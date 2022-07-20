¿Cómo impulsa la tecnología la transformación del negocio?

En la incesante carrera por la innovación y el crecimiento sostenible, las organizaciones siempre han recurrido a la tecnología como catalizador para impulsar los resultados empresariales. Ya sea que el objetivo se centrara en obtener datos como única fuente de verdad para determinar las capacidades analíticas para la toma de decisiones, reducir costos a través de la optimización de procesos o impulsar la continuidad de negocio para la supervivencia económica en un entorno competitivo, la tecnología ha impulsado la creación de valor a través de la transformación del negocio.

Veamos la definición más amplia de transformación del negocio. Una transformación del negocio consiste en realizar cambios fundamentales en las operaciones y los modelos, crear modelos de negocios digitales para lograr ganancias significativas en valor. Se trata de alinear la toma de decisiones, las operaciones y los datos para anticipar y responder a las interrupciones, las necesidades cambiantes de los clientes y las nuevas oportunidades de mercado. Las herramientas de transformación del negocio en la era digital incluyen una estrategia clara de transformación digital, arquitectura de nube híbrida, analytics profundos y una suite de tecnologías avanzadas: inteligencia artificial (IA), blockchain, automatización, computación perimetral e Internet de las cosas (IoT).

Los últimos dos años han acelerado la tasa de cambio de transformación digital que los clientes están experimentando y ejecutando. Estamos viendo patrones de transformaciones tecnológicas, o “transformación digital”, en tres áreas principales. Transformación digital es la adopción de experiencias digital-first para clientes, asociados de negocios y empleados. En otras palabras, estos patrones han surgido como controladores estratégicos de la transformación del negocio impulsada por la tecnología, y están alineados en función de:

Necesidades de la industria

Necesidades funcionales o de dominio

Necesidades basadas en roles

Profundicemos en cada uno de los controladores: