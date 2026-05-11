El poder y la proliferación de los agentes de IA (sistemas de software que utilizan modelos de lenguaje grande (LLM) como motor de decisión para planificar y ejecutar de manera autónoma las tareas necesarias para lograr un objetivo prescrito, ha precipitado una rápida transformación de los flujos de trabajo empresariales. La velocidad de esa transformación ha superado la capacidad de muchas organizaciones para adaptar las estructuras de TI tradicionales para reflejar las demandas únicas de la integración de la IA agéntica, produciendo un ecosistema fragmentado. El ADLC establece especificaciones comunes y prácticas compartidas para facilitar la creación de sistemas autónomos y confiables en diferentes herramientas, plataformas, proveedores y entornos empresariales.

Muchos de los procesos informáticos estándar actuales evolucionaron en el contexto del desarrollo de software tradicional y están adaptados a las suposiciones de sistemas estáticos y deterministas. Estos procesos a menudo no se adaptan a la naturaleza dinámica y probabilística de los LLM que impulsan el comportamiento de los agentes: se les llama “agentes de IA” porque literalmente tienen agencia para determinar cómo ejecutar tareas. Las normas y especificaciones compartidas que tengan en cuenta este cambio pueden reducir significativamente los riesgos asociados y acelerar la adopción responsable de la IA agéntica.

Para que la IA agéntica escale de manera sostenible y eficaz, los agentes de IA deben integrarse de manera predecible en diferentes modelos, plataformas, proveedores y ecosistemas de la industria. En la actualidad, casi todas las plataformas para crear agentes de IA tienen su propio formato para la definición de agentes, el esquema de herramientas y funciones de llamada, el modelo de gestión de memoria y estado, el conjunto de pruebas, los protocolos de despliegue y el sistema de control de versiones. Esta fragmentación dificulta la interoperabilidad, lo que aumenta los costos de cambio y el vendor lock-in (dependencia de proveedores), que según una investigación reciente es una preocupación principal, solo superada por la seguridad, de los líderes empresariales y técnicos que navegan por el ecosistema de proveedores de agentes de IA.1 Desde el punto de vista operativo, esa fragmentación también reduce el potencial de habilidades y flujos de trabajo transferibles.

Si bien las normas y prácticas estandarizadas pueden mitigar estas ineficiencias, es importante que las organizaciones adopten e implementen protocolos estructurales que funcionen en consonancia con las tendencias y preferencias establecidas de los desarrolladores, no en contra de estas. Por lo tanto, el ADLC tiene como objetivo traducir las prácticas emergentes de los desarrolladores en las mejores experiencias de agentes de su clase.

El ADLC integra principios fundamentales de DevSecOps para mapear el desarrollo de agentes de IA en una serie de fases interconectadas y en gran medida interdependientes. El propósito y las prácticas de cada fase, así como sus relaciones entre sí, se exploran más adelante en este artículo. Los detalles, sugerencias y especificaciones completos se proporcionan en la guía oficial de IBM para el ADLC.