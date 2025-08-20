¿Qué es la gestión de energía? 

La gestión inteligente de activos puede crear eficiencia energética para una serie de casos de uso de la industria. Por ejemplo:

Edificios

La gestión de energía en sus oficinas, fábricas y otras instalaciones ayuda a ahorrar energía y reducir la producción de carbono de varias maneras.

La gestión inteligente de activos utiliza tecnología, como IA, IoT y analytics, para ayudarle a inspeccionar y monitorear la eficiencia de un edificio, calcular los impactos potenciales en la red, anticipar fallas y planificar mejor los procedimientos de mantenimiento.

Las empresas que utilizan esta tecnología pueden aumentar su productividad y hacer que sus instalaciones sean más eficientes energéticamente, reduciendo las emisiones, mitigando el riesgo climático y ampliando los ciclos de vida de los activos. Obtienen conocimientos operativos sobre fuentes de energía limpia, gestión eficiente de residuos y descarbonización.

Cadenas de suministro sostenibles

Mediante el uso de IA y blockchain, la automatización inteligente de la cadena de suministro puede ayudar a reducir el impacto que las debilidades actuales de la cadena de suministro están teniendo en su negocio. Una cadena de suministro más resiliente y sostenible permite a los clientes actuar rápidamente y con confianza y mitigar las disrupciones.

La medición de las emisiones de alcance 3 (emisiones indirectas que no son causadas directamente por una empresa, sino que se producen dentro de su cadena de suministro, desde las operaciones de almacenamiento, transporte y residuos, entre otras áreas) otorga a las empresas una ventaja competitiva en términos de sustentabilidad.

Si bien las emisiones de alcance 3 están fuera del control directo de una empresa, medirlas identifica problemas de emisiones en su cadena de suministro y permite que tal vez afecten el cambio. En comparación con el alcance 1 (emisiones directas) y el alcance 2 (indirectas), las emisiones de alcance 3 generalmente representan los niveles más altos de gases de efecto invernadero.

Fabricación

Las instalaciones de fabricación queman muchos combustibles fósiles y son algunos de los consumidores energéticos más grandes.

La creación de un programa de gestión de energía para reducir de forma sostenible el uso de energía para la fabricación incluye la recopilación y el análisis de datos de eficiencia energética (de varios medidores, bases de datos y múltiples sitios de plantas) y la creación de un plan de gestión de proyectos. Una planta más basado en TI que utiliza internet industrial de las cosas (IIoT) y analytics significa un mejor mantenimiento y calidad predictivos, lo que conduce a una fabricación más inteligente.

Los estudios de casos demuestran que, para cambiar los patrones de consumo de energía en la industria manufacturera, es necesario que el personal directivo se comprometa a reducir el uso de la energía, ya que requiere cambios, inversiones en infraestructuras y, posiblemente, una nueva capacitación.