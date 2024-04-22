Por el planeta y las personas: el enfoque de IBM en la ética de la IA en la sustentabilidad

La IA puede ser una fuerza positiva, pero también puede generar preocupaciones medioambientales y de sustentabilidad. IBM se dedica al desarrollo y despliegue responsable de esta tecnología, que puede permitir a nuestros clientes cumplir con sus objetivos de sustentabilidad.
“La IA es una oportunidad increíble para dirección algunos de los desafíos más apremiantes del mundo en la atención médica, la fabricación, el cambio climático y más”, dijo Christina Shim, directora global de Software de Sustentabilidad de IBM y miembro de la Junta de Ética de IA. “Pero es importante cosechar estos beneficios mientras se minimiza el impacto ambiental. Eso significa tomar decisiones más sostenibles sobre cómo se construyen, entrenan y utilizan los modelos, dónde se produce el procesamiento, qué infraestructura se utiliza y cuán abiertos y colaborativos somos en el camino.
La Comisión Europea estima que más del 80 % de todos los impactos ambientales relacionados con el producto se determinan durante su fase de diseño. A medida que los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) crecen en popularidad, es importante determinar si se necesita un LLM o si un modelo de IA tradicional es suficiente. Un artículo de la Universidad de Columbia afirma que las consultas LLM utilizan hasta cinco veces más potencia que un motor de búsqueda tradicional. A medida que aumenten las actividades de uso y procesamiento de datos, también lo harán las emisiones globales. Por lo tanto, es crítico diseñar y gestionar los sistemas de forma sostenible.
La creación de IA requiere grandes cantidades de energía y datos. Según la Directiva de eficiencia energética de la Unión Europea de 2023, se prevé que el consumo eléctrico de los centros de datos europeos crezca un 28 % entre 2018 y 2030, lo que pone de manifiesto los costos medioambientales del uso de la IA. IBM ha tomado muchas medidas para mitigar el impacto ambiental de sus sistemas de IA. En nuestro Informe de impacto de 2023, informamos que el 70.6 % del consumo total de electricidad de IBM provino de fuentes renovables, incluido el 74 % de la electricidad que consumieron los centros de datos de IBM. En 2023, 28 centros de datos en todo el mundo recibieron el 100 % de su electricidad de fuentes renovables.
IBM se centra en el desarrollo de métodos energéticamente eficientes para entrenar, ajustar y ejecutar modelos de IA, como sus propios modelos fundacionales Granite. Con 13 mil millones de parámetros, los modelos Granite son más pequeños y eficientes que los modelos más grandes, por lo que tienen un menor impacto en el medio ambiente.
En 2022, IBM presentó Vela, su primera supercomputadora nativa de la nube optimizada para IA. El diseño permite un despliegue y una gestión eficientes de su infraestructura en cualquier parte del mundo, lo que ayuda a reducir la presión sobre los recursos existentes.
Otros productos de IBM diseñados para respaldar la sustentabilidad de la IA incluyen:
Según John Thomas, vicepresidente e ingeniero distinguido de IBM Expert Labs y miembro del Consejo de Ética de IA, “Es alentador ver un creciente interés de nuestros clientes por equilibrar el beneficio de la IA generativa con sus objetivos de sustentabilidad a largo plazo. Algunos de nuestros principales clientes están incorporando este requisito a sus marcos de gobernanza de la IA.
IBM aspira a tener un impacto duradero y positivo en el medio ambiente, las comunidades en las que trabajamos y vivimos, y la ética empresarial. En 2021, IBM lanzó el IBM® Sustainability Accelerator, un programa gratuito de impacto social que aplica tecnologías de IBM, incluida la IA, y la experiencia para mejorar y escalar las soluciones de organizaciones de gobierno y sin fines de lucro. Este programa ayuda a las poblaciones que son especialmente vulnerables a las amenazas ambientales. En 2024, IBM anunció nuestra última solicitud de propuesta sobre el tema de ciudades resilientes, cuyo objetivo será encontrar formas de fomentar la resiliencia urbana a largo plazo. IBM planea aumentar la inversión en el programa hasta en 45 millones de dólares adicionales en los próximos cinco años.
IBM también se enfoca en cerrar la brecha de habilidades en la fuerza laboral, incluso en torno a la IA y la sustentabilidad. El año pasado, IBM® SkillsBuild añadió una nueva selección de cursos de IA generativa como parte de nuestro nuevo compromiso con la formación en IA. IBM también lanzó un nuevo plan de estudios de sustentabilidad para ayudar a equipar a la próxima generación de líderes con habilidades para la economía verde. Esta capacitación gratuita conecta las tecnologías de punta con la ecología y el cambio climático.
IBM se ha comprometido durante mucho tiempo a hacer negocios con proveedores que se comporten con altos estándares de responsabilidad ética, ambiental y social. Este compromiso incluye un código de conducta a través de la Responsible Business Alliance., donde IBM es miembro fundador. Respaldamos este compromiso estableciendo requisitos ambientales específicos para nuestros proveedores y asociándonos con ellos para impulsar la mejora continua.
En 2022, IBM completó su primer compromiso de promover prácticas éticas de IA en todo nuestro ecosistema, superando su objetivo de capacitar a 1000 socios del ecosistema en ética tecnológica. En 2023, anunciamos un nuevo compromiso para capacitar a 1000 proveedores de tecnología en ética tecnológica para 2025, y vamos por buen camino.
La IA puede aumentar la inteligencia humana, aumentar la equidad y optimizar los ingresos, o restarles valor. Las regulaciones pueden imponer cierta responsabilidad, pero los desarrolladores y usuarios deben tener en cuenta a las personas, el planeta y las ganancias en el uso de la IA.
Un enfoque centrado en el ser humano para la IA necesita avanzar en las capacidades de la IA, al tiempo que adopta prácticas éticas y dirección los imperativos de sustentabilidad. A medida que IBM infundir IA en todas las aplicación, nos comprometemos a utilizar la IA de manera sostenible y a capacitar a las stakeholder de IA para que también lo hagan.
