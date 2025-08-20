¿Qué es la gestión de energía? 

La gestión de la energía es el monitoreo, el control y la optimización proactiva y sistemática del consumo de energía de una organización para conservar el uso y disminuir los costos energéticos.
La gestión de la energía incluye acciones menores, como el monitoreo de las facturas mensuales de energía y la actualización a bombillas de bajo consumo. Puede significar mejoras más amplias, como añadir aislamiento, instalar un revestimiento reflectante en el tejado o mejorar los equipos de climatización (calefacción y refrigeración) para optimizar el rendimiento energético.
La gestión de energía también incluye actividades más elaboradas, como la creación de proyecciones financieras para la puesta en marcha de servicios de energía renovable y la realización de otras mejoras para el consumo de energía limpia y la reducción de los costos de energía en los próximos años.
Los programas de gestión de energía más sofisticados usan la tecnología. Por ejemplo, el software de seguimiento de servicios públicos predice el uso futuro de energía y planifica los presupuestos de energía, lo que ayuda a los encargados de tomar decisiones estratégicas de una empresa a garantizar que su estrategia de gestión de energía se correlacione con sus objetivos y planificación financiera.
El software de gestión empresarial utiliza IoT, conectividad avanzada y big data, lo que permite a una corporación usar el análisis de datos energéticos para una mejor gestión de las instalaciones, y ayuda con los desafíos del consumo y la gestión de energía.
En todo el mundo, hay una gran necesidad de ahorrar energía, que repercute en los precios, los objetivos de emisiones y la legislación que nos afecta a todos. La gestión de energía no solo puede ayudar a reducir las emisiones de carbono que contribuyen al calentamiento global, sino que también ayuda a reducir nuestra dependencia de combustibles fósiles cada vez más limitados.
Según energystar.gov (enlace externo a ibm.com), el consumo de energía es el mayor gasto operativo de un edificio comercial de oficinas en Estados Unidos. Representa alrededor de un tercio del presupuesto operativo típico de una empresa y casi el 20 % de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero de la nación. Energy Star dice que los edificios de oficinas desperdician hasta un tercio de la energía que consumen.
La gestión de energía es aún más importante en Europa, donde el suministro de energía (enlace externo a ibm.com) es especialmente vulnerable a los ciberataques. Esto se debe a que, en promedio, las empresas de la UE invierten un 41 % menos en seguridad de la información que las empresas estadounidenses. Por lo tanto, las empresas europeas necesitan más iniciativas que implementen soluciones de seguridad energética, y las ayuden a proteger los datos, el acceso y las redes.
Además de ayudar a mitigar los problemas globales que resultan de las emisiones de carbono, los programas de gestión de energía también traen beneficios a las corporaciones.
Tener instalado software de gestión de energía ayuda a controlar el presupuesto de una empresa y a reducir el riesgo asociado con los aumentos del precio de la energía, que pueden afectar la capacidad de una empresa para operar. El seguimiento de los costos de los servicios públicos y la eficiencia energética permite a las empresas elaborar presupuestos más eficientes y conocer mejor los costos operativos globales. Según Energy Star, reducir el uso de energía en un 10 % puede generar un aumento del 1.5 % en los ingresos operativos netos.
El monitoreo y la gestión de la energía no solo llevan los ahorros de costos a los resultados finales de una empresa a través de una disminución del uso y el consumo, sino que también pueden significar una menor dependencia en cadenas de suministro a veces volátiles. Los programas de gestión de energía también pueden ayudar a las empresas a reducir los costos a través de adquisiciones competitivas.
Contar con una sólida base medioambiental, social y de gobernanza (ESG) ayuda a las empresas a ahorrar energía, aumentar la transparencia y trabajar para alcanzar mejores objetivos de sustentabilidad.
Las soluciones de gestión de energía que utilizan un único sistema de registro para reducir el uso de energía, el costo, el tiempo y la carga de los informes permiten a los clientes gestionar el impacto de los riesgos ambientales, identificar oportunidades de eficiencia y evaluar los riesgos de sustentabilidad, centrándose en los resultados estratégicos de ESG.
Además de ahorrar costos de energía y disminuir las emisiones de carbono, reducir la huella de carbono de su empresa también muestra el compromiso con el medio ambiente, lo que promueve una imagen de mayor sustentabilidad y aboga por la energía verde. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero lleva a tener, y ser reconocidos por, una mayor responsabilidad social corporativa.
Un enfoque estratégico para consultar con expertos en sostenibilidad en su estrategia y hoja de ruta de sustentabilidad conduce a la gestión de energía y ESG más eficaz. Además de otros beneficios, la consultoría sobre los esfuerzos que pueden incluir la descarbonización y la transición a las energías renovables también puede ayudar a su empresa a atraer nuevos y a menudo más jóvenes empleados que valoran seriamente la optimización de la energía sostenible y el uso de energía renovable.
La gestión inteligente de activos puede crear eficiencia energética para una serie de casos de uso de la industria. Por ejemplo:
La gestión de energía en sus oficinas, fábricas y otras instalaciones ayuda a ahorrar energía y reducir la producción de carbono de varias maneras.
La gestión inteligente de activos utiliza tecnología, como IA, IoT y analytics, para ayudarle a inspeccionar y monitorear la eficiencia de un edificio, calcular los impactos potenciales en la red, anticipar fallas y planificar mejor los procedimientos de mantenimiento.
Las empresas que utilizan esta tecnología pueden aumentar su productividad y hacer que sus instalaciones sean más eficientes energéticamente, reduciendo las emisiones, mitigando el riesgo climático y ampliando los ciclos de vida de los activos. Obtienen conocimientos operativos sobre fuentes de energía limpia, gestión eficiente de residuos y descarbonización.
Mediante el uso de IA y blockchain, la automatización inteligente de la cadena de suministro puede ayudar a reducir el impacto que las debilidades actuales de la cadena de suministro están teniendo en su negocio. Una cadena de suministro más resiliente y sostenible permite a los clientes actuar rápidamente y con confianza y mitigar las disrupciones.
La medición de las emisiones de alcance 3 (emisiones indirectas que no son causadas directamente por una empresa, sino que se producen dentro de su cadena de suministro, desde las operaciones de almacenamiento, transporte y residuos, entre otras áreas) otorga a las empresas una ventaja competitiva en términos de sustentabilidad.
Si bien las emisiones de alcance 3 están fuera del control directo de una empresa, medirlas identifica problemas de emisiones en su cadena de suministro y permite que tal vez afecten el cambio. En comparación con el alcance 1 (emisiones directas) y el alcance 2 (indirectas), las emisiones de alcance 3 generalmente representan los niveles más altos de gases de efecto invernadero.
Las instalaciones de fabricación queman muchos combustibles fósiles y son algunos de los consumidores energéticos más grandes.
La creación de un programa de gestión de energía para reducir de forma sostenible el uso de energía para la fabricación incluye la recopilación y el análisis de datos de eficiencia energética (de varios medidores, bases de datos y múltiples sitios de plantas) y la creación de un plan de gestión de proyectos. Una planta más basado en TI que utiliza internet industrial de las cosas (IIoT) y analytics significa un mejor mantenimiento y calidad predictivos, lo que conduce a una fabricación más inteligente.
Los estudios de casos demuestran que, para cambiar los patrones de consumo de energía en la industria manufacturera, es necesario que el personal directivo se comprometa a reducir el uso de la energía, ya que requiere cambios, inversiones en infraestructuras y, posiblemente, una nueva capacitación.
Los sistemas tradicionales de gestión de edificios y los medidores que recopilan datos mediante auditorías energéticas manuales no proporcionan datos que permitan ver los patrones de derroche de energía.
Utilizar un sistema de gestión de energía facilita y hace más cómodo acceder a más datos sobre el consumo de energía y utilizarlos. Un sistema de gestión de energía sólido genera automáticamente informes energéticos periódicos, confiables y personalizados.
Las comprobaciones programadas realizadas con poca frecuencia suponen una pérdida de tiempo y dinero. Los equipos que se averían inesperadamente le obligan a realizar un mantenimiento reactivo, lo que puede crear problemas y gastos imprevistos.
Por el contrario, los sistemas de energía inteligentes le alertan sobre la avería del equipo y el derroche de energía de inmediato. Proporcionan información en tiempo real sobre el consumo de energía y usted puede establecer KPI de energía para obtener resultados congruentes.
Tener una estrategia de mantenimiento proactiva, con programas de mantenimiento preventivo y de rutina, significa que los equipos se atienden regularmente y tienen una vida útil más larga.
Los datos de energía detallados le permiten tomar decisiones inteligentes sobre actualizaciones de energía o iniciativas de actualización que brindan ahorros de costos y un buen ROI.
Libere todo el potencial de los activos de su empresa con IBM® Maximo Application Suite unificando los sistemas de mantenimiento, inspección y confiabilidad en una sola plataforma. Es una solución integrada basada en la nube que aprovecha el poder de la IA, IoT y analytics avanzados para maximizar el rendimiento de los activos, extender los ciclos de vida de los activos, minimizar los costos operativos y reducir el tiempo de inactividad.
