¿Qué es la sostenibilidad en los negocios?

La sustentabilidad en los negocios se refiere a la estrategia y las acciones de una empresa para reducir los impactos ambientales y sociales adversos resultantes de las operaciones comerciales en un mercado particular. Las prácticas de sustentabilidad de una organización generalmente se analizan en función de métricas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

A medida que nos enfrentamos a cambios irreversibles en el sistema de la Tierra, la amenaza del cambio climático se volvió demasiado arriesgada como para ignorarla. La superación de los umbrales ambientales está generando preocupaciones sobre los efectos dominó en los sistemas naturales y sociedades globales. Las empresas están viendo tanto la presión como la oportunidad de establecer objetivos de sustentabilidad si aún no lo hicieron.

Incluso durante la pandemia de COVID-19, las empresas continuaron alineándose con los objetivos de desarrollo sustentable (ODSs) de la Asamblea General de las Naciones Unidas establecido en 2015 y que se pretende alcanzar para el año 2030. Los ODSs establecen objetivos universales que proporcionan una hoja de ruta para la sustentabilidad de las empresas en áreas específicas como la pobreza, la desigualdad, la degradación ambiental y el cambio climático. 

Ejemplos de sustentabilidad en los negocios:

  • Mejorar la eficiencia de la gestión energética mediante el uso de fuentes de energía alternativas y la contabilidad de carbono.
  • Desplegar infraestructura que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), preserve los recursos hídricos y elimine los residuos.
  • Operar cadenas de suministro dinámicas y eficientes para potenciar una economía circular, fomentar la reutilización, eliminar los residuos en el diseño, promover el consumo sustentable y proteger los recursos naturales.
  • Permitir el desarrollo sustentable mediante la evaluación de riesgos y la mejora de la resiliencia, al tiempo que se adhieren a las regulaciones externas y los objetivos de desarrollo.
¿Por qué es importante la sustentabilidad en los negocios?

El mundo de los negocios es impredecible. El cambio climático, la disminución de los recursos naturales y la demanda cada vez mayor de nuestro suministro de energía y alimentos están interrumpiendo las operaciones comerciales y las cadenas de suministro de maneras inesperadas. Es más importante que nunca que las organizaciones privadas y públicas replanteen fundamentalmente su forma de funcionar. Transformarse en una empresa sustentable exitosa requiere nuevos niveles de resiliencia y agilidad, arraigados en prácticas responsables que preserven nuestro planeta.

La sustentabilidad es un imperativo empresarial y debe ser fundamental para la estrategia y las operaciones de todas las empresas. Las razones para ello son tanto éticas como financieras:

  • Los empleados buscan cada vez más empleadores impulsados por una misión y un propósito que se preocupen por el planeta al decidir dónde trabajar. El 71% de los empleados y solicitantes de empleo afirman que las empresas ambientalmente sustentables son empleadores más atractivos.1
  • Los consumidores están dispuestos a pagar más por productos de marcas que son ambientalmente responsables. El 80% de los consumidores indican que la sustentabilidad es importante para ellos.2
  • Los gobiernos, los inversionistas, los empleados y los clientes exigen nuevos niveles de responsabilidad empresarial, incluyendo las medidas para abordar el cambio climático.
  • Muchas de las principales economías del mundo tienen o están desarrollando requisitos corporativos de divulgación en torno al impacto ambiental, lo que impulsa a las empresas a reducir las emisiones de GEI.3
  • El auge de los criterios de inversión ESG y la inversión sustentable significa que un negocio sustentable es inherentemente más atractivo para el creciente número de inversionista responsables. La inversión en activos ESG puede alcanzar los 53 mil millones de dólares para 2025, lo que representa más de un tercio de los activos globales.4

Para salvaguardar nuestro planeta y nuestro futuro, las empresas necesitan impulsar la descarbonización, cumplir con los requisitos regulatorios ambientales y los plazos de cumplimiento, y mejorar el consumo de recursos. Quienes están abriendo camino en prácticas comerciales sustentables están adoptando nuevos modelos de negocio para ganar clientes, aumentar la lealtad a la marca y descubrir nuevas oportunidades para reducir costos.
Beneficios de la sustentabilidad en los negocios

Las empresas que integran conscientemente prácticas sustentables en sus operaciones están viendo valiosos beneficios comerciales. Estas incluyen:
Ventaja competitiva

El 55% de los consumidores dice que la responsabilidad ambiental es muy o extremadamente importante al elegir una marca.5 Ser conocido como un negocio sustentable puede mejorar el conocimiento de su marca y ayudarlo a atraer consumidores que están favorablemente predispuestos a empresas que participan activamente en prácticas sustentables.
Atractivo para los inversionistas

En 2021, cuatro de cada cinco inversionistas personales planearon actuar sobre factores de sustentabilidad o responsabilidad social en los siguientes 12 meses.6
Cumplimiento con los requisitos normativos

Los gobiernos continuarán ampliando las regulaciones y los SDGs corporativos. Mantener a la vanguardia implementando soluciones sustentables desde el principio para cumplir con estos nuevos requisitos normativos y capturar, medir, comparar e informar continuamente sobre el rendimiento ESG.
Mayor longevidad de las inversiones en transformación

La pandemia de COVID-19 aceleró la transformación digital en la mayoría de las empresas. Si esa transformación es sustentable, está construyendo un negocio más resiliente que está listo para la disrupción y las nuevas oportunidades.
Adquisición de talento

Los empleados que buscan un empleo con un propósito quieren trabajar para empresas sustentables y socialmente responsables. Al construir una reputación como empresa sustentable, puede atraer y retener a los empleados adecuados para su empresa.
Crecimiento de los ingresos

Al implementar prácticas sustentables que reducen el consumo de recursos y optimizan la eficiencia operativa, los agentes de cambio de hoy se convierten en los ganadores del mañana a medida que mejoran sus resultados. Si bien los esfuerzos que tienen un mayor impacto general pueden ser más costosos de implementar desde el principio, las ganancias a largo plazo justificarán la inversión.
Cómo crear una estrategia sustentable

Los primeros líderes en sustentabilidad empresarial están aplicando tecnologías digitales como inteligencia artificial (IA), datos de Internet de las cosas (IoT), blockchain y nube híbrida para ayudar a operacionalizar la sustentabilidad a escala. En el proceso, muchos están descubriendo oportunidades para aumentar la eficiencia al tiempo que crean empleados más motivados e inspirados y clientes más satisfechos y leales. La clave para una estrategia de sustentabilidad exitosa es equilibrar los controladores ambientales con los diferenciadores clave y las demandas del mercado.

El primer paso para crear una estrategia sustentable es garantizar que los stakeholder tengan una visión clara y acordada para el estado futuro del negocio. Esto podría requerir ayuda externa para que todos estén en sintonía. IBM Garage™ para los expertos en sustentabilidad pueden ayudar a su organización a identificar los principales desafíos y oportunidades, priorizar acciones críticas y medir los resultados en función de los objetivos de sustentabilidad y de negocio para obtener resultados en semanas en lugar de meses. 

A continuación, siga un planteamiento de marco temporal para implantar la visión sostenible en todos los aspectos de su organización. Documentarlo todo en un sistema de gestión medioambiental con funciones, responsabilidades y rendición de cuentas definidas.

Finalmente, comience con iniciativas concretas que puedan generar resultados tangibles y medibles y mostrar valor. Esto demostrará el valor de la sustentabilidad en los negocios para obtener más aceptación, crear impulso y escalar. 
Áreas de sustentabilidad corporativa

Hay cinco áreas de enfoque clave para planear un camino resiliente y rentable:
Gestión de riesgos climáticos y reportes ESG

La última década tuvo el mayor impacto de desastre natural registrado. Las organizaciones deben tener en cuenta el impacto del cambio climático, que está causando fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, en sus operaciones comerciales de manera escalable y repetible. Preparar para la disrupción con soluciones que reúnen múltiples fuentes de datos, incluyendo datos propios, de terceros, geoespaciales, meteorológicos e IoT, con analytics avanzados. Prevea y planee eventos meteorológicos críticos para permitir el desarrollo sustentable y garantizar la continuidad del negocio. Reduzca los costos operativos y la complejidad del cumplimiento y los reportes ESG.
Infraestructura resiliente y operaciones inteligentes

Los desafíos globales del cambio climático y la degradación ambiental, la seguridad, la privacidad y la gestión de recursos requieren que las empresas se cercioren de que su infraestructura esté diseñada y gestionada teniendo en cuenta la resiliencia. Mediante el uso de la gestión inteligente de activos, el monitoreo y el mantenimiento predictivo, las organizaciones pueden extender la vida útil de los activos, reducir el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento, optimizar los inventarios de mantenimiento, reparación y operaciones, reducir las emisiones de CO2 y eliminar el desperdicio. Esto los ayudará a cumplir con los objetivos ESG con rentabilidad.
Cadenas de suministro sustentables y circularidad

Los consumidores están cada vez más preocupados por la trazabilidad de los productos que compran, y los líderes de la cadena de suministro buscan invertir en economías circulares que fomenten la reutilización. Las soluciones de blockchain pueden proporcionar una mayor visibilidad de la cadena de suministro con vistas de inventario actualizadas al minuto e insights sobre el rendimiento que ayudan a generar confianza y transparencia, cerciorando la autenticidad desde el origen hasta el consumo, al tiempo que reducen el desperdicio y el costo de servicio. Aborde los complejos desafíos de emisiones de Alcance 3 estableciendo la procedencia del producto y minimice las emisiones relacionadas con la logística optimizando el cumplimiento y la entrega con IA avanzada.
Electrificación, energía y reducción de emisiones

Permitir la electrificación limpia a escala requerirá que los líderes se unan de nuevas maneras para repensar cómo funcionan los sistemas eléctricos y su papel en una economía de cero emisiones netas de GEI. Impulse la transformación hacia la descarbonización mejorando la eficiencia, la seguridad, la fiabilidad y la resiliencia de la red con una gestión inteligente de activos para la energía y los servicios públicos. Al implementar la medición inteligente para comprender mejor el uso real de los recursos, puede mantener los activos y recursos críticos funcionando con la máxima eficiencia, mejorar las operaciones del equipo, reducir los costos y mejorar los servicios a través de la automatización.
Estrategia de sostenibilidad

Las empresas deben integrar la sustentabilidad en la estructura de su negocio para obtener los insights que necesitan para ponerla en práctica a escala. Esto permite que nuevos modelos de negocios y plataformas alcancen objetivos de sustentabilidad, aumenten la eficiencia operativa, cumplan con los requisitos regulatorios, expongan oportunidades de innovación y mejoren la experiencia del cliente mientras crean un beneficio competitivo.
Desafíos de la sustentabilidad en los negocios

Hay varios desafíos que superar en la búsqueda de convertir en un negocio verdaderamente sustentable:

Preparación del cliente

Si bien la mentalidad en torno a la sustentabilidad está cambiando, ninguna empresa puede permitir el lujo de quedar atrás, y pocas pueden permitir financieramente estar demasiado por delante del apetito por las ofertas sustentables. La creación conjunta de un futuro sustentable requiere una comprensión profunda de sus clientes y contar con socios con las relaciones y los ecosistemas adecuados para llevarlos en el camino.

Costo

La implementación de prácticas comerciales sustentables suele requerir mayores inversiones iniciales. A corto plazo, a menudo será más barato mantener el statu quo. Algunas organizaciones necesitarán ayuda para construir un caso de inversión que demuestre cómo la inversión inmediata resultará en una rentabilidad más duradera a largo plazo.

Inercia sistémica

Si bien la sustentabilidad es un objetivo importante, a menudo no se considera más importante que otras prioridades clave que pueden proporcionar beneficios antes. Muchas empresas planean en incrementos de diez años, por lo que, si bien un compromiso para 2050 es bueno, a menudo no es suficiente para impulsar la acción suficiente en esta década, desde el punto de vista de la planeación. Se trata de replantear los riesgos como oportunidades y argumentar que actuar sobre la sustentabilidad ahora es necesario para lograr la sustentabilidad futura en los negocios.

Falta de herramientas, insights y experiencia

No estar preparado para desarrollar una visión, estrategia y marco de sustentabilidad corporativa es un riesgo monumental. Es posible que las empresas carezcan de la capacidad de implementar soluciones sustentables o incluso de saber por dónde empezar. La sustentabilidad en los negocios está evolucionando, al igual que las respuestas. Todas las empresas necesitan un ecosistema de socios de innovación que los ayuden a reinventar el mundo y crear un futuro sustentable.
El futuro de la sustentabilidad en los negocios

Los insights de los datos ambientales están cambiando los comportamientos empresariales y sociales, lo que da como resultado el surgimiento de la empresa sustentable. Por lo tanto, la sustentabilidad en los negocios es una megatendencia que continuará afectando profundamente la competencia de las empresas e incluso su supervivencia en el mercado. Los líderes buscan aprovechar el poder de los datos, la IA y blockchain para gestionar el riesgo climático y ambiental, optimizar el rendimiento de los activos y la utilización de recursos, impulsar la descarbonización y construir cadenas de suministro más sustentables.

IBM® sigue su propio camino hacia la sustentabilidad, que incluye la conservación y la adquisición de energías renovables, la reducción de las emisiones de CO2, la reutilización y el reciclado de productos y residuos, la reducción de las extracciones de agua y el mantenimiento de una biodiversidad crítica. Al impulsar mejoras continuas y establecer nuevos objetivos de sustentabilidad medioambiental en todas sus operaciones, los 30 años de liderazgo medioambiental de IBM pueden ayudarlo a crear soluciones de sustentabilidad que sean buenas para su empresa, su marca y nuestro planeta.

Sund & Bælt está utilizando IA e IoT para preservar y proteger algunas de las infraestructuras más grandes del mundo, proyectando una extensión de la vida útil del puente Great Belt en 100 años, lo que evitaría 750,000 toneladas de emisiones de CO2.
Farmer Connect está utilizando IBM Food Trust® en blockchain para conectar de manera transparente a los productores de café con los clientes a los que atienden, ayudando a los consumidores a apoyar la producción responsable y sustentable de café desde la granja hasta la mesa.
Yara International e IBM están empleando la tecnología para avanzar en la producción sustentable de alimentos y empoderar a los agricultores con insights y herramientas sin precedentes.
Para ayudar a preparar a Dinamarca para su transición a las energías renovables, el operador del sistema de transmisión Energinet está empleando la IA para gestionar mejor la red y calcular el riesgo asociado con la desconexión de equipos para su mantenimiento.
The Climate Service (TCS) tiene la misión de integrar los datos climáticos en la toma de decisiones financieras. TCS se asoció con IBM Garage para escalar rápidamente su negocio y satisfacer la creciente demanda.
