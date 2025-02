Me parece que se enseñarán estudios de caso sobre el uso confiable y ético de la AI por parte de IBM, en parte gracias al trabajo del comité de ética de la IA. Desde nuestra colaboración con el Foro Económico Mundial en 2018, el comité ha proporcionado una brújula y un faro para convertir conceptos de la ética en acciones factibles. Estoy especialmente orgulloso del marco AI Ethics by Design, que asegura que la ética de la IA no solo se centre en la tecnología, sino de igual manera en los seres humanos. — Jesus Mantas, miembro del comité de ética de la IA de IBM y socio director global de IBM