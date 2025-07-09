Pero aunque el bombo que rodea a la implementación de IA continúa aumentando, muchas organizaciones están descubriendo que el retorno de la inversión (ROI) de sus soluciones de IA se está quedando corto. Un informe de 2023 del IBM Institute for Business Value encontró que las iniciativas de IA empresariales lograron un retorno de la inversión (ROI) de solo 5.9%. En tanto, esos mismos proyectos de IA incurrieron en una inversión de capital del 10%1.

Entonces, ¿por qué la mayoría de las compañías luchan por beneficiarse de las soluciones impulsadas por IA? ¿Y cómo pueden lograr un mejor ROI en 2025? Resulta que tener IA no es suficiente. Algunos líderes empresariales se subieron al carro de la IA en un mover de impulso a corto plazo impulsado por FOMO para mantenerse por delante de sus competidores. Otros imaginaron la IA empresarial como el martillo de la estrategia empresarial para cada clavo. Ambos grupos olvidaron la importancia de los matices y la planeación.

"La gente dijo: 'Paso uno: vamos a utilizar LLM (modelos de lenguaje grandes ). Paso dos: ¿Para qué deberíamos usarlos?'” comentó Marina Danilevsky, científica investigadora sénior, tecnologías del lenguaje en IBM. Su comentario es una advertencia para las empresas que podrían caer en la misma trampa de miopía con los agentes de IA en 2025.

Lograr un retorno de la inversión (ROI) positivo en una transformación de IA requiere el enfoque inverso. Afortunadamente, hay un amanecer en el horizonte para las compañías y la inteligencia artificial. No sólo es posible, sino probable, lograr ganancias medibles en el retorno de la inversión (ROI) cuando se implementan correctamente los sistemas de IA, cuando las organizaciones dejan que la calidad de los datos y la estrategia de IA tomen la iniciativa.