital.
Riyadh Air se ha asociado con IBM para integrar estrategia, sistemas y datos en un único modelo operativo nativo de la IA.
Al orquestar datos, decisiones y viajes, Riyadh Air ofrece experiencias personalizadas que se adaptan en tiempo real.
Riyadh Air transforma la complejidad en impulso, estableciendo un nuevo estándar para las aerolíneas modernas y las operaciones inteligentes.
A pesar de todas las promesas que ofrecen las operaciones nativas de la IA, pocas industrias tienen una necesidad tan urgente de evolucionar como la industria de la aviación, donde incluso las ineficiencias más pequeñas acarrean un costo inmediato y acumulativo.
Sin embargo, muchas aerolíneas siguen funcionando con arquitecturas que hace mucho tiempo debían reinventarse. Los sistemas heredados siguen siendo una barrera fundamental para la modernización, limitando la innovación precisamente cuando la velocidad y la adaptabilidad son más importantes.1
Y con demasiada frecuencia, los viajes prometedores se ven frustrados por esa fricción operativa. Los sistemas obsoletos se bloquean, las colas se alargan y la información se fragmenta. Los viajeros experimentan todas las dificultades, e inevitablemente, su viaje comienza a perder altura mucho antes del despegue.
Riyadh Air está decidida a cambiar eso.
Mohamad Ali
Vicepresidente sénior de IBM Consulting
En una industria definida por las limitaciones, Riyadh Air está rompiendo con las convenciones para ofrecer una forma más inteligente, rápida e intuitiva de viajar.
Nativa digital. impulsada por IA. Nacida en la nube. Modular. Abierta por diseño: una aerolínea creada como una empresa digital.
La tecnología no es una función de soporte. Es la base, el modelo operativo y el motor detrás de cada flujo de trabajo e interacción con los clientes.
Desde el primer día, Riyadh Air ha creado plataformas diseñadas para crecer, adaptarse y evolucionar al ritmo de la demanda. Esta arquitectura acelera la innovación, permite una interoperabilidad fluida y refuerza los efectos de red a medida que el valor circula por el ecosistema.
En conjunto, estas fuerzas determinan una experiencia de viaje que se percibe conectada e intuitiva de principio a fin.
Riyadh Air diseñó su modelo operativo nativo de la IA desde cero, libre de sistemas heredados y creado para las demandas de la era digital.
Cada decisión de diseño desafió suposiciones de larga data que han dado forma a la industria de las aerolíneas durante un siglo.
Reinventar una industria a esta escala requiere perspectiva, reconocimiento de patrones y la capacidad de traducir la ambición en una ejecución coordinada.
Para ello, Riyadh Air recurrió a IBM.
La asociación combinó la amplia experiencia técnica y en la industria de IBM® Consulting, un amplio ecosistema de socios y la capacidad de orquestación de IBM watsonx Orchestrate.
Como orquestador e integrador detrás de la visión de IA de Riyadh Air, IBM Consulting coordinó 59 flujos de trabajo en más de 60 socios, incluidos Adobe, Apple, FLYR y Microsoft, alineando la estrategia, la TI y la entrega en un único modelo operativo.
IBM Institute for Business Value
La aerolínea digital se construyó desde el principio con una base nativa de la nube y de IA. Su base operativa es watsonx, la plataforma que ancla cómo opera la inteligencia en toda la empresa.
Los modelos, los flujos de trabajo y la gobernanza convergen, permitiendo al negocio escalar a medida que evoluciona, manteniendo el insight estrechamente conectado con los resultados.
Watsonx Orchestrate coordina agentes de IA que apoyan los ámbitos comercial, operativo y de servicio en toda la aerolínea.
IBM Consulting habilitó esta orquestación implementando una plataforma de integración en la nube híbrida basada en Azure Red Hat OpenShift e impulsada por IBM Cloud Pak for Integration.
Con esta base establecida, varios agentes pueden gestionar el enrutamiento y completar tareas complejas juntos, traduciendo el insight en resultados a velocidad operativa.
Los datos contextuales ahora se mueven de forma continua a través de más de 75 sistemas en más de 1800 integraciones, integrando todos los dominios en un flujo unificado de información.
El resultado es una integración que permite a Riyadh Air percibir, decidir y responder como un solo sistema, elevando tanto la experiencia de los clientes como el rendimiento operativo.
Cuando las operaciones, los datos y las decisiones se mueven en conjunto, Riyadh Air responde con la precisión y la intuición de la mejor tripulación de vuelo de su clase.
Los sistemas anticipan lo que viene después, los flujos de trabajo responden en armonía y cada acción se alinea con un único propósito: ofrecer una experiencia de viaje que se sienta fluida, natural y claramente personal para cada cliente. En lugar de tratar las experiencias de los clientes como una serie de transacciones aisladas, Offer & Order permite a la aerolínea gestionar el viaje como un mercado unificado, donde cada elección y ajuste se coordina de principio a fin.
Los vuelos, el alojamiento, el transporte terrestre y las comidas se convierten en una experiencia fluida.
Un motor en tiempo real que crea, valora y entrega ofertas de forma dinámica a medida que avanza el viaje. Los viajeros ya no están anclados a un solo momento de compra.
Los asistentes de IA manejan el trabajo rutinario con supervisión incorporada liberando a los ingenieros, equipos de operaciones y servicios para que se centren en momentos que exigen juicio y cuidado.
Un concierge digital reduce la fricción en el momento mientras conecta las herramientas de los empleados, garantizando que el equipo opere desde una fuente compartida de información.
En el centro de contacto, los agentes de IA coordinados a través de watsonx Orchestrate complementan a los agentes humanos para resolver los problemas de forma más rápida y confiable.
IBM creó la capa digital de clientes de la aerolínea, como el sitio web, la aplicación móvil, las herramientas de servicio y la personalización, en una arquitectura nativa de la IA.
La IA ahora fundamenta las decisiones a medida que ocurren, convirtiendo los insights en acciones conscientes del contexto. Las ofertas se adaptan en el momento. El servicio se ajusta a cada viajero. Las operaciones responden a medida que cambian las condiciones.
Los insights ya no permanecen inactivos en los paneles. La IA los pone a trabajar, brindando recomendaciones, soluciones e interacciones personalizadas precisamente cuando importan.
Esa inteligencia impulsa la automatización, resolviendo problemas antes de que surjan y coordinando operaciones sin intervención manual.
Con la inteligencia que guía las decisiones y la automatización que amplifica el impacto, Riyadh Air mantiene un núcleo limpio respaldado por una arquitectura modular, que absorbe nuevas capacidades y se mantiene listo para lo que viene a continuación.
Riyadh Air es mucho más que una aerolínea nueva. Demuestra lo que es posible cuando una empresa está diseñada para operar como un sistema único e inteligente donde la escala, la velocidad y la coordinación están integradas desde el principio.
La complejidad ya no es algo que haya que gestionar. Está orquestada para obtener ventaja. La organización se mueve con precisión, respondiendo rápidamente mientras mantiene el control a medida que crece.
Riyadh Air está en camino de convertirse en la primera aerolínea de servicio completo que opera completamente en Offer & Order, respaldada por una pila nativa digital que hace que la innovación sea repetible.
Inspirado en lo mejor del comercio electrónico, el modelo redefine cómo se crean, personalizan y entregan los viajes, brindando la facilidad y flexibilidad que los viajeros esperan de las plataformas digitales líderes del mundo en la aviación de servicio completo.
Adam Boukadida
Director Financiero, Riyadh Air
A medida que la aerolínea se expande, la plataforma evoluciona con ella. Los nuevos socios y capacidades se integran sin afectar al núcleo.
Los empleados están capacitados para convertir su pasión por viajar en un oficio. Los viajes se desarrollan con un propósito. Son personales y fluidos y están cuidadosamente conectados.
Así es como se ve cuando la inteligencia está incorporada en el núcleo. Cuando la arquitectura respalda la ambición. Cuando la tecnología no solo permite las operaciones, sino que las remodela continuamente.
Con una arquitectura moderna, un ecosistema en expansión y la inteligencia incorporada en su esencia, Riyadh Air no se limita a prepararse para el futuro de la aviación.
Lo está definiendo como plataforma, como experiencia y como un nuevo estándar de lo que puede ser una aerolínea de servicio completo.
1 The CEO’s Guide to Generative AI. IBM Institute for Business Value. What you need to know and do to win with transformative technology. Second edition. Enero de 2025. https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/mx-es/report/ceo-generative-ai-book
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Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán según las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente esperados.
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