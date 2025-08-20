Cero neto significa el punto en el que las emisiones netas globales de gases de efecto invernadero (GEI) causadas por el hombre, incluidos el dióxido de carbono y el metano, se han reducido lo más cerca posible de cero y cualquier emisión residual se ha eliminado permanentemente de la atmósfera.
Equilibrar la ecuación para lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero será extremadamente desafiante, ya que requerirá eliminar todas las emisiones residuales, en particular aquellas en sectores difíciles de reducir como la agricultura y la producción de acero, cemento y productos químicos. Hay algunas conjeturas sobre la validez de ciertas técnicas de eliminación de carbono, pero sin importar lo anterior, las cantidades eliminadas para equilibrar lo que se emite deben ser permanentes. Ser permanentes significa que no debe, regresar a la atmósfera con el transcurso del tiempo, como a través de la destrucción de bosques o la captura y almacenamiento inadecuados de carbono.
El concepto de cero neto de emisiones de GEI se popularizó por primera vez gracias al Acuerdo de París (enlace externo a ibm.com), un acuerdo emblemático negociado en la Conferencia de Cambio Climático de las Naciones Unidas (COP21) en 2015 para limitar el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El objetivo del Acuerdo de París es que el mundo alcance el cero neto de emisiones de GEI en la segunda mitad de este siglo.
Para evitar los peores impactos del cambio climático, el aumento de la temperatura global debe limitarse a 1.5 ° C (2.7 °F) por arriba de los niveles preindustriales.1 Hoy en día, la Tierra ya es 1.1 °C (2 °F) más cálida de lo que era a finales de 1800. Mientras tanto, las emisiones globales continúan aumentando y la temperatura de la Tierra está en camino al aumento de 2.7 °C (4.7 °F) para finales de este siglo, según el Informe de brecha de emisiones de UNDP 2021 (enlace externo a ibm.com).
El consenso científico internacional es que para evitar que el calentamiento global alcance el umbral de 1.5 °C, las emisiones de carbono a corto plazo de actividades humanas como la quema de combustibles fósiles deben reducirse en un 45 a 50 % para 2030 y al menos 90 % para 2050.
Hasta que no se logre el cero neto de emisiones de GEI, la temperatura del planeta seguirá aumentando con consecuencias cada vez más nefastas. En un informe especial (enlace externo a ibm.com) del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) (enlace externo a ibm.com) de los principales científicos climáticos del mundo se destaca la gravedad de los impactos climáticos con un aumento de 1.5 °C y cuánto empeorarán las cosas si el aumento de la temperatura global llega a 2 °C (3.6 °F). Algunos de los efectos destacados en el informe especial del IPCC incluyen olas de calor, pérdida de especies y aumento del nivel del mar.
Varias organizaciones gubernamentales y no gubernamentales han lanzado iniciativas, redes o plataformas voluntarias que las organizaciones del sector público y privado pueden utilizar para ayudar a validar públicamente sus ambiciones y medir el rendimiento de los objetivos.
A continuación se muestra una descripción general de algunas de estas plataformas:
Carrera hacia el cero
Objetivos a nivel de construcción
Iniciativa cero neto SBTi
La iniciativa Science Based Target (SBTi) (el enlace reside fuera de ibm.com) es más que una plataforma de compromiso con el cero neto. Ofrece servicios de pago para ayudar a las organizaciones a fijar sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y validar los objetivos según los criterios del SBTi. En 2021, el SBTI (el enlace reside fuera de ibm.com) introdujo su estándar cero neto, que anuncian como "el primer marco mundial para el establecimiento de objetivos de cero neto corporativo alineado con la ciencia climática".
Para conseguir el cero emisiones netas de GEI, las organizaciones tienen que medir sus emisiones de carbono, identificar las oportunidades de reducción, desarrollar un plan, tomar medidas al respecto y medir e informar sus hitos.
Para obtener más información sobre los enfoques para lograr objetivos de reducción de emisiones, consulte descarbonización.
Si bien lograr cero emisiones netas de GEI ha cobrado un impulso considerable, el concepto no está exento de desafíos. En una evaluación de los compromisos climáticos de varios países y corporaciones, Net Zero Stocktake 2022 (el enlace se encuentra fuera de ibm.com) afirma: “En contraste con la cobertura casi universal de los objetivos de cero neto a nivel nacional, el volumen y la solidez de los objetivos establecidos por agentes no estatales es alarmantemente débil y está obligado a enfrentar un escrutinio cada vez mayor a medida que se intensifican las iniciativas de rendición de cuentas lideradas por la ONU, los países y las ONG”.
Si bien una gran cantidad de organizaciones han hecho promesas de cero emisiones netas de GEI, muchas de ellas solo habían prometido su intención con poco o ningún seguimiento de cómo lograrían sus objetivos de cero neto.
Esta situación también ha provocado un escrutinio sobre el lavado verde. El lavado verde se refiere a cuando una organización presenta una impresión inexacta o incompleta de su acción climática para ampliar sus declaraciones de prácticas ambientales y resultados de rendimiento.
Un método utilizado por las organizaciones para hacer un seguimiento de sus emisiones y respaldar sus declaraciones de reducción es la contabilidad de GEI.
El cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero es un proceso complejo. La Norma corporativa de contabilidad e informes del Protocolo de GEI (el enlace reside fuera de ibm.com) establece metodologías para la contabilidad y los informes de emisiones y ayuda a las organizaciones a crear un inventario de gases de efecto invernadero. El inventario es una lista de fuentes de emisiones y las emisiones asociadas calculadas utilizando métodos estandarizados, principalmente basados en el uso de factores de emisiones promedio para convertir diferentes tipos de consumo de energía y combustible en emisiones equivalentes de CO2.
Obtenga más información sobre cómo gestionar los datos de desempeño ambiental en este libro electrónico.
Si bien el cero neto no está exento de problemas y desafíos, incluidos los mencionados anteriormente, el movimiento sin duda ha estimulado la acción climática donde antes no existía.
La acción climática colectiva de organizaciones y jurisdicciones de todo el mundo ha dado lugar a la política climática, la evaluación comparativa y la transparencia de las emisiones. Algunos inversores incluyen iniciativas de cero neto en su evaluación del desempeño organizacional. A su vez, las organizaciones están asumiendo compromisos públicos para lograr estos resultados.
