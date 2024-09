Varias son las cuestiones recurrentes en las conversaciones éticas en torno a las tecnologías de IA. Entre ellas, destacamos:

Singularidad tecnológica



Aunque este tema ofrece mucha atención al público, muchos investigadores no están preocupados por la idea de que la IA supere la inteligencia humana en un futuro cercano o inmediato. Esto también se conoce como superinteligencia, que Nick Bostrum define como "cualquier intelecto que supera ampliamente a los mejores cerebros humanos en prácticamente todos los campos, incluida la creatividad científica, la sabiduría general y las habilidades sociales". A pesar de que la IA fuerte y la superinteligencia no son inminentes en la sociedad, su idea plantea algunas preguntas interesantes si consideramos el uso de sistemas autónomos, como los vehículos autónomos. No es realista pensar que un automóvil sin conductor nunca se metería en un accidente de coche, pero ¿quién es responsable bajo esas circunstancias? ¿Deberíamos ir tras vehículos autónomos, o limitarnos a la integración de esta tecnología para crear sólo vehículos semiautónomos que promuevan la seguridad entre los conductores? La pregunta aún no está resuelta, pero estos son los tipos de debates éticos que se están produciendo a medida que se desarrollan nuevas tecnologías innovadoras en el campo de la IA.



Impacto de la IA en los puestos de trabajo



Aunque gran parte de la percepción pública de la inteligencia artificial se centra en la pérdida de empleos, esta preocupación probablemente debería reformularse. Con cada nueva tecnología disruptiva, vemos que la demanda del mercado para roles de trabajo específicos cambia. Por ejemplo, cuando vemos a la industria automotriz, muchos fabricantes, como GM, están cambiando para centrarse en la producción de vehículos eléctricos para alinearse con las iniciativas ecológicas. La industria energética no va a desaparecer, pero la fuente de energía está cambiando de una economía basada en el combustible a otra eléctrica. La inteligencia artificial debe ser vista de una manera similar, donde la inteligencia artificial cambiará la demanda de empleos a otras áreas. Se necesitarán personas para gestionar estos sistemas a medida que los datos crezcan y cambien cada día. Aún es necesario que haya recursos para abordar problemas más complejos dentro de las industrias que son más propensas a ser afectadas por turnos de demanda de trabajo, como el servicio al cliente. El importante aspecto de la inteligencia artificial y su efecto en el mercado de trabajo ayudará a las personas a pasar a estas nuevas áreas de demanda del mercado.



Privacidad



La privacidad tiende a ser discutida en el contexto de la privacidad de los datos, la protección de datos y la seguridad de los datos, y estas preocupaciones han permitido a los legisladores hacer más avances en los últimos años. Por ejemplo, en 2016, la legislación de GDPR se creó para proteger los datos personales de las personas en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo, dando a las personas un mayor control de sus datos. En los Estados Unidos, los estados individuales están desarrollando políticas, como la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA), que requieren que las empresas informen a los consumidores sobre la recopilación de sus datos. Esta reciente legislación ha obligado a las empresas a replantearse cómo almacenan y utilizan datos de identificación personal (PII). Como resultado, las inversiones dentro de la seguridad se han convertido en una prioridad cada vez mayor para las empresas, ya que buscan eliminar cualquier vulnerabilidad y oportunidad de vigilancia, hackeo y ciberataques.



Sesgo y discriminación



Los casos de sesgo y discriminación en varios sistemas inteligentes han planteado muchas preguntas éticas sobre el uso de la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos protegernos contra el sesgo y la discriminación cuando los propios datos de entrenamiento pueden estar sesgados? Si bien las empresas suelen tener buenas intenciones en cuanto a sus esfuerzos de automatización, Reuters (enlace externo a ibm.com) destaca algunas de las consecuencias imprevistas de incorporar la IA en las prácticas de contratación. En su esfuerzo por automatizar y simplificar un proceso, Amazon involuntariamente sesgó los posibles candidatos a un trabajo por género para puestos técnicos libres y, en última instancia, tuvieron que desechar el proyecto. A medida que surgen eventos como este, Harvard Business Review (enlace externo a ibm.com) ha planteado otros problemas en torno al uso de la IA en prácticas de contratación como, por ejemplo, qué datos deberían poder usarse al evaluar a un candidato para un puesto.



El sesgo y la discriminación tampoco se limitan a la función de recursos humanos, se pueden encontrar en una serie de aplicaciones, desde el reconocimiento facial hasta los algoritmos de redes sociales.

A medida que las empresas se vuelven más conscientes de los riesgos de la IA, también se han vuelto más activas en cuanto al debate en torno a su ética y valores. Por ejemplo, el año pasado, el CEO de IBM, Arvind Krishna, afirmó que IBM ha limitado sus productos de reconocimiento y análisis facial, enfatizando que "IBM se opone firmemente y no tolera los usos de ninguna tecnología, incluida la tecnología de reconocimiento facial ofrecida por otros proveedores, para la vigilancia masiva, el establecimiento de perfiles raciales, las violaciones de los derechos humanos y las libertades básicas, o cualquier propósito que no sea consistente con nuestros valores y los Principios de confianza y transparencia".

Responsabilidad



Dado que no hay una legislación significativa para regular las prácticas de IA, no existe ningún mecanismo de ejecución real para garantizar prácticas éticas de IA. Los incentivos actuales para que las empresas se adhieran a estas directrices son las repercusiones negativas de un sistema de IA poco ético en el resultado final. Para cubrir esta carencia, han emergido marcos éticos como parte de una colaboración entre expertos en ética e investigadores para gestionar la construcción y distribución de modelos de IA dentro de la sociedad. No obstante, por ahora, solo sirven como guía, y un estudio (enlace externo a ibm.com) (PDF, 1 MB) muestra que la combinación de la responsabilidad distribuida y la falta de previsión de las posibles consecuencias no necesariamente conduce a impedir que la sociedad sufra daños.