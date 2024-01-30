Qué es la automatización empresarial?

La automatización empresarial puede transformar significativamente las operaciones de negocio. La automatización puede emplearse para agilizar los flujos de trabajo, estandarizar los procesos y minimizar los errores, todo lo cual ayuda a las organizaciones a crear operaciones coherentes y fiables que refuerzan la agilidad y adaptabilidad de la organización.

Al automatizar tareas repetitivas y que requieren mucho tiempo, las organizaciones pueden reducir los costos operativos y optimizar la utilización de recursos. Esto ayuda a los empleados y a los sistemas a trabajar de manera más eficiente, aumentando la productividad y la rentabilidad de la compañía. La automatización también puede tener un impacto positivo en la dinámica del equipo al liberar a los empleados de tareas mundanas y empoderarlos para participar en iniciativas estratégicas de mayor valor.

Una encuesta realizada por Salesforce (enlace externo a ibm.com) encontró que la automatización del lugar de trabajo mejoró la satisfacción general de los empleados. De los 773 usuarios de automatización encuestados en Estados Unidos, el 89 % informó una mayor satisfacción laboral, mientras que el 84 % expresó una mayor satisfacción con su compañía, atribuyendo estos sentimientos positivos a la integración de la automatización en su lugar de trabajo.

Si bien muchas organizaciones actualmente abordan la automatización de manera aislada, en la que cada unidad de negocio aprovecha la automatización para mejorar sus procesos internos, un énfasis cada vez mayor en la realización de valor en la automatización, la evolución de las demandas de los clientes y la mejora de las tecnologías de automatización requerirá un enfoque más holístico. Entra en escena la automatización empresarial.

La automatización empresarial se basa en una estrategia de automatización integral impulsada por ejecutivos que integra los esfuerzos de automatización de unidades de negocio separadas en torno a objetivos organizacionales compartidos. Las organizaciones que transiten con éxito por este cambio pueden obtener un beneficio competitivo gracias a la mayor escalabilidad, los analytics integrados, el control centralizado y, en última instancia, el valor empresarial que proporciona un enfoque de automatización empresarial.