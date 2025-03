¿Qué es el marketing conversacional?

Las tácticas de marketing tradicionales, como las llamadas en frío o la publicidad en prensa y medios de comunicación, demostraron ser tremendamente eficaces para dar a conocer una marca o un producto. Piense en el anuncio de la Super Bowl del que se ríe días luego del gran partido, o en la canción pegadiza que escuchó en la radio y no se podía quitar de la cabeza. Pero tiene sus inconvenientes. Por un lado, puede ser una pérdida de tiempo y recursos dirigir a consumidores que no necesitan o no están interesados en su producto y, debido a las limitaciones de los canales de marketing tradicionales, simplemente no hay forma de corregirlo. Aquí es donde interpelan las tácticas de marketing conversacional.

Debido a la naturaleza del marketing digital y las redes sociales, el marketing conversacional puede abordar las necesidades de cada cliente individual y solo interactuar con aquellos que tienen un interés inherente en un servicio o producto, lo que facilita la creación de mejores experiencias conversacionales. Mediante el uso de la IA conversacional, las compañías que implementan el marketing conversacional aprenden rápidamente sobre los hábitos y preferencias en línea de sus clientes y pueden ofrecer mensajes y contenido con los que probablemente interactuarán. Esto también ayuda a los equipos de ventas al aumentar la probabilidad de que sus clientes potenciales estén más calificados para cuando hablen con ellos.