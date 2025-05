Los agentes de IA en 2025: expectativas frente a la realidad 

Ashoori cree que el mejor camino a seguir radica en confiar en los empleados para determinar el uso óptimo de la IA en sus respectivos trabajos. “Deberíamos empoderar a los empleados para que decidan cómo quieren aprovechar a los agentes, pero no necesariamente los reemplazarán en cada situación", explica. Algunas funciones laborales están listas para que se encargue de ellas un agente, mientras que con otras, la entrada humana no puede ser reemplazada. "Un agente puede transcribir y resumir una reunión, pero no va a enviar a su agente para que tenga esta conversación conmigo”.

Danilevsky comparte la opinión de Ashoori y señala que la adopción de agentes en el lugar de trabajo no vendrá sin problemas de crecimiento. "Todavía habrá casos en los que, tan pronto como algo se vuelva más complejo, necesitará un humano". Si bien los líderes empresariales pueden verse tentados a reducir los costos a corto plazo mediante la eliminación de puestos de trabajo, el uso de agentes “...va a asentarse mucho más en un tipo de rol aumentado. Se supone que constantemente debes tener un humano, y al humano se le está ayudando, pero el humano toma las decisiones finales”, dice Danilevsky, describiendo su visión de "human-in-the-loop" (interacción humana) (HITL) para la IA.

Hay ve un camino hacia la adopción sustentable de la IA en el trabajo. “Si lo hacemos bien, la IA está ahí para potenciar a los humanos y hacer las cosas mejor. Si la IA se implementa correctamente, nos da la libertad de hacer cosas más interesantes”. Pero, al mismo tiempo, puede imaginar otro futuro donde la IA se priorice demasiado. “Existe un riesgo real de que, si se implementa mal, terminemos siendo los humanos quienes apoyando la IA, y no al revés”.

Gajjar también advierte que no hay que apoyarse demasiado en la IA. "No creo que los agentes de IA reemplacen empleos de la noche a la mañana, pero definitivamente cambiarán la forma en que trabajamos. Las tareas repetitivas y de bajo valor ya se están automatizando, lo que libera a las personas para trabajos más estratégicos y creativos. Dicho esto, las empresas deben tomar con seriedad la manera en que introducen los marcos de gobernanza de la IA, como los centrados en la equidad, la transparencia y la rendición de cuentas, que van a ser clave".