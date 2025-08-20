¿Qué es el análisis de la cadena de valor?

Publicado: 17 de noviembre de 2023
Colaboradora: Alexandra Jonker
El análisis de la cadena de valor es el proceso de observar y evaluar cada actividad empresarial involucrada en la creación de un producto o servicio terminado. El objetivo del análisis de la cadena de valor es encontrar áreas de mejora dentro de la cadena de valor que aumenten la ventaja competitiva de una empresa.
Michael Porter, profesor en Harvard Business School, introdujo el concepto de cadena de valor en su libro Ventaja competitiva: Creación y sostenimiento de un desempeño superior.
(1985)
Explica que las cadenas de valor representan las actividades que realiza una empresa para diseñar, producir, comercializar, entregar y respaldar sus productos. Estas actividades son más limitadas que las funciones tradicionales, como el marketing. En su libro señala que la cadena de valor de una empresa y la forma en que realiza las actividades dentro de ella son un “reflejo de su historia, su estrategia, su enfoque para implementar su estrategia y la economía subyacente de las actividades en sí mismas”.
El núcleo de su concepto es la idea de que las actividades de la cadena de valor, desde el ensamblaje de productos hasta la capacitación de los empleados, crean valor para el cliente y son las "unidades básicas de ventaja competitiva".1 Por lo tanto, maximizar el valor de cada actividad es clave para el éxito en el mercado.
Aunque con frecuencia se utilizan de manera indistinta, las cadenas de suministro y las cadenas de valor son conceptos distintos, pero interconectados.
Una cadena de suministro es la red de proveedores que son fundamentales para la creación de productos, desde los proveedores de materias primas hasta las organizaciones que entregan el producto final a los consumidores. Es por eso que las cadenas de suministro son vitales para las actividades dentro de la cadena de valor de una empresa.
Las cadenas de suministro optimizadas y de alto rendimiento permiten que las cadenas de valor funcionen de manera eficaz, mejorando la satisfacción del cliente y creando un mayor valor del producto. Por ejemplo, con una gestión de la cadena de suministro eficaz se reducen los costos, el desperdicio y el tiempo en el ciclo de producción. Por otro lado, las cadenas de valor eficientes que maximizan el valor y mejoran la ventaja competitiva de una empresa permiten que las cadenas de suministro produzcan productos óptimos que satisfagan las necesidades y deseos del cliente.
Según Porter, el objetivo del análisis de la cadena de valor debe ser mejorar la cadena de valor para obtener una ventaja competitiva, entregando el mayor valor que, a su vez, aumenta los márgenes de ganancia. En el marco de su cadena de valor, hay dos tipos principales de ventaja competitiva que una empresa puede perseguir: el liderazgo en los costos y la diferenciación.
Ventaja de liderazgo en los costos
También denominada ventaja de costos, este tipo de ventaja competitiva se enfoca en cómo reducir los costos al hacer que las actividades de la cadena de valor sean más eficientes. El objetivo es obtener un producto por un precio más bajo que los competidores, venderlo a un precio más bajo y disfrutar de un mayor margen de ganancias. Al hacerlo, las empresas pueden trabajar para convertirse en los productores de bajo costo de su industria.
Este objetivo puede lograrse mediante economías de escala, tecnología propia o acceso preferente a los proveedores. Es importante recordar que los productos deben ser de gran calidad y comparables a los que ofrece la competencia. Walmart y McDonalds son ejemplos de empresas con una ventaja competitiva de liderazgo en los costos.
Ventaja de diferenciación
El segundo tipo de ventaja competitiva busca la diferenciación de los productos de una forma única y tan valorada por los clientes que las empresas pueden cobrar un precio más alto. El éxito aquí depende del precio más alto que exceda los costos adicionales generados para que el producto se destaque entre los competidores.
La diferenciación varía y puede basarse en las características del producto, la forma en que se venden los productos o incluso en cómo se comercializan. Starbucks y Apple son ejemplos de empresas que han obtenido una ventaja competitiva a través de productos diferenciados y de primera calidad.
El modelo de cadena de valor de Porter divide sus actividades en dos categorías amplias: principales y de soporte.
Las actividades principales son las que forman parte del proceso de producción de un producto, su venta al cliente y el servicio al cliente posventa. Las actividades principales se dividen en cinco categorías genéricas:
Las actividades de apoyo, también denominadas actividades secundarias, respaldan las actividades principales al hacerlas más eficientes. Las actividades de apoyo se dividen en cuatro categorías genéricas:
La importancia de cada categoría para la ventaja competitiva de una empresa varía según el tipo de empresa y la industria. Por ejemplo, la logística de entrada y salida puede ser más importante para un distribuidor que para un minorista, para quien la logística de salida no sea una consideración significativa.
Si bien hay muchas plantillas y rutas diferentes para completar un análisis de la cadena de valor, estos cuatro pasos suelen ser coherentes:
Clasifique y entienda las actividades de su cadena de valor
Para mejorar su cadena de valor y obtener una ventaja competitiva, debe conocer a fondo todas las actividades pertinentes que intervienen en la creación de su producto o servicio. Esto incluye tanto las actividades principales como las de apoyo. Si su empresa tiene varios productos o servicios, repita este paso hasta que tenga una idea clara de las actividades de cada uno.
Defina el valor y los impulsores de costos de cada actividad
A continuación, identifique los factores de valor y costo de cada actividad. Por ejemplo, establezca cómo funciona cada actividad para aumentar la satisfacción del cliente con el producto o servicio. Luego, identifique los costos involucrados. Para determinar el valor de sus productos o servicios, intente conocer la percepción de valor de sus clientes, por ejemplo, mediante encuestas.
Compare su cadena de valor con la de sus competidores
En el juego de la estrategia competitiva, es fundamental saber cómo se desempeñan sus pares. Si bien es poco probable que las cadenas de valor de la competencia estén a disposición del público, puede obtener una idea de ellas mediante un análisis comparativo. Una forma de hacerlo es comparar los procesos pertinentes, los modelos de negocio y los parámetros de rendimiento de la competencia con los suyos.
Identifique sus oportunidades para obtener una ventaja competitiva
Una vez que haya identificado las actividades de su cadena de valor, sus valores y sus costos, puede avanzar hacia el análisis para determinar cuál es la mejor manera de lograr una ventaja competitiva. Para optimizar el análisis de la cadena de valor, establezca un objetivo principal, como reducir los costos. Luego, analice cada actividad con el objetivo de reducir los costos.
Si bien el beneficio general del análisis de la cadena de valor es obtener una ventaja competitiva para aumentar el valor para el cliente y los márgenes de ganancia, también genera otros beneficios. Por ejemplo, una sólida comprensión de cada actividad dentro de su cadena de valor facilita la identificación de oportunidades para apoyar los objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), aumentar la eficiencia, reducir los residuos e introducir la automatización.
Recopile datos ESG de terceros para el análisis de la cadena de valor dentro de un portal único y evalúe el rendimiento de los objetivos ESG para obtener ventajas competitivas.
Logre visibilidad y control integrales de todos los procesos de planificación de la cadena de suministro
Aplique el poder de la inteligencia artificial (IA) y la velocidad de la automatización para mejorar la gestión de la cadena de suministro, la resiliencia y la sostenibilidad.
IBM Sterling Supply Chain Intelligence Suite es una solución de optimización y automatización basada en IA. Diseñado para organizaciones que luchan por resolver las interrupciones de la cadena de suministro a través de la transformación tradicional, el paquete facilita la resistencia y sostenibilidad de la red de suministro, aumenta la agilidad y acelera el tiempo de obtención de valor a través de perspectivas procesables, flujos de trabajo más inteligentes y automatización inteligente.
1 “Ventaja competitiva: Creación y sostenimiento de un desempeño superior” (enlace externo a ibm.com), Michael E. Porter, NY: Free Press, 1985