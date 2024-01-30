Qué es la automatización empresarial?

Publicado: 5 de febrero de 2024
Colaboradores: Tasmiha Khan
La automatización empresarial es el uso estratégico de la tecnología para integrar, optimizar y automatizar los procesos de negocio en toda una organización. Implica la integración de aplicaciones de software, inteligencia artificial y otras tecnologías para impulsar el valor empresarial.
La automatización empresarial representa un enfoque holístico de la automatización que tiene como objetivo ir más allá de la automatización de TI aislada y la automatización de procesos de negocio, y más allá de simplemente lograr ganancias en la eficiencia de los procesos y reducir los costos. El objetivo de la automatización empresarial es crear un control centralizado y una estrategia sobre la automatización orientada a obtener un mayor valor comercial y ayudar a las organizaciones a ser más ágiles.
A través de la automatización empresarial, las organizaciones tienen como objetivo optimizar los flujos de trabajo, mejorar la productividad, alinear equipos aislados en torno a objetivos organizacionales compartidos e impulsar la transformación digital en toda la compañía. La automatización empresarial se puede lograr de muchas maneras, desde el uso de herramientas básicas de automatización para automatizar tareas rutinarias como la entrada de datos y el procesamiento de documentos, hasta el uso de soluciones más avanzadas diseñadas para procesos complejos como la asignación de recursos y la integración de sistemas.
La automatización empresarial abarca varios tipos de automatización que facilitan el flujo de trabajo y la eficiencia de los procesos. Estos incluyen:
La automatización basada en reglas implica la creación de reglas o algoritmos predefinidos para ejecutar tareas. Sigue un conjunto de condiciones para determinar las acciones, lo que permite una ejecución de tareas coherente y estructurada.
Este tipo implica la integración de diversos sistemas de software, aplicaciones o bases de datos dentro de una empresa. Las interfaces de programación de aplicaciones (API), las herramientas de administración de relaciones con el cliente (CRM) y las herramientas de planificación de recursos empresariales (ERP) están integradas para optimizar los flujos de trabajo y garantizar un flujo de datos sin interrupciones entre sistemas. Las soluciones de plataforma de integración como servicio (iPaS) a menudo son integrales para facilitar el flujo de datos sin interrupciones entre diversas aplicaciones de software y crear un entorno de automatización cohesivo.
La toma de decisiones en tiempo real implica el uso de analytics de datos, machine learning y otros algoritmos de IA para tomar decisiones rápidas e informadas basadas en datos actuales. La automatización inteligente emplea tecnologías impulsadas por IA para realizar tareas complejas, aprender de los datos y adaptar a escenarios cambiantes sin intervención humana.
RPA se refiere al uso de robots de software, o "bots", para automatizar tareas repetitivas basadas en reglas. Estos bots imitan las acciones humanas al interactuar con sistemas digitales, ejecutar tareas y manipular datos en todos los sistemas.
La automatización de procesos de negocio implica el uso de herramientas de automatización para optimizar los procesos de negocio y minimizar la intervención humana. Las herramientas de BPA abarcan estrategias de automatización de extremo a extremo, enfatizando la integración perfecta de tareas dentro de un proceso de negocio. Las plataformas de automatización empresarial proporcionan entornos integrales para gestionar herramientas de BPA, optimizar los procesos empresariales y ejecutar estrategias de automatización generales.
Desde el poder de la inteligencia artificial hasta la integración del machine learning y la aparición de plataformas sin código/de código bajo, existen muchas tecnologías de punta que impulsan la automatización empresarial y su creciente adopción.
El machine learning desempeña un papel importante en la automatización empresarial al permitir que los sistemas aprendan de los datos, identifiquen patrones y tomen predicciones o decisiones sin programación explícita. Mejora las soluciones de automatización empresarial al permitir el análisis predictivo, la detección de anomalías y las recomendaciones personalizadas.
La inteligencia artificial, incluidas tecnologías como el procesamiento de lenguaje natural (PLN) y la visión artificial, desempeña un papel vital en la optimización de los flujos de trabajo. Los sistemas impulsados por IA automatizan la toma de decisiones, reconocen patrones y ayudan en el manejo de datos no estructurados, agilizando así los procesos y mejorando la precisión.
Las plataformas sin código y de código bajo están surgiendo como herramientas transformadoras en la automatización empresarial. Estas plataformas permiten a los usuarios con poca o ninguna experiencia en programación desarrollar y desplegar soluciones de automatización rápidamente. Facilitan la creación de flujos de trabajo personalizados, la automatización de tareas repetitivas y la integración de sistemas sin grandes requisitos de programación.
La automatización empresarial puede transformar significativamente las operaciones de negocio. La automatización puede emplearse para agilizar los flujos de trabajo, estandarizar los procesos y minimizar los errores, todo lo cual ayuda a las organizaciones a crear operaciones coherentes y fiables que refuerzan la agilidad y adaptabilidad de la organización.
Al automatizar tareas repetitivas y que requieren mucho tiempo, las organizaciones pueden reducir los costos operativos y optimizar la utilización de recursos. Esto ayuda a los empleados y a los sistemas a trabajar de manera más eficiente, aumentando la productividad y la rentabilidad de la compañía. La automatización también puede tener un impacto positivo en la dinámica del equipo al liberar a los empleados de tareas mundanas y empoderarlos para participar en iniciativas estratégicas de mayor valor.
Una encuesta realizada por Salesforce (enlace externo a ibm.com) encontró que la automatización del lugar de trabajo mejoró la satisfacción general de los empleados. De los 773 usuarios de automatización encuestados en Estados Unidos, el 89 % informó una mayor satisfacción laboral, mientras que el 84 % expresó una mayor satisfacción con su compañía, atribuyendo estos sentimientos positivos a la integración de la automatización en su lugar de trabajo.
Si bien muchas organizaciones actualmente abordan la automatización de manera aislada, en la que cada unidad de negocio aprovecha la automatización para mejorar sus procesos internos, un énfasis cada vez mayor en la realización de valor en la automatización, la evolución de las demandas de los clientes y la mejora de las tecnologías de automatización requerirá un enfoque más holístico. Entra en escena la automatización empresarial.
La automatización empresarial se basa en una estrategia de automatización integral impulsada por ejecutivos que integra los esfuerzos de automatización de unidades de negocio separadas en torno a objetivos organizacionales compartidos. Las organizaciones que transiten con éxito por este cambio pueden obtener un beneficio competitivo gracias a la mayor escalabilidad, los analytics integrados, el control centralizado y, en última instancia, el valor empresarial que proporciona un enfoque de automatización empresarial.
Desde la atención médica hasta la gestión de la cadena de suministro y la venta minorista, la automatización empresarial está redefiniendo la forma en que se realiza el trabajo.
En el sector de la atención médica, la automatización empresarial desempeña un papel fundamental en la optimización de los procedimientos de incorporación y la mejora de diversos procesos de atención médica. La automatización facilita la integración perfecta de los registros de pacientes, la programación de citas, la gestión de facturas y el procesamiento de reclamaciones. También es vital para garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos.
Además, la automatización se emplea para agilizar las tareas administrativas, como la gestión de registros médicos electrónicos (EHR), mejorando así la eficiencia operativa y permitiendo a los profesionales de la salud centrarse más en la atención al paciente.
En las operaciones de compras y cadena de suministro, la automatización se emplea para manejar tareas repetitivas como el procesamiento de pedidos, la gestión de inventario y la gestión de relaciones con proveedores. A través de flujos de trabajo automatizados y análisis de datos en tiempo real, las organizaciones pueden optimizar los niveles de inventario, realizar pronósticos más precisos y agilizar el proceso de adquisición desde la solicitud hasta el pago. La automatización garantiza operaciones más fluidas, minimiza los errores y mejora la eficiencia general y la capacidad de respuesta de la cadena de suministro.
Las tecnologías de automatización han revolucionado la experiencia del cliente en diversas industrias. Por ejemplo, la automatización ha permitido la creación de recorridos personalizados y sin fisuras de los clientes. Los chatbots, los sistemas de atención al cliente impulsados por IA y las campañas de marketing automatizadas permiten a las empresas interactuar con los clientes en tiempo real, proporcionar asistencia instantánea, entregar recomendaciones personalizadas y mejorar la satisfacción general del cliente. La tecnología de automatización agiliza las interacciones con los clientes, garantiza respuestas rápidas y ofrece experiencias personalizadas, fomentando la lealtad y la retención de los clientes a largo plazo.
La automatización también se está empleando para mejorar los procesos minoristas. Por ejemplo, los minoristas emplean la automatización para agilizar el proceso de devoluciones y permitir que estas se completen sin la ayuda de trabajadores humanos. Esto mejora la eficiencia de los procesos y la experiencia del cliente en el ecosistema minorista. La automatización también puede ayudar con la planeación de tiendas y el análisis de bases de datos de ventas e inventario.
A pesar de sus beneficios, la automatización empresarial presenta ciertas consideraciones y desafíos que las organizaciones deben abordar durante su transformación hacia la automatización.
Muchos esfuerzos de automatización están aislados en equipos individuales centrados en los objetivos internos y los KPI de su unidad. Si bien esto funciona bien para lograr ganancias limitadas de eficiencia y ahorro de costos, deja mucho valor sin aprovechar. Este alcance limitado conduce a ineficiencias que, de otro modo, podrían evitarse con la planeación y la cooperación de toda la compañía, y puede impedir que las organizaciones aprovechen plenamente el valor que proporciona la automatización.
En algunos casos, es difícil identificar cuellos de botella en los procesos existentes y determinar dónde se puede implementar la automatización de manera más efectiva. Las organizaciones deben identificar estas áreas y alinear las estrategias de automatización con los objetivos comerciales para garantizar una integración perfecta con los sistemas heredados.
Otros obstáculos de implementación incluyen la resistencia al cambio por parte de los stakeholders, la falta de una estrategia clara de automatización empresarial y las barreras culturales dentro de la organización.
La precisión y la integridad de la entrada de datos son críticas en los procesos de automatización. Los datos inexactos o incoherentes pueden generar errores e ineficiencias en los flujos de trabajo automatizados. Identificar y rectificar los problemas de calidad de los datos, garantizar la integridad de los datos en todos los sistemas y establecer protocolos para manejar las excepciones son consideraciones esenciales.
Cuando la automatización se implementa en tareas complejas o no estandarizadas que tradicionalmente requieren el juicio humano, puede ser difícil lograr el mismo nivel de precisión y toma de decisiones.
La escalabilidad es una preocupación importante en la automatización empresarial, especialmente cuando se expanden las iniciativas de automatización a diferentes departamentos. Es crucial que las organizaciones se cercioren de que los sistemas de automatización pueden gestionar mayores volúmenes de datos, transacciones o procesos sin comprometer el rendimiento o la precisión.
Con una estrategia bien planeada, una planeación exhaustiva y la colaboración entre los stakeholders, las organizaciones pueden superar estos desafíos y aprovechar todo el potencial de la automatización empresarial.
