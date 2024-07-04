¿Qué es la gestión de cambios?

Son varias las razones que hacen necesaria la gestión del cambio en una empresa. Las fusiones y adquisiciones, los ajustes de liderazgo y la implementación de nuevas tecnologías son impulsores comunes de la gestión del cambio. El desarrollo organizacional necesario para competir con la rápida transformación digital en toda la industria lleva a las compañías a implementar nuevos productos y nuevos procesos. Sin embargo, estas innovaciones a menudo alteran a las personas y los flujos de trabajo, lo que presenta la necesidad de una gestión eficaz del cambio.



La gestión del cambio transformacional exitoso va más allá de un plan de comunicación; implica implementar un cambio en toda la cultura de la empresa. El uso de una estrategia de gestión del cambio puede ayudar a los stakeholders a adoptar los cambios propuestos más fácilmente que no emplearla.

Al activar a los empleados como agentes de cambio involucrándolos en el flujo de trabajo, se pueden lograr hitos comerciales. Los líderes pueden y deben establecer los beneficios del cambio a través del desarrollo de un plan integral de gestión del cambio.