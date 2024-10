Varios problemas pueden interponerse en la creación e implementación de una buena estrategia de IA. Su potencial para obstaculizar el proceso debe evaluarse temprano, y los problemas deben abordarse en consecuencia, para avanzar de manera eficaz.

Datos insuficientes

¿Cómo y dónde están realmente sus datos? Los modelos de IA dependen en gran medida de conjuntos de datos robustos, por lo que el acceso insuficiente a datos relevantes y de alta calidad puede socavar la estrategia y la eficacia de las aplicaciones de la IA.

Falta de conocimientos en materia de IA

La falta de conocimientos sobre las capacidades y las posibles aplicaciones de la IA puede generar escepticismo, resistencia o toma de decisiones mal fundamentada. Esto agotará cualquier valor de la estrategia y bloqueará la integración exitosa de la IA en los procesos de la organización.

Discordancia de la estrategia

Si las iniciativas de IA no están estrechamente vinculadas a los objetivos, prioridades y visión de la organización, es posible que se desperdicien esfuerzos, no se cuente con el respaldo de la alta dirección y no sea posible demostrar un valor significativo.

Escasez de talento

Se necesitan profesionales para desarrollar, implementar y gestionar eficazmente las iniciativas de IA. La escasez de talento en IA, por ejemplo, de científicos de datos o expertos en ML, o la resistencia de los empleados actuales a mejorar sus habilidades, podría afectar la viabilidad de la estrategia.