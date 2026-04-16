Cómo la IA agéntica en la fabricación impulsa la transformación

By Matthew Finio , Amanda Downie

La IA agéntica se está convirtiendo en una fuerza determinante en la fabricación moderna, ya que se basa en las capacidades tradicionales de la IA en la fabricación e introduce al mismo tiempo un mayor grado de autonomía y coordinación.

La IA agéntica en la fabricación se refiere a sistemas de inteligencia artificial autónomos y orientados a objetivos que pueden planificar, tomar decisiones y actuar en entornos de producción con una intervención humana mínima. Los sistemas agénticos suelen funcionar como agentes de IA coordinados, formando un sistema multiagente que opera a lo largo de flujos de trabajo en lugar de limitarse a tareas aisladas.

Los agentes inteligentes equilibran continuamente factores como la capacidad, la disponibilidad de mano de obra y de materiales, y pueden ajustar dinámicamente la producción cuando se producen interrupciones. Esta coordinación permite a las fábricas responder a las condiciones cambiantes mientras optimizan continuamente el rendimiento.

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En la práctica, esto significa que los sistemas autónomos pueden detectar ineficiencias y actuar en tiempo real, a menudo sin esperar la entrada humana. También pueden automatizar los flujos de trabajo en todos los procesos de producción, reduciendo la coordinación manual y los retrasos. Las operaciones se vuelven más adaptables y mejor alineadas con las cambiantes demandas de producción.

En la planta de producción, la IA agéntica también mejora la toma de decisiones al combinar datos en tiempo real con el contexto y los objetivos definidos. En lugar de limitarse a señalar un defecto, un sistema puede ajustar la configuración de la máquina, activar controles de calidad y rastrear la causa principal en los procesos previos. Estas acciones se basan en algoritmos avanzados, machine learning y el razonamiento de IA. Estas tecnologías crean un ciclo de decisión continuo que considera el costo, la calidad y la entrega en conjunto y utiliza el feedback para mejorar los resultados a lo largo del tiempo.

El mantenimiento y la gestión de activos están evolucionando de manera similar a medida que la IA agéntica pasa de la predicción a la ejecución. En lugar de limitarse a identificar posibles fallas, estos sistemas pueden iniciar y coordinar respuestas. Pueden programar el mantenimiento y alinear el servicio con las prioridades de producción. Estas capacidades permiten adoptar un enfoque más proactivo, en el que se anticipan y gestionan los tiempos de inactividad.

Más allá de la planta de producción, la IA agéntica ayuda a sincronizar las decisiones relacionadas con la cadena de suministro y la producción. De hecho, el 62 % de los líderes de la cadena de suministro reconoce que los agentes de IA integrados en los flujos de trabajo operativos aceleran la velocidad de acción, la toma de decisiones, las recomendaciones y las comunicaciones.

Los sistemas impulsados por IA pueden interpretar la demanda, las limitaciones de los proveedores y las condiciones logísticas al mismo tiempo. La IA en la logística también desempeña un papel cada vez más importante, permitiendo respuestas más rápidas e informadas ante las interrupciones. Los fabricantes pueden mantener los niveles de servicio y, al mismo tiempo, controlar los costos.

Construir la base correcta

Gartner predice que, para 2028, el 33 % de las aplicaciones de software empresarial incluirá IA agéntica, frente a menos del 1 % en 2024.2 Aun así, su adopción requiere una cuidadosa atención a la calidad de los datos, la integración del sistema y la gobernanza.

Las organizaciones necesitan una infraestructura digital sólida, que incluya sensores de IoT (Internet de las cosas) y sistemas MES (sistemas de ejecución de la fabricación), para gestionar datos en tiempo real y hacer posible la fabricación inteligente. Estos sistemas ayudan a garantizar que las acciones autónomas se ajusten a los objetivos empresariales.

La supervisión humana sigue siendo importante, especialmente en escenarios complejos donde se requiere juicio y responsabilidad. A medida que crezca la adopción, los fabricantes deberán equilibrar la autonomía con el control y, al mismo tiempo, generar confianza en estos sistemas.

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Por qué es importante la IA agéntica en la fabricación

La IA agéntica en la industria de fabricación cambia la forma en que se toman y ejecutan las decisiones en las operaciones, no solo dentro de tareas o sistemas aislados. Los entornos tradicionales se basan en estructuras de decisión en capas, donde los datos se mueven hacia arriba para el análisis y las instrucciones fluyen hacia abajo para la ejecución.

Los sistemas agénticos comprimen este ciclo mediante la incorporación de la toma de decisiones directamente en los flujos de trabajo, lo que permite a las fábricas responder a las condiciones cambiantes en tiempo real. El papel del software y de las personas pasa de la ejecución de tareas a la supervisión de sistemas autónomos.

Los entornos de producción se caracterizan por una gran variabilidad, ciclos de vida de los productos más cortos y, en ocasiones, cadenas de suministro inestables. La IA agéntica permite a los fabricantes gestionar esta complejidad de forma continua y coordinada. Esta sincronización mejora su capacidad para anticipar cambios y perfeccionar los modelos de pronóstico operativo en tiempo real.

Debido a que los sistemas agénticos operan en funciones tradicionalmente separadas, como producción, mantenimiento y cadena de suministro, reducen los silos. Este modelo operativo unificado permite que las medidas que se tomen en un área se basen en las condiciones de otra.

En las plantas de producción, la IA agéntica está transformando la forma de trabajar de las personas. Los empleados se alejan de la realización de tareas predefinidas y se acercan a la supervisión de sistemas y la toma de decisiones de mayor nivel. Los roles clave cambian y se necesitan nuevas habilidades, lo que afecta la capacitación, la planificación de la fuerza laboral y las prioridades de liderazgo.

En términos más generales, la IA agéntica refleja un cambio en las tendencias de fabricación, a medida que las organizaciones avanzan hacia entornos autónomos y autooptimizados. Los primeros usuarios ya están lanzando iniciativas estratégicas para integrar la IA agéntica en las operaciones centrales. Las fábricas se convierten en sistemas dinámicos capaces de adaptarse dentro de objetivos definidos, en lugar de depender de una dirección humana constante. Este nuevo nivel de autonomía ayuda a los fabricantes a crear una ventaja competitiva más sólida, al tiempo que aumenta las expectativas de eficiencia, capacidad de respuesta y escalabilidad.

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IA agéntica en casos de uso de fabricación

La IA agéntica ya se está aplicando en una variedad de escenarios de fabricación donde la coordinación, la velocidad y la adaptabilidad son críticos. Estos casos de uso ilustran cómo la IA agéntica mueve la fabricación de procesos reactivos y segmentados a sistemas proactivos e interconectados.

Gestión autónoma de la calidad

La IA agéntica puede detectar defectos, tomar medidas correctivas y rastrear los problemas de calidad a lo largo de todo el proceso de producción. Conecta los datos de los sensores, los sistemas de inspección y el historial de rendimiento. La visión artificial se utiliza a menudo para el control de calidad automatizado, ya que permite identificar el problema, determinar los arreglos y evitar que vuelva a ocurrir. Estas acciones pueden incluir ajustar la configuración de la máquina o activar más inspecciones. Al mejorar continuamente los procesos, estos sistemas también ayudan a mejorar la calidad del producto.

Por ejemplo, en la fabricación de productos electrónicos, si un sistema detecta un defecto de soldadura recurrente, puede modificar automáticamente los parámetros de temperatura o tiempo en el equipamiento. Al mismo tiempo, puede iniciar controles de calidad específicos en soldaduras recientes e identificar causas que ocurrieron en sentido ascendente, como materiales incongruentes.

Programación dinámica de la producción

La IA agéntica puede ajustar continuamente los programas de producción en función de las entradas en tiempo real, como los pedidos entrantes y la disponibilidad de máquinas y mano de obra. También coordina robots y permite la automatización avanzada de tareas, lo que ayuda a garantizar que los pasos de producción se ejecuten de manera eficiente a medida que cambian las prioridades. Estos sistemas recalculan la secuencia de producción a medida que cambian las condiciones, lo que ayuda a los fabricantes a mantener la producción incluso cuando se produce un problema, como una interrupción en la cadena de suministro.

Un ejemplo común es el ensamblaje automotriz, donde un retraso en el envío de un componente clave normalmente podría detener una línea de producción. Un sistema agéntico puede mantener la producción en movimiento al volver a secuenciar automáticamente los trabajos, priorizar los vehículos que no requieren la pieza faltante y reequilibrar las cargas de trabajo en las líneas de ensamblaje.

Optimización de procesos de extremo a extremo

En lugar de optimizar pasos individuales, la IA agéntica permite una mejora continua en todos los flujos de trabajo de fabricación. Evalúa las compensaciones entre costo, velocidad y calidad y realiza ajustes que benefician al sistema en general.

En una fábrica de bienes de consumo, el sistema agéntico podría determinar que unas velocidades de producción ligeramente más lentas reducen el número de defectos. También puede reducir el tiempo y el costo dedicados a arreglar productos defectuosos, mejorando la eficiencia general. De este modo, el sistema puede aplicar y supervisar este ajuste de forma automática y perfeccionar el equilibrio con el tiempo en función de los resultados.

Optimización de energía y recursos

Las operaciones de fabricación a menudo enfrentan costos de energía fluctuantes y objetivos de sustentabilidad. La IA agéntica puede gestionar dinámicamente el consumo de energía al coordinar las actividades de producción con los precios, la demanda y los objetivos medioambientales. Considera los factores externos y la eficiencia operativa en sus decisiones.

Un ejemplo de ello lo encontramos en industrias con un alto consumo energético, como la siderúrgica o la química, en las que el sistema podría trasladar ciertos procesos de fabricación a horas de menor demanda, cuando los costos de la energía son más bajos. También puede equilibrar el uso de máquinas para reducir el consumo general mientras se mantienen los resultados.

Orquestación del mantenimiento predictivo

La IA agéntica crea un enfoque más integrado para la gestión de activos. El sistema agente extiende el mantenimiento predictivo al coordinar la respuesta completa a los posibles problemas de equipamiento. Evalúa cuándo debe realizarse el mantenimiento, lo alinea con los programas de producción y ayuda a garantizar que los recursos necesarios estén disponibles.

En una fábrica a gran escala, si una máquina crítica muestra signos de desgaste, el sistema puede programar el mantenimiento durante una pausa de producción planificada. Puede pedir piezas de repuesto y asignar técnicos para realizar el trabajo necesario. También puede evitar interrupciones al trasladar temporalmente las cargas de trabajo a otras máquinas.

Desarrollo de productos y automatización de ingeniería

La IA agéntica está comenzando a transformar la forma en que los fabricantes diseñan y desarrollan nuevos productos al acelerar los flujos de trabajo de investigación y desarrollo. Estos sistemas pueden dividir problemas de ingeniería complejos en tareas más pequeñas. Pueden generar alternativas de diseño y coordinar simulaciones, a menudo mediante el uso de un gemelo digital para probar y validar el rendimiento en un entorno virtual. Este proceso reduce el tiempo necesario para pasar del concepto al diseño validado y mejora la calidad de los resultados.

Por ejemplo, un fabricante de automóviles que desarrolla un nuevo componente puede utilizar la IA agéntica para generar automáticamente variaciones de diseño basadas en los requisitos de rendimiento. Al incorporar capacidades de IA generativa y modelos de lenguaje grandes (LLM), el sistema puede ayudar en la resolución de problemas complejos. Puede ejecutar pruebas virtuales y refinar las especificaciones en función de los resultados, lo que permite a los ingenieros centrarse en decisiones de mayor nivel.

Ventas y operaciones comerciales

El departamento de ventas no forma parte de la planta de producción, pero influye directamente en la planificación de la producción y en la adaptación a la demanda. La IA agéntica está influyendo en la forma en que los fabricantes gestionan las ventas y la interacción del cliente. Estos sistemas pueden analizar los datos de los clientes, las tendencias del mercado y la disponibilidad de los productos para orientar las estrategias de precios, configuración y ventas en tiempo real. Este proceso crea un vínculo más estrecho entre la demanda y la fabricación.

Por ejemplo, un fabricante de equipamiento industrial podría utilizar la IA agéntica para recomendar configuraciones de maquinaria personalizadas basadas en los patrones de uso y el historial de compras del cliente. Al mismo tiempo, el sistema puede alinear estas recomendaciones con la capacidad de producción actual y la disponibilidad de componentes para ayudar a garantizar que lo que se vende se pueda fabricar de manera eficiente.

Coordinación de la cadena de suministro y el inventario

La IA agéntica puede sincronizar las decisiones de producción con las condiciones de la cadena de suministro. El sistema monitorea el rendimiento de los proveedores, los niveles de inventario y la demanda. Utiliza modelos de forecasting de la demanda para actualizar continuamente su previsión y, a continuación, ajusta las estrategias de adquisiciones y producción en consecuencia.

Este proceso reduce el retraso entre los cambios externos y las respuestas internas y ayuda a prevenir cuellos de botella o exceso de inventario. En un estudio de IBM, el 76 % de los CSCO afirma que los agentes de IA que realizan tareas repetitivas basadas en el impacto a un ritmo más rápido que las personas mejorarán la eficiencia general de sus procesos.1

Por ejemplo, si un proveedor avisa de un retraso, el sistema puede ajustar automáticamente las cantidades de los pedidos e identificar proveedores alternativos. O puede modificar los planes de producción para utilizar los materiales disponibles de manera más eficiente. En industrias de rápida evolución, este nivel de respuesta ayuda a prevenir cuellos de botella y la acumulación de exceso de inventario.

Beneficios de la IA agéntica en la fabricación

La capacidad de la IA agéntica para actuar de forma autónoma, coordinar los flujos de trabajo y aprender continuamente crea impactos medibles en las operaciones, la innovación y el rendimiento. Los beneficios incluyen:

  • Reducción de costos: la IA agéntica puede reducir los costos operativos mediante la optimización de procesos, la reducción de desperdicios y la mejora del uso de la energía. Las organizaciones pueden lograr un retorno de la inversión (ROI) de IA medible, ya que los sistemas agénticos evalúan continuamente las compensaciones y ajustan las acciones para mantener la eficiencia en todas las cadenas de producción y cadena de suministro.

  • Desarrollo más rápido de productos: la IA agéntica acelera la investigación y el desarrollo mediante la automatización de tareas complejas, como el diseño de pruebas, la simulación y el análisis. Puede comprimir semanas de esfuerzo de ingeniería en horas, lo que permite a los equipos iterar más rápidamente y llevar productos al mercado más rápido.

  • Mayor eficiencia operativa: la IA agéntica reduce la necesidad de intervención manual al automatizar la toma de decisiones y la ejecución en todos los flujos de trabajo. Contribuye a optimizar las operaciones en todas las cadenas de producción y de suministro, lo que permite que los procesos sigan sin problemas incluso cuando cambian las condiciones. Por lo tanto, conduce a ganancias significativas de productividad y tiempos de ciclo más rápidos.

  • Producto mejorado: los sistemas agénticos ofrecen una supervisión continua y pueden detectar anomalías antes que las revisiones periódicas realizadas por personas. También actúan sobre esos insights, ayudando a evitar que los defectos se propaguen por los lotes de producción. De esta manera, puede conducir a importantes mejoras en la detección de defectos y la coherencia de la calidad.

  • Mayor agilidad: la IA agéntica permite a los fabricantes responder rápidamente ante situaciones imprevistas, como retrasos en el suministro, cambios en la demanda o problemas con el equipamiento. Su capacidad para tomar decisiones en tiempo real ayuda a mantener la estabilidad en entornos impredecibles.

Abordar los desafíos de la IA agéntica en la fabricación

La IA agéntica ofrece un gran potencial, pero no es una solución lista para usar. La implementación y operación de estos sistemas presenta nuevos desafíos técnicos, organizacionales y estratégicos. No se limitan al despliegue, sino que se extienden a cómo se gobiernan, integran y confían los sistemas a lo largo del tiempo.

  • Limitaciones en la integración de datos y la infraestructura: la IA agéntica depende de grandes volúmenes de datos de alta calidad en tiempo real, pero muchos fabricantes siguen operando con sistemas heredados y entornos de datos fragmentados. La integración de estos sistemas puede ser compleja y llevar mucho tiempo, y los silos de datos o los estándares incoherentes pueden limitar su eficacia.

    Para mitigar este desafío, los fabricantes pueden invertir en arquitecturas de datos modernas, como plataformas de datos unificadas o data lakes, adoptar estándares de datos comunes y priorizar la integración a través de API y middleware. Comience con fuentes de datos de alto impacto en lugar de intentar la integración completa de una vez.

  • Gobernanza y supervisión humana: debido a que los sistemas de IA agéntica pueden actuar de forma autónoma, las organizaciones deben establecer infraestructuras claras para ayudar a garantizar la responsabilidad y el control. Aún no hay un consenso sobre cuándo deben actuar los sistemas y cuándo deben intervenir los seres humanos.

    Los fabricantes pueden tratar este problema definiendo los límites de la decisión, implementando controles con personas en el proceso y creando pistas de auditoría para acciones impulsadas por IA. La creación de equipos de gobernanza multifuncionales también puede ayudar a garantizar la coherencia entre las prioridades técnicas, operativas y comerciales.

  • Costos de implementación: desplegar la IA agéntica requiere una inversión inicial significativa en infraestructura, herramientas y talento. Este proceso incluye la actualización de sistemas, la creación de flujos de datos y el apoyo a la implementación de IA en todos los flujos de trabajo. Muchos fabricantes recurren a plataformas de proveedores como Amazon Web Services (AWS), Microsoft y SAP para acelerar el despliegue con soluciones probadas en el mundo real.

    Adoptar un enfoque por fases, empezando por casos de uso específicos que aporten un valor medible, puede reducir riesgos y generar impulso. El uso de plataformas basadas en la nube, las soluciones de IA prediseñadas y las asociaciones con proveedores de tecnología también pueden reducir los costos iniciales y acelerar el despliegue.

  • Escalabilidad: escalar la IA agéntica más allá de los casos de uso aislados requiere nuevos enfoques arquitectónicos, como "ecosistemas de agentes" coordinados que puedan operar de manera confiable en toda la empresa. Este requisito agrega complejidad técnica.

    Para mitigar este desafío, las organizaciones deben diseñar sistemas modulares e interoperables desde el principio, con marcos compartidos para el desarrollo y la orquestación de agentes. Establezca estándares y gobernanza claros sobre cómo se despliegan e interactúan los agentes de IA para ayudar a garantizar la escalabilidad.

  • Seguridad y gestión de riesgos: la IA agéntica plantea nuevos retos en materia de ciberseguridad y cumplimiento, sobre todo cuando los sistemas interactúan con múltiples plataformas y fuentes de datos. Este proceso aumenta la exposición a riesgos de privacidad de datos, problemas regulatorios y vulnerabilidades potenciales.

    Los fabricantes pueden reducir estos riesgos implementando controles de acceso sólidos, cifrado y monitoreo continuo. Además, deben integrar los requisitos de seguridad y cumplimiento en el diseño del sistema desde el principio y realizar auditorías periódicas para mantener la confianza y la resiliencia.

  • Brechas de habilidades: el cambio a sistemas agénticos modifica la forma en que trabajan las personas, lo que requiere nuevas habilidades en supervisión de IA, interpretación de datos y gestión de sistemas. Muchas organizaciones carecen de esta experiencia; los empleados deben pasar de ejecutar tareas a supervisar y colaborar con los sistemas de IA.

    Para abordar este asunto, los fabricantes pueden invertir en programas específicos de capacitación y renovación de habilidades, contratar talento especializado donde sea necesario y fomentar una cultura de aprendizaje continuo. Vincular a los SME (expertos en la materia) con especialistas en IA también puede ayudar a cerrar las brechas de conocimiento y acelerar la adopción.

Autores

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor

IBM Think

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Notas de pie de página

1. Scaling supply chain resilience: Agentic AI for autonomous operations, Institute for Business Value (IBV) de IBM en asociación con Oracle y Accelalpha, publicado originalmente el 8 de abril de 2025

2. Top Strategic Technology Trends for 2025: Agentic AI. Gartner. Octubre de 2024