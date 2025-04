Explorar los problemas de privacidad en la era de la IA

Las leyes sobre privacidad de datos entraron en vigor en varias jurisdicciones estadounidenses en los últimos años. Los ejemplos incluyen la California Consumer Privacy Act y la Texas Data Privacy and Security Act. En marzo de 2024, Utah promulgó la Artificial Intelligence and Policy Act, que se considera el primer estatuto estatal importante que rige específicamente el uso de la IA.

A nivel federal, el gobierno aún tiene que implementar nuevas leyes nacionales de IA y privacidad de datos. Sin embargo, en 2022, la Oficina de Política Científica y Tecnología (OSTP) de la Casa Blanca publicó su “Blueprint for an AI Bill of Rights”. El marco no vinculante esboza cinco principios para guiar el desarrollo de la IA, incluida una sección dedicada a la privacidad de datos que insta a los profesionales de IA a buscar el consentimiento de las personas para el uso de datos.