IBM anuncia la disponibilidad de múltiples modelos Llama 3.2 en watsonx.ai, el estudio empresarial de IBM para desarrolladores de IA, tras el lanzamiento de la colección Llama 3.2 de modelos de lenguaje grandes (LLM) multilingües preentrenados y ajustados con instrucciones en MetaConnect hoy.

En particular, Llama 3.2 marca la primera incursión de Meta en la IA multimodal: el lanzamiento incluye dos modelos, en tamaños de 11B y 90B, que pueden tomar imágenes como entrada. Los modelos Llama 3.2 90B Vision y 11B Vision, ajustados para instrucciones, están disponibles de inmediato en watsonx.ai a través de SaaS.

También llegan a watsonx.ai los modelos Llama más pequeños hasta la fecha: dos LLM de entrada y salida de texto en tamaños 1B y 3B. Todos los modelos de Llama 3.2 admiten una longitud de contexto larga (hasta 128K tokens) y están optimizados para una inferencia rápida y eficiente con atención de consultas agrupadas. Meta ha especificado que los idiomas inglés, alemán, francés, italiano, portugués, hindi, español y tailandés son oficialmente compatibles, pero señala que Llama 3.2 se entrenó en otros idiomas adicionales a esos 8, y los desarrolladores pueden ajustar los modelos de Llama 3.2.

Estas últimas incorporaciones de Meta se unen a la amplia biblioteca de modelos fundacionales disponibles en watsonx.ai, en consonancia con la estrategia abierta y multimodelo de IBM hacia la IA generativa.

"Al poner a disposición nuestros últimos modelos Llama 3.2 en watsonx, un grupo mucho más amplio de empresas puede beneficiarse de estas innovaciones y desplegar nuestros modelos más recientes sin complicaciones, en sus propios términos y en entornos de nube híbrida", afirma Ahmad Al-Dahle, jefe de IA generativa en Meta. “En Meta, creemos que es esencial adaptar las soluciones de IA a las necesidades específicas de cada organización y empoderarlas para escalar los despliegues de Llama con facilidad. Nuestra asociación con IBM, una organización que comparte nuestro compromiso con la apertura, la seguridad, la confianza y la transparencia, nos permite hacer precisamente eso”.

Siga leyendo para obtener más detalles de la colección Llama 3.2, incluidas nuevas capacidades multimodales, nuevas oportunidades de despliegue en dispositivos móviles y otros dispositivos perimetrales, características de seguridad actualizadas y más.