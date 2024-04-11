Fomentar un futuro más ético aprovechando la tecnología

La introducción de la IA generativa (IA generativa) planteó rápidamente nuevas preguntas y desafíos en el mercado global. En IBM, nuestros principios de confianza y transparencia sirven como base para ayudar a nuestros clientes a abordar estos desafíos de frente, y a través de nuestro trabajo con legisladores, investigadores, clientes y otros stakeholder, continuamos enfrentando estos desafíos y desarrollar salvaguardas tecnológicas y de políticas.
Estamos trabajando arduamente para dar ejemplo de cómo implementar y mantener tecnología responsable, como lo hemos hecho durante más de un siglo. Debido a esta experiencia, IBM está en una posición única para funcionar como un "laboratorio viviente", mejorando continuamente la tecnología que aportamos al mercado que ayuda a las empresas y los gobiernos a utilizar y desplegar la inteligencia artificial (IA) de manera responsable. IBM implementó un programa de gobernanza integrada para impulsar un enfoque de cumplimiento continuo para abordar el entorno regulatorio en constante cambio, que posteriormente se utilizó en la creación de la serie de modelos fundacionales IBM® Granite .
Es cierto que la innovación a menudo se mueve demasiado rápido para que todos puedan seguir el ritmo. Sin embargo, este es el mejor momento para definir y construir las estrategias adecuadas para proteger a las personas y sus intereses. Nos encontramos en un momento crítico en el desarrollo de tecnologías como la IA generativa, que planteó preguntas importantes. IBM tiene una amplia experiencia en el inicio de la tecnología responsable tanto en las áreas comerciales como de investigación, y trabajamos para mantener la confianza a medida que la sociedad explora las oportunidades que presentan estas tecnologías transformadoras, siempre guiados por nuestro compromiso continuo con la ética.
En el centro de nuestros esfuerzos tecnológicos responsables se encuentra nuestro Consejo de Ética de IA, que infunde nuestros principios en las prácticas comerciales y la toma de decisiones sobre productos. Además de apoyar nuestros principios, la junta comparte thought leadership en torno a cuestiones emergentes y tecnología que ayudan a IBM a actuar como líder y controlador de innovación en este importante y en evolución campo de la IA generativa. Esta dirección dio lugar a hitos significativos el año pasado, como el lanzamiento de IBM® watsonx.governance para acelerar flujos de trabajo responsables en IA y la creación de la AI Alliance, una comunidad internacional centrada en promover una IA responsable abierta y segura.
Nuestros esfuerzos internos están bien alineados con el enfoque de ética de la IA que promovemos externamente, entendiendo que el propósito de la IA es aumentar la inteligencia humana, que los datos y los insights pertenecen a su creador, y que la tecnología debe ser transparente y explicable. Todo esto está respaldado por nuestros principios de explicabilidad, imparcialidad, solidez, transparencia y privacidad.
A medida que trabajamos continuamente para mantener la confianza de nuestros clientes y la sociedad trayendo al mundo nuevas y poderosas tecnologías de manera responsable y con un propósito claro, sabemos que nuestra misión también se extiende al trabajo con nuestros proveedores para amplificar aún más nuestro impacto. Más allá de nuestra fuerza laboral, estamos avanzando en el objetivo que anunciamos en 2023 de capacitar a 1,000 proveedores de tecnología en ética tecnológica para 2025, con más de 600 proveedores de IBM capacitados a fines de 2023.
Finalmente, completamos este trabajo utilizando nuestra experiencia y conocimientos para adaptarnos con éxito a las nuevas eras de transformación digital. Como organización, nos comprometemos a desarrollar políticas y prácticas que también prioricen la administración responsable de los datos que nos confían nuestros clientes, incluido el papel que desempeñan los datos en el desarrollo de modelos de IA sólidos y de IA confiable. También implementamos un enfoque de gestión de riesgos multifacético para identificar y abordar los riesgos de ciberseguridad que protegen la integridad de las redes, los dispositivos de usuario, los servidores, las aplicaciones, los datos y las soluciones de nube de IBM.
Tener la credibilidad para abogar por la ética de la IA también comienza con tener pilares sólidos y holísticos, desde la gobernanza corporativa hasta la capacitación de los empleados en ética. En IBM, aspiramos a crear innovaciones, políticas y prácticas que prioricen la ética, la confianza, la transparencia y la responsabilidad. Sin embargo, todo este trabajo solo es posible gracias a una base sólida y pilares de integridad en nuestros procesos, decisiones y operaciones.
Estos son solo algunos ejemplos de cómo IBM está trabajando para tener un impacto ético aprovechando la tecnología.
