Los agentes impulsados por LLM no solo pueden comprender la intención de las entradas del usuario, sino también discernir las acciones que se deben tomar en respuesta y generar resultados que las hagan realidad.

En el nivel más fundamental, un agente de IA generativa es solo un LLM que opera en un entorno en el que su capacidad de procesamiento de lenguaje natural (PLN) se utiliza para generar texto de salida que puede funcionar como entrada para herramientas externas y fuentes de datos a las que se ha conectado. Por ejemplo, el LLM que impulsa a un agente podría generar resultados de una consulta SQL para extraer información de una base de datos de la empresa, o un objeto JSON estructurado para realizar una llamada a la API que desencadene una acción específica en una aplicación.

Esos resultados del LLM no son acciones en sí mismas: simplemente desencadenan acciones al enviarse a esas herramientas externas. Si al LLM se le proporciona un conjunto claro de lógica con respecto a qué acciones debe desencadenar en respuesta a cierto feedback de su entorno, puede planificar y realizar tareas de manera autónoma de una manera más dinámica que los sistemas más antiguos y explícitos basados en reglas como la automatización robótica de procesos (RPA).

Una forma de configurar esa arquitectura agéntica(conectar un LLM a las API para llamadas a herramientas externas y fuentes de datos, establecer la lógica de qué resultados debe generar y cuándo, etc.) es codificarla desde cero en cualquier programación común como Python o Javascript. Esto permite el mayor grado de control, personalización y transparencia, pero también requiere el mayor trabajo manual y conocimientos técnicos.

Como alternativa, existen muchos servicios diseñados para agilizar el proceso de crear y desplegar sus propios agentes de IA. Los marcos de agentes de IA agilizan el proceso de programación mediante bloques de construcción predefinidos, mientras que las plataformas de agentes de IA ofrecen una solución integral para construir y desplegar agentes. La elección óptima para su primer agente dependerá de su nivel de habilidad y experiencia, así como de la naturaleza de sus casos de uso previstos.

En cualquier caso y en cualquier nivel de habilidad, el proceso de creación de su propio agente de IA debe comenzar de la misma manera: definiendo cuidadosamente el propósito de su agente de IA e identificando las herramientas y la información necesarias para lograr ese propósito.