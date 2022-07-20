¿Cómo impulsa la tecnología la transformación del negocio?

En la incesante carrera por la innovación y el crecimiento sostenible, las organizaciones siempre han recurrido a la tecnología como catalizador para impulsar los resultados empresariales. Ya sea que el objetivo se centrara en obtener datos como única fuente de verdad para determinar las capacidades analíticas para la toma de decisiones, reducir costos a través de la optimización de procesos o impulsar la continuidad de negocio para la supervivencia económica en un entorno competitivo, la tecnología ha impulsado la creación de valor a través de la transformación del negocio.
Veamos la definición más amplia de transformación del negocio. Una transformación del negocio consiste en realizar cambios fundamentales en las operaciones y los modelos, crear modelos de negocios digitales para lograr ganancias significativas en valor. Se trata de alinear la toma de decisiones, las operaciones y los datos para anticipar y responder a las interrupciones, las necesidades cambiantes de los clientes y las nuevas oportunidades de mercado. Las herramientas de transformación del negocio en la era digital incluyen una estrategia clara de transformación digital, arquitectura de nube híbrida, analytics profundos y una suite de tecnologías avanzadas: inteligencia artificial (IA), blockchain, automatización, computación perimetral e Internet de las cosas (IoT).
Los últimos dos años han acelerado la tasa de cambio de transformación digital que los clientes están experimentando y ejecutando. Estamos viendo patrones de transformaciones tecnológicas, o “transformación digital”, en tres áreas principales. Transformación digital es la adopción de experiencias digital-first para clientes, asociados de negocios y empleados. En otras palabras, estos patrones han surgido como controladores estratégicos de la transformación del negocio impulsada por la tecnología, y están alineados en función de:
Profundicemos en cada uno de los controladores:
La industria de una empresa definirá la necesidad y el tipo de transformación y tecnología necesarias para impulsar la creación de valor. La necesidad de una organización de disponer de diversos tipos de conjuntos de datos que desea recopilar, curar, organizar y orientar en los tipos de modelos de IA/analytics depende en gran medida del sector en el que opera.
Por ejemplo, la pandemia ha trastocado las industrias manufactureras. Hubo cambios significativos en las cadenas de suministro, la disponibilidad de la fuerza laboral y los objetivos de sustentabilidad. Las empresas están repensando sus cadenas de suministro y operaciones para acelerar su transformación digital.
Una de esas empresas, Reckitt, es una de las marcas de consumo más reconocidas y confiables del mundo en higiene, estado y nutrición a través de sus marcas Lysol, Air Wick, Calgon y otras. Reckitt se asoció con IBM para desplegar tecnologías avanzadas para conectar y digitalizar sus fábricas para la Industria 4.0. El objetivo era proporcionar a sus trabajadores la información que necesitan para anticipar, predecir y mejorar la eficacia general de equipamiento (OEE), la eficiencia energética y el mantenimiento de la fábrica. Estos esfuerzos, impulsados en gran medida por las tendencias de la industria, están ayudando a Reckitt a desarrollar resiliencia y agilidad para respaldar las cambiantes demandas del mercado para sus productos.
La transformación no siempre está impulsada por fuerzas externas. Muchas empresas analizan funciones como los procesos de atención al cliente, el talento o las operaciones financieras y de la cadena de suministro, y las rediseñan para mejorar la eficiencia, optimizar los procesos y gestionar los costos. Un estudio reciente de Gartner (enlace externo a ibm.com) informa que el 82 % de los directores financieros están acelerando su transformación digital para hacer que su negocio sea más competitivo.
La tendencia creciente se trata de desplegar flujos de trabajo inteligentes, logrados mediante la digitalización y automatización de flujos de trabajo impulsados por datos. Para acelerar estos flujos de trabajo y sus resultados, las compañías deberán integrar tecnologías como la automatización, blockchain, IA y edge, con los datos como columna vertebral. Los beneficios de activar flujos de trabajo inteligentes son significativos. En un informe reciente de IBV sobre la empresa virtual, los líderes empresariales afirman que los flujos de trabajo automatizados e impulsados por IA mejoran la experiencia del cliente, la eficiencia y la toma de decisiones.
IBM está desplegando flujos de trabajo inteligentes para transformar sus propios procesos internos. IBM pudo ahorrar 4 millones de horas de trabajo al infundir automatización e IA en el 65 % de los flujos de trabajo. Esto mejoró la eficiencia y la toma de decisiones en los procesos financieros, de cadena de suministro y de atención al cliente.
Estamos viendo un cambio importante en el poder adquisitivo de Tecnología de TI a LOB. De hecho, según IDC (enlace externo a ibm.com), el gasto en tecnología financiado por las empresas superará el financiado por los líderes de TI para 2023. A medida que los líderes de LOB están más involucrados en la toma de decisiones, la transformación del cliente y la transformación de las operaciones, estamos presenciando que los LOB requieren datos curados para respaldar sus analytics e insights. Esto hace que sea aún más importante incluir tecnologías como analytics e IA en la estrategia empresarial general respaldada por datos. Con la participación de los stakeholders de TI y LOB desde el principio, las empresas ahorrarán tiempo y dinero al diseñar una estrategia de crecimiento.
CaixaBank, un importante grupo bancario en España y Portugal, atiende a una base de clientes digitales del 70.6 %. La empresa se ha enfocado en la transformación digital para convertirse en un banco digital. Caixa se asoció con IBM para desplegar una plataforma Salesforce que ayudó a gestionar de manera eficiente el centro de contacto, unificar los canales de atención al cliente y unificar su plataforma de tecnología, todo con un enfoque en mejorar la experiencia del usuario para clientes y agentes. A medida que el mundo se vuelve hiperdigital, la transformación de los clientes está siendo cada vez más propiedad de los líderes de LOB.
La rápida evolución de la tecnología dificulta que las empresas determinen por dónde empezar y qué papel debe desempeñar esa tecnología en su estrategia de crecimiento. En la carrera por innovar e impulsar el crecimiento sostenible, las organizaciones deben centrarse en aprovechar la tecnología en el contexto de la industria, el dominio y el rol.
Deben pasar de desplegar tecnología por el bien de la tecnología, sino hacer que la tecnología forme parte de su estrategia empresarial general dentro de estos tres contextos. Las empresas deben estructurar su TI para mover de un enfoque en la reducción de costos a una estrategia alrededor del crecimiento y la creación de valor. En este nuevo mundo, las empresas llegarán a depender no solo de sus departamentos de TI, sino también de una nueva generación de socios tecnológicos estratégicos del ecosistema para ayudarlas a navegar por nuevos imperativos. Estos socios estratégicos pueden apoyar la síntesis de la estrategia habilitada por analytics, datos, integración de tecnología compleja y capacidades de transformación del negocio para impulsar experiencias humanas que transforman las industrias.
