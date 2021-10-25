Hay varios desafíos que superar en la búsqueda de convertir en un negocio verdaderamente sustentable:

Preparación del cliente

Si bien la mentalidad en torno a la sustentabilidad está cambiando, ninguna empresa puede permitir el lujo de quedar atrás, y pocas pueden permitir financieramente estar demasiado por delante del apetito por las ofertas sustentables. La creación conjunta de un futuro sustentable requiere una comprensión profunda de sus clientes y contar con socios con las relaciones y los ecosistemas adecuados para llevarlos en el camino.

Costo

La implementación de prácticas comerciales sustentables suele requerir mayores inversiones iniciales. A corto plazo, a menudo será más barato mantener el statu quo. Algunas organizaciones necesitarán ayuda para construir un caso de inversión que demuestre cómo la inversión inmediata resultará en una rentabilidad más duradera a largo plazo.

Inercia sistémica

Si bien la sustentabilidad es un objetivo importante, a menudo no se considera más importante que otras prioridades clave que pueden proporcionar beneficios antes. Muchas empresas planean en incrementos de diez años, por lo que, si bien un compromiso para 2050 es bueno, a menudo no es suficiente para impulsar la acción suficiente en esta década, desde el punto de vista de la planeación. Se trata de replantear los riesgos como oportunidades y argumentar que actuar sobre la sustentabilidad ahora es necesario para lograr la sustentabilidad futura en los negocios.

Falta de herramientas, insights y experiencia

No estar preparado para desarrollar una visión, estrategia y marco de sustentabilidad corporativa es un riesgo monumental. Es posible que las empresas carezcan de la capacidad de implementar soluciones sustentables o incluso de saber por dónde empezar. La sustentabilidad en los negocios está evolucionando, al igual que las respuestas. Todas las empresas necesitan un ecosistema de socios de innovación que los ayuden a reinventar el mundo y crear un futuro sustentable.