Por el planeta y las personas: el enfoque de IBM en la ética de la IA en la sustentabilidad

La creación de IA requiere grandes cantidades de energía y datos. Según la Directiva de eficiencia energética de la Unión Europea de 2023, se prevé que el consumo eléctrico de los centros de datos europeos crezca un 28 % entre 2018 y 2030, lo que pone de manifiesto los costos medioambientales del uso de la IA. IBM ha tomado muchas medidas para mitigar el impacto ambiental de sus sistemas de IA. En nuestro Informe de impacto de 2023, informamos que el 70.6 % del consumo total de electricidad de IBM provino de fuentes renovables, incluido el 74 % de la electricidad que consumieron los centros de datos de IBM. En 2023, 28 centros de datos en todo el mundo recibieron el 100 % de su electricidad de fuentes renovables.

IBM se centra en el desarrollo de métodos energéticamente eficientes para entrenar, ajustar y ejecutar modelos de IA, como sus propios modelos fundacionales Granite. Con 13 mil millones de parámetros, los modelos Granite son más pequeños y eficientes que los modelos más grandes, por lo que tienen un menor impacto en el medio ambiente.

En 2022, IBM presentó Vela, su primera supercomputadora nativa de la nube optimizada para IA. El diseño permite un despliegue y una gestión eficientes de su infraestructura en cualquier parte del mundo, lo que ayuda a reducir la presión sobre los recursos existentes.

Otros productos de IBM diseñados para respaldar la sustentabilidad de la IA incluyen:

IBM® Envizi, una suite de productos de software diseñada para ayudar a las empresas a simplificar sus informes ambientales, sociales y de gobernanza.

IBM® TRIRIGA, un sistema integrado de gestión del lugar de trabajo que puede ayudar a mejorar la gestión de la energía.

IBM® Maximo, que puede ayudar a supervisar, gestionar y mantener las Operaciones de manera que se fomente la sustentabilidad a lo largo del ciclo de vida del activo.

Según John Thomas, vicepresidente e ingeniero distinguido de IBM Expert Labs y miembro del Consejo de Ética de IA, “Es alentador ver un creciente interés de nuestros clientes por equilibrar el beneficio de la IA generativa con sus objetivos de sustentabilidad a largo plazo. Algunos de nuestros principales clientes están incorporando este requisito a sus marcos de gobernanza de la IA.