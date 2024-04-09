¿Qué es la transformación del negocio?

Las transformaciones del negocio permiten a las organizaciones reinventar radicalmente la forma en que se realiza el trabajo a escala empresarial, crear nuevos modelos de negocio y modernizar tecnologías para desbloquear nuevo valor empresarial.

Estas transformaciones surgen de un examen del funcionamiento de la compañía y de cómo puede priorizar las mejoras. El análisis resultante a menudo conduce a cambios significativos que preparan a la organización para competir mejor en un entorno cada vez más desafiante.

La transformación del negocio incluye varias transformaciones específicas, todas las cuales contribuyen al negocio en general.

La transformación digital se centra en cómo emplear mejor las herramientas digitales para atender a clientes y empleados.

La transformación organizacional se centra en la forma en que las compañías organizan sus recursos y modelos operativos para maximizar la capacidad de competir.

La transformación cultural se refiere a cómo tratar a los empleados y stakeholders, y cómo el negocio comunica su cultura, valores y misión de la empresa a audiencias internas y externas.

Las organizaciones suelen aplicar la transformación del negocio para investigar a profundidad sus competencias básicas, diversificar y fabricar nuevos productos o buscar nuevos mercados que no formaban parte de su misión original. Las iniciativas de transformación exigen que una organización introduzca cambios fundamentales que afectan a todos los ámbitos, desde la experiencia del cliente hasta los recursos humanos o el desarrollo informático.

Los beneficios incluyen mantener o aumentar una ventaja competitiva, agilizar las operaciones, mejorar la satisfacción del cliente y, en última instancia, mejorar el resultado final.