Un agente de IA es un sistema capaz de aprovechar herramientas y fuentes de datos externas para realizar tareas con una intervención humana mínima. Aunque los agentes de IA también pueden basarse en el aprendizaje por refuerzo (RL) o incluso en reglas explícitas, en la jerga actual el término suele referirse a un sistema cuyo motor es un modelo de lenguaje grande (LLM). Si bien existen muchos marcos y plataformas para crear agentes de IA con LLM, que se adaptan a casi cualquier nivel de experiencia técnica, todos dependen de una comprensión profunda de los usuarios de su agente y del propósito para tener éxito.
Los agentes impulsados por LLM no solo pueden comprender la intención de las entradas del usuario, sino también discernir las acciones que se deben tomar en respuesta y generar resultados que las hagan realidad.
En el nivel más fundamental, un agente de IA generativa es solo un LLM que opera en un entorno en el que su capacidad de procesamiento de lenguaje natural (PLN) se utiliza para generar texto de salida que puede funcionar como entrada para herramientas externas y fuentes de datos a las que se ha conectado. Por ejemplo, el LLM que impulsa a un agente podría generar resultados de una consulta SQL para extraer información de una base de datos de la empresa, o un objeto JSON estructurado para realizar una llamada a la API que desencadene una acción específica en una aplicación.
Esos resultados del LLM no son acciones en sí mismas: simplemente desencadenan acciones al enviarse a esas herramientas externas. Si al LLM se le proporciona un conjunto claro de lógica con respecto a qué acciones debe desencadenar en respuesta a cierto feedback de su entorno, puede planificar y realizar tareas de manera autónoma de una manera más dinámica que los sistemas más antiguos y explícitos basados en reglas como la automatización robótica de procesos (RPA).
Una forma de configurar esa arquitectura agéntica(conectar un LLM a las API para llamadas a herramientas externas y fuentes de datos, establecer la lógica de qué resultados debe generar y cuándo, etc.) es codificarla desde cero en cualquier programación común como Python o Javascript. Esto permite el mayor grado de control, personalización y transparencia, pero también requiere el mayor trabajo manual y conocimientos técnicos.
Como alternativa, existen muchos servicios diseñados para agilizar el proceso de crear y desplegar sus propios agentes de IA. Los marcos de agentes de IA agilizan el proceso de programación mediante bloques de construcción predefinidos, mientras que las plataformas de agentes de IA ofrecen una solución integral para construir y desplegar agentes. La elección óptima para su primer agente dependerá de su nivel de habilidad y experiencia, así como de la naturaleza de sus casos de uso previstos.
En cualquier caso y en cualquier nivel de habilidad, el proceso de creación de su propio agente de IA debe comenzar de la misma manera: definiendo cuidadosamente el propósito de su agente de IA e identificando las herramientas y la información necesarias para lograr ese propósito.
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El primer y más importante paso en la creación de un agente de IA es comprender sus necesidades, cómo un agente de IA podría abordarlas y cómo puede medir objetivamente su rendimiento. Un agente sencillo, con un problema claramente definido que resolver y una solución bien definida para ese problema, tiene más probabilidades de tener éxito que un agente muy sofisticado cuyo flujo de trabajo no se adapta bien a la tarea en cuestión.
El problema que su agente de IA está destinado a resolver determinará tanto las decisiones lógicas como las técnicas en su diseño. Un agente de atención al cliente requiere indicaciones, herramientas y entornos completamente diferentes a los de un agente de revisión de código automatizado o un agente financiero diseñado para consultar los datos de ingresos de la empresa y proporcionar insights de business intelligence. Un problema de definición limitada podría abordarse con un solo agente, mientras que un problema de definición amplia podría requerir un sistema multiagente.
Empiece con preguntas sencillas sobre su agente.
¿Quién lo utilizará? Los usuarios técnicos y los usuarios no técnicos tienen diferentes expectativas, desde qué tan activamente necesitarán gestionar el flujo de trabajo hasta el tipo de interfaz de usuario con la que se sentirán cómodos.
¿Cuáles son sus responsabilidades? Deberá decidir si el agente de IA está destinado a abordar todo el problema o simplemente automatizar algunas de las subtareas más tediosas necesarias para resolverlo.
¿Qué tipo de entradas procesará? Un agente que procesará múltiples modalidades de datos (texto, audio, imagen, video) puede requerir múltiples modelos. Existen modelos multimodales, pero a veces un solo modelo de IA no proporciona la precisión adecuada para todas las necesidades específicas. Por ejemplo, si su agente necesita extraer texto de imágenes y PDF, un modelo de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) podría superar a un modelo generalista de visión-lenguaje (VLM). Si esos PDF contienen tablas, gráficos y ecuaciones complejas, puede que se necesite un modelo dedicado de conversión de documentos. Si su agente va a trabajar con ejemplos muy específicos de nicho o dominio, es posible que sus modelos constitutivos necesiten un ajuste en un conjunto de datos personalizado.
¿A qué fuentes de datos y bases de conocimiento necesitará tener acceso? Una de las funciones más básicas y esenciales de la IA agéntica es la generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés). Un chatbot de atención al cliente, por ejemplo, podría necesitar consultar información de la plataforma CRM de su empresa o de las preguntas frecuentes. Un agente de ingeniería de software probablemente tendrá que consultar la base de código. Muchos agentes necesitan acceso a información en tiempo real a través de motores de búsqueda o servicios web específicos. Es fundamental no solo saber qué información necesitará un agente de IA, sino también dónde se puede encontrar.
¿A qué herramientas necesitará acceder? Uno de los beneficios fundamentales de un agente de IA es su capacidad para complementar las capacidades de un modelo de lenguaje grande (LLM) mediante el uso de herramientas externas. Un agente que actúe como “asistente de IA” debe ser capaz de escribir y modificar elementos del calendario. Los agentes de programación necesitan un entorno aislado para ejecutar scripts. Un agente de IA en un entorno de ventas o marketing podría necesitar aplicaciones externas para enviar correos electrónicos y otras comunicaciones. Las calculadoras externas o los motores computacionales como Wolfram Alpha garantizan que las operaciones matemáticas se puedan realizar de manera confiable y rápida.
¿Cómo medirá el éxito? El desarrollo de agentes de IA es un proceso iterativo de pruebas, despliegue, evaluación y optimización. Dependiendo de su caso de uso, el “éxito” podría medirse de manera variable en función de aspectos como el tiempo ahorrado, los casos revisados, las tasas de finalización, la precisión o las calificaciones directas de los usuarios.
También deberá tener en cuenta consideraciones prácticas.
¿Su agente de IA operará en un entorno sensible al tiempo en el que la velocidad es esencial? ¿O será más importante la precisión? Las diferentes prioridades a menudo requieren diferentes modelos y niveles de complejidad del flujo de trabajo.
¿De qué tipo de equipo y presupuesto dispone? Los diferentes LLM implican diferentes costos y requisitos computacionales, ya sea a través de los precios de las API (para modelos de código cerrado) o los costos de hardware y computación en la nube.
¿Las instrucciones de entrada que su agente de IA responde serán muy variadas y complejas? ¿Serán simples y repetitivas?
Como suele ser el caso en el mundo de los LLM, el “mejor” agente no es necesariamente el más sofisticado: es el que se adapta de manera más eficiente a sus necesidades y limitaciones. Los sistemas agénticos más simples son más fáciles y económicos de operar, depurar y explicar a las personas que necesitan usarlos.
Una de las decisiones más importantes que debe tomar es qué modelo específico servirá como motor de toma de decisiones de su agente autónomo.
Como regla general, diferentes prioridades requieren diferentes LLM. En algunos casos, la rapidez puede ser más importante que la precisión absoluta. En otros entornos, la precisión es primordial. El primer escenario requiere LLM más pequeños y rápidos; este último se beneficia de modelos más grandes y de mayor rendimiento. Cuando un flujo de trabajo con agentes implica detalles especialmente complejos o una planificación en varias etapas, podría valer la pena considerar un modelo de razonamiento. Si su flujo de trabajo implica tareas sencillas y repetitivas, es posible que no justifiquen la latencia adicional y los costos computacionales.
En muchos casos, su flujo de trabajo podría beneficiarse de un sistema multiagente. En una configuración multiagente típica, un agente impulsado por un LLM más grande toma la solicitud inicial y la divide en subtareas, que luego delega a agentes impulsados por LLM más pequeños que ejecutan rápidamente tareas especializadas.
Es importante que tenga en cuenta estas mismas consideraciones a la hora de elegir otros tipos de modelos. ¿Su caso de uso implica alguna tarea de visión artificial, como la detección de objetos o la segmentación de imágenes? Si las respuestas en tiempo real son esenciales, un modelo rápido basado en redes neuronales convolucionales (CNN) podría ser la mejor opción. Si lo más importante es la máxima precisión, un transformador de visión (ViT) más lento, pero de mayor rendimiento podría ser mejor.
En el contexto de la IA agéntica, los usuarios deberían considerar métricas de rendimiento de LLM diferentes a las que priorizarían en aplicaciones basadas en chatbots. Por ejemplo, el rendimiento en puntos de referencia que reflejan el conocimiento mundial y la escritura creativa podría ser útil para un chatbot, pero ser de poca importancia para un agente de IA que tendrá acceso a fuentes de datos externas y generará texto breve y orientado a un propósito. Para la IA agéntica, las habilidades de llamada a funciones y seguimiento de instrucciones de un modelo suelen tener prioridad.
Si no está preparado para codificar su agente de IA desde cero, puede explorar diferentes marcos de agentes de IA o plataformas de agentes de IA.
Los marcos de agentes de IA son, en esencia, bibliotecas de código que proporcionan componentes modulares diseñados para ensamblarse en flujos de trabajo con agentes. En lugar de tener que codificar cada elemento desde cero, los desarrolladores pueden utilizar fragmentos de código, clases y funciones predefinidos de un marco agéntico como bloques de construcción para simplificar y agilizar el proceso. Idealmente, los marcos ofrecen un enfoque más rápido y escalable que el código sin procesar, permitiendo un alto grado de control y personalización. componentes diseñados para ensamblarse en flujos de trabajo agénticos. En lugar de tener que codificar cada elemento desde cero, los desarrolladores pueden utilizar fragmentos de código, clases y funciones predefinidos de un marco agéntico como bloques de construcción para simplificar y agilizar el proceso. Idealmente, los marcos ofrecen un enfoque más rápido y escalable que el código sin procesar, permitiendo un alto grado de control y personalización.
Las plataformas de agentes de IA, como IBM watsonx.Orchestrate, son más completas. Abarcan no solo las herramientas para crear agentes, sino también la infraestructura para alojar, desplegar, monitorear y gestionar esos agentes a escala. Muchas plataformas de agentes de IA proporcionan interfaces de usuario (IU) de código bajo o incluso sin código, lo que permite incluso a los usuarios principiantes y no técnicos crear y usar agentes de IA para aplicaciones del mundo real utilizando un enfoque basado en plantillas.
Los marcos y las plataformas a menudo no son mutuamente excluyentes. Aunque algunas plataformas restringen a los usuarios a flujos de trabajo sin código o están diseñadas exclusivamente para ser compatibles con modelos o marcos específicos, otras, como watsonx.Orchestrate, son independientes del marco y adecuadas para múltiples niveles de habilidades. Dichas plataformas generalmente incluyen una interfaz de usuario (IU) dedicada para los agentes de construcción, pero también brindan a los usuarios la opción de crear agentes a través de un marco de su elección y simplemente usar la plataforma para desplegarlos y gestionarlos.
La Guía de IBM sobre agentes de IA ofrece descripciones generales, guías paso a paso y tutoriales sobre una amplia variedad de marcos de código abierto para la creación de agentes de IA. A continuación, en orden alfabético, se incluyen enlaces a documentos explicativos y tutoriales sobre varios marcos conocidos.
Autogen es un marco de código abierto mantenido por Microsoft, diseñado para sistemas de IA multiagente escalables. Para comenzar, puede explorar este tutorial para RAG multiagente con AutoGen.
BabyAGI es un marco experimental de código abierto basado en agentes, creado y mantenido por Yohei Nakajima.
ChatDev es un marco de trabajo de código abierto basado en agentes, diseñado para simular una empresa de software virtual, en la que diversos agentes de IA desempeñan diferentes funciones dentro de esa estructura organizativa. Está destinado a servir como un entorno ideal para estudiar la inteligencia colectiva, con agentes que se dan instrucciones entre sí para resolver tareas específicas a través del juego de roles. Aprenda más a través de este tutorial para el desarrollo de software colaborativo en ChatDev.
crewAI es un destacado marco de orquestación de código abierto basado en Python, optimizado para flujos de trabajo multiagente y configurable para su uso con cualquier LLM o API de código abierto. Para familiarizarse con el tema, consulte este tutorial sobre la optimización de estanterías minoristas mediante sistemas multimodales y multiagente.
IBM watsonx Orchestrate ofrece una variedad de agentes watsonx optimizados para realizar de forma autónoma muchas funciones comunes en el lugar de trabajo.
LangChain es uno de los primeros y más populares marcos de orquestación para agentes de IA de código abierto. Mientras que LangChain está optimizado para “encadenar” tareas en flujos de trabajo lineales, LangGraph es un marco basado en gráficos diseñado para flujos de trabajo más complejos y no lineales. Puede experimentar con LangChain a través de este tutorial de llamadas a herramientas o probar LangGraph con tutoriales para crear un agente SQL o un agente ReAct de soporte de TI.
LangFlow es un marco de código abierto de código bajo y sin código basado en una interfaz gráfica de usuario (GUI) de arrastrar y soltar.
MetaGPT es un marco multiagente en el que cada agente actúa como un empleado que sigue un flujo de trabajo optimizado y estrictamente especializado. Puede probarlo siguiendo este tutorial sobre la automatización multiagente de la creación de documentos de requisitos de producto (PRD).
AutoGPT es una plataforma de código abierto diseñada originalmente para integrar los modelos GPT de OpenAI en flujos de trabajo con agentes. Ahora también ofrece integración con una amplia variedad de modelos abiertos, así como con modelos propios adicionales como Claude o Gemini.
BeeAI es la primera plataforma de código abierto construida sobre el Agent Communication Protocol (ACP), un estándar abierto diseñado para permitir una comunicación fluida entre agentes de IA construidos sobre cualquier marco de trabajo. BeeAI, desarrollado originalmente por IBM Research, ahora está alojado en la Linux Foundation. Para comenzar, puede consultar este tutorial sobre un sistema de gestión de contratos multiagente con BeeAI.
IBM watsonx Orchestrate es una plataforma integral e independiente del marco para crear, desplegar y coordinar agentes en toda la empresa. Ofrece flujos de trabajo que van desde IU de creación de agentes de IA sin código, basadas en arrastrar y soltar, hasta una personalización completa mediante programación. Los usuarios pueden aprovechar los agentes predefinidos, desarrollar sus propios agentes dentro de la plataforma o importar agentes de terceros de otro lugar como mejor les parezca.
A medida que los sistemas multiagente complejos han comenzado a proliferar en el ecosistema de la IA, se han propuesto varios protocolos de agentes de IA para estandarizar las comunicaciones entre los agentes de IA y las API de otros sistemas. Aunque se espera que la industria finalmente se reúna en torno a un único estándar, actualmente existen múltiples protocolos en uso.
La mayoría de los marcos se esfuerzan por adaptarse a todos los protocolos conocidos, pero en algunos casos su preferencia de protocolo puede limitar su elección de marco y viceversa. Algunos protocolos destacados de agentes de IA incluyen:
Agent Communication Protocol (ACP): introducido originalmente por BeeAI de IBM, ACP tiene como objetivo definir y estandarizar los medios a través de los cuales los agentes de IA operan y se comunican entre sí. ACP utiliza una comunicación basada en REST que se ajusta a las convenciones estándar de HTTP, lo que facilita la integración de agentes de IA en el entorno de producción. Está diseñado para la comunicación asíncrona de forma predeterminada y no requiere ninguna biblioteca especializada. Puede explorarlo a través de este tutorial.
Agent2Agent (A2A): lanzado originalmente por Google y otros socios bajo Google Cloud Platform en abril de 2025, ahora está alojado por Linux Foundation como un proyecto de código abierto. Sigue una configuración de modelo de servicio al cliente con un flujo de trabajo de tres pasos: descubrimiento, autenticación y comunicación. Para obtener experiencia práctica con A2A, consulte este tutorial. Vale la pena señalar que Linux Foundation, que ahora opera tanto ACP como A2A, está trabajando para fusionar los dos protocolos migrando la funcionalidad ACP a A2A.
Model Context Protocol (MCP): introducido por Anthropic, MCP estandariza las comunicaciones mediante un sistema de conversiones al formato JSON-RPC. MCP ha sido adoptado por muchos proveedores de tecnología destacados, incluidos Figma, Notion, Atlassian, Zapier, Striper, PayPal y Square. Para aprender más sobre MCP, visite este tutorial para crear un MCP .
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