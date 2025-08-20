¿Qué es el análisis de la cadena de valor?

Según Porter, el objetivo del análisis de la cadena de valor debe ser mejorar la cadena de valor para obtener una ventaja competitiva, entregando el mayor valor que, a su vez, aumenta los márgenes de ganancia. En el marco de su cadena de valor, hay dos tipos principales de ventaja competitiva que una empresa puede perseguir: el liderazgo en los costos y la diferenciación.

Ventaja de liderazgo en los costos

También denominada ventaja de costos, este tipo de ventaja competitiva se enfoca en cómo reducir los costos al hacer que las actividades de la cadena de valor sean más eficientes. El objetivo es obtener un producto por un precio más bajo que los competidores, venderlo a un precio más bajo y disfrutar de un mayor margen de ganancias. Al hacerlo, las empresas pueden trabajar para convertirse en los productores de bajo costo de su industria.

Este objetivo puede lograrse mediante economías de escala, tecnología propia o acceso preferente a los proveedores. Es importante recordar que los productos deben ser de gran calidad y comparables a los que ofrece la competencia. Walmart y McDonalds son ejemplos de empresas con una ventaja competitiva de liderazgo en los costos.

Ventaja de diferenciación

El segundo tipo de ventaja competitiva busca la diferenciación de los productos de una forma única y tan valorada por los clientes que las empresas pueden cobrar un precio más alto. El éxito aquí depende del precio más alto que exceda los costos adicionales generados para que el producto se destaque entre los competidores.

La diferenciación varía y puede basarse en las características del producto, la forma en que se venden los productos o incluso en cómo se comercializan. Starbucks y Apple son ejemplos de empresas que han obtenido una ventaja competitiva a través de productos diferenciados y de primera calidad.