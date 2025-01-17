Cómo calcular el retorno de la inversión (ROI) de su ciberseguridad impulsada por IA

Imagine este escenario: una campaña de phishing maliciosa y sofisticada se dirige a una gran institución financiera. Los atacantes utilizan correos electrónicos generados por inteligencia artificial (IA) que imitan fielmente las comunicaciones internas de la empresa. Los correos electrónicos contienen enlaces maliciosos diseñados para robar las credenciales de los empleados, que los atacantes podrían utilizar para obtener acceso a los activos y datos de la empresa con fines desconocidos.

La solución de ciberseguridad impulsada por IA de la organización, que monitorea continuamente el tráfico de red y el comportamiento de los usuarios, detecta varias anomalías asociadas con el ataque, bloquea el acceso a los dominios sospechosos en toda la red, pone en cuarentena los correos electrónicos de phishing, restablece las contraseñas de todas las cuentas potencialmente comprometidas y envía -time alertas al centro de operaciones de seguridad, proporcionando información detallada sobre el vector de ataque y los sistemas afectados.

Mediante análisis predictivos, la IA sugiere los Siguientes pasos que podrían tomar los atacantes, lo que permite al equipo de seguridad fortalecer las defensas en esas áreas de forma proactiva.

Los buenos ganaron. Pero, ¿valió la pena el precio de la solución de IA? ¿Cuál es el valor en dólares de esa victoria? Es fácil medir la inversión en IA. Pero, ¿cómo mides el retorno de esa inversión? Específicamente, ¿cómo se mide el valor de los datos que nunca se robaron, el daño a la reputación desconocido que nunca ocurrió, la confianza del cliente que nunca se perdió o la reducción de los riesgos operativos que nunca se incurrieron?