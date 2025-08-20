¿Qué es el servicio de atención al cliente omnicanal?

El servicio de atención al cliente omnicanal ofrece asistencia y asesoramiento para clientes mediante una red integrada y sin interrupciones de dispositivos y puntos de contacto. Las empresas con un sólido servicio al cliente omnicanal pueden mantener excelentes experiencias para sus clientes de manera constante, independientemente del canal de comunicación.

El crecimiento de los canales digitales y las nuevas tecnologías de comunicación ha permitido a las empresas adoptar un enfoque omnicanal para la atención al cliente. Al hacerlo, pueden gestionar las interacciones por medio de múltiples canales, como centros de llamadas, chats web, SMS, mensajería, e-mail y redes sociales. Por ejemplo, una conversación de atención al cliente puede comenzar en Twitter, luego continuar con mensajes de texto y terminar con una llamada telefónica, todo en una experiencia conectada y fluida. Los clientes no tienen que dedicar su tiempo a explicar su problema en cada interacción del canal.

Las expectativas de los clientes también han cambiado junto con los avances tecnológicos. En una investigación reciente realizada por Forrester, en 2022 los puntos de contacto digitales influirán en más del 57 % de las ventas minoristas en EE. UU. Hoy en día, los clientes esperan interacciones eficientes en la tienda, experiencias fluidas independientemente del canal, una notificación rápida de los pedidos y disponibilidad de recogida.

Además, la pandemia de la COVID-19 ha acelerado el cambio a lo digital en todas las industrias. Tanto las empresas B2B como las B2C se han visto obligadas a actualizar sus enfoques de ventas aislados y complejas dinámicas de compra para proporcionar una experiencia y soporte al cliente fluidos1.