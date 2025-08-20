¿Qué es la criptografía cuántica?

Hasta la fecha, el cifrado de datos tradicional generalmente ha sido suficiente para mantener las comunicaciones seguras en la mayoría de los entornos de ciberseguridad. Sin embargo, el auge de la computación cuántica representa una amenaza existencial incluso para los algoritmos criptográficos tradicionales más seguros.

Al igual que la criptografía cuántica, la computación cuántica es una tecnología emergente que también aprovecha las leyes de la mecánica cuántica. En comparación con nuestras computadoras clásicas más rápidas y de vanguardia, las computadoras cuánticas tienen el potencial de resolver problemas complejos en órdenes de magnitud más rápido.



En 1994, el matemático Peter Shor describió por primera vez la amenaza que representan las computadoras cuánticas para los sistemas de seguridad tradicionales. Los criptosistemas actuales se pueden dividir en dos categorías principales, los sistemas simétricos, que utilizan una clave secreta para cifrar y descifrar los datos, y los sistemas asimétricos, que utilizan una clave pública que cualquiera puede leer y claves privadas a las que solo pueden acceder las partes autorizadas. Ambos tipos de criptosistemas crean estas claves al multiplicar grandes números primos y confiar en la potencia informática masiva necesaria para factorizar grandes números a fin de garantizar que estas claves de cifrado no puedan ser agrietadas por espías o hackers.

Incluso las supercomputadoras más poderosas de la tierra necesitarían miles de años para romper matemáticamente los algoritmos de cifrado modernos como el Estándar de cifrado avanzado (AES) o RSA. Según el algoritmo de Shor, factorizar un número grande en una computadora clásica requeriría tanta potencia de cálculo que un hacker necesitaría muchas vidas antes de siquiera acercarse, pero una computadora cuántica completamente funcional (si se perfeccionara) podría encontrar la solución en sólo cuestión de minutos.

Por esta razón, los casos de uso de la criptografía cuántica son tan infinitos como los de cualquier forma de criptografía. En el caso de que haya que mantener a salvo cualquier cosa, desde información corporativa hasta secretos de Estado, cuando la computación cuántica deje obsoletos los algoritmos criptográficos existentes, la criptografía cuántica puede ser nuestro único recurso para proteger los datos privados. A medida que los científicos informáticos de todo el mundo trabajan día y noche para desarrollar tecnología cuántica práctica, es fundamental que también desarrollemos nuevas formas de criptografía para prepararnos para la era cuántica de la computación. Aunque las computadoras cuánticas alguna vez se consideraron solo teóricas, los expertos estiman que podemos estar a solo 20 a 50 años de entrar completamente en la era cuántica.