¿Qué es la neutralidad de carbono?

Publicación: 27 de febrero de 2024
Colaboradores: Alice Gomstyn, Amanda McGrath
La neutralidad de carbono describe el estado alcanzado cuando una entidad que produce emisiones de carbono elimina el mismo volumen de emisiones de carbono de la atmósfera terrestre. Alcanzar la neutralidad de carbono puede implicar una variedad de medidas, incluidas iniciativas de eficiencia energética, transiciones de energía renovable, proyectos de eliminación y compensación de carbono.
¿Por qué es importante la neutralidad de carbono?
Los proponentes de los esfuerzos por neutralidad del carbono afirman que pueden desempeñar un papel importante en la mitigación del cambio climático y el calentamiento global, causados por la acumulación de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Además del dióxido de carbono, los gases de efecto invernadero (GEI) que contribuyen al cambio climático incluyen metano, óxido nitroso e hidrofluorocarbones.
Estas emisiones son causadas en gran medida por las actividades humanas, especialmente la quema de combustibles fósiles, y han provocado un aumento significativo de las temperaturas globales. El monitor climático de la Unión Europea, Copérnico, informó que 2023 fue el año más cálido registrado: casi 1.48 grados Celsius (2.66 grados Fahrenheit) más cálido que los niveles preindustriales.
Las iniciativas de neutralidad de carbono pueden ayudar a alcanzar el objetivo de emisiones cero neto; es decir, la reducción de todas las emisiones de gases de efecto invernadero a casi cero, eliminando de la atmósfera las emisiones restantes. Sin embargo, las iniciativas de cero emisiones netas suelen centrarse más en la reducción de las emisiones que en la eliminación. La iniciativa Science Base Targets (SBTi), una asociación de varias organizaciones sin ánimo de lucro globales, promueve un estándar corporativo neto cero que exige que las empresas reduzcan las emisiones de la cadena de valor directas e indirectas en más del 90 %.1 Cuando una empresa o un país adoptan medidas climáticas que logran cero emisiones netas, se considera que son neutros desde el punto de vista climático.
Las organizaciones que desean lograr la neutralidad de carbono en sus operaciones y cadenas de suministro suelen adoptar uno o varios de los siguientes enfoques:
La eficiencia energética es el concepto de realizar una tarea utilizando menos energía de la que se necesitaría. El Departamento de Energía de EE. UU. describe la eficiencia energética como "un componente vital para lograr cero emisiones netas de dióxido de carbono".2
Las mejoras en la eficiencia energética pueden ser menores, como reemplazar las bombillas viejas por bombillas nuevas de bajo consumo. Pero las mejoras también pueden adoptar la forma de proyectos a mayor escala. Por ejemplo, la instalación de una cubierta reflectante en el techo y la adición de aislamiento en todo el edificio pueden mantener las temperaturas interiores más bajas durante el clima cálido, lo que reduciría el consumo total de energía de los sistemas HVAC. Además de reducir la huella de carbono de una entidad, la eficiencia energética puede reducir las facturas de energía, lo que puede ayudar a las empresas a reducir los precios de los bienes y servicios.
La energía renovable es energía generada a partir de fuentes naturales que se pueden reponer más rápido que la energía consumida. A menudo se le llama energía limpia porque la mayoría de los tipos de energía renovable, una vez en funcionamiento, no producen emisiones de dióxido de carbono. (La fabricación e instalación de tecnologías de energía renovable producen una huella de carbono relativamente pequeña).3
Las formas de energía renovable incluyen energía solar, energía eólica, hidroenergía, energía geotérmica y bioenergía. Al igual que con la eficiencia energética, las organizaciones pueden seguir una serie de estrategias a medida que se embarcan en la transición de las fuentes de combustibles fósiles a las fuentes de energía renovables. Las opciones in situ incluyen la instalación de paneles solares, la colocación de turbinas eólicas y el uso de sistemas geotérmicos de calefacción y enfriamiento.
Cuando esté disponible, las organizaciones también pueden comprar energía directamente a los proveedores locales de energía renovable. En Estados Unidos y Europa, las organizaciones también tienen la opción de comprar certificados que representen su inversión en energía verde. (Los defensores de estos certificados dicen que ayudan a apoyar y crear conciencia sobre las transiciones a las energías renovables. Sin embargo, las investigaciones indican que los certificados no siempre fomentan un mayor desarrollo de la infraestructura de energía renovable, lo que suscita preocupación por el lavado ecológico; la comercialización de información engañosa sobre la sustentabilidad empresarial).4
Las emisiones de CO2 se eliminan naturalmente de la atmósfera a través de los sumideros de carbono. Los sumideros naturales de carbono incluyen bosques, océanos y humedales, que absorben dióxido de carbono del aire, un proceso conocido como secuestro. Los seres humanos pueden apoyar ese secuestro biológico a través de la reforestación y la preservación o restauración de los humedales. (Dicha restauración del hábitat también puede producir el beneficio adicional de proteger la biodiversidad).
Otros tipos de captura de carbono también implican esfuerzos humanos. Entre ellas se encuentran las prácticas agrícolas que aumentan la cantidad de carbono almacenado en los suelos (conocidas como secuestro de carbono en el suelo) y la captura directa en el aire (DAC). La tecnología DAC elimina el dióxido de carbono directamente de la atmósfera mediante sistemas de captura de aire que utilizan reacciones químicas para filtrar las moléculas de CO2. Aunque la DAC es un método de eliminación de carbono especialmente caro, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), en julio de 2023 se habían puesto en marcha 27 plantas de DAC en todo el mundo.5 La innovación continua en la eliminación de carbono cuenta con el apoyo de programas gubernamentales como la iniciativa Carbon Negative Shot6 y el Carbon Dioxide Removal Launchpad.7
Algunas tecnologías utilizadas en la eliminación del carbono son similares a las empleadas en los proyectos de captura, uso y almacenamiento de carbono (CCUS). Sin embargo, los proyectos CCUS se diferencian porque capturan las emisiones de CO2 en la fuente, como una fábrica o una central eléctrica. El dióxido de carbono capturado puede comprimirse y transportarse para usos industriales o almacenarse bajo tierra. Según la AIE, en julio de 2023 se estaban desarrollando más de 500 proyectos de CCUS.8
Para complementar sus esfuerzos de sustentabilidad y satisfacer las expectativas de los stakeholders conscientes del cambio climático, las organizaciones suelen invertir en proyectos de compensación de carbono y créditos de carbono. Estos proyectos pueden tomar la forma de muchos de los esfuerzos descritos anteriormente, como la reforestación y la generación de energía renovable. Al invertir en la eliminación o evitación de emisiones de GEI, las empresas están "compensando" sus propias emisiones.
En 1997, el Protocolo de Kioto se convirtió en el primer tratado internacional en establecer objetivos legalmente vinculantes para que los países desarrollados reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. El Acuerdo de París de 2015 amplió los objetivos de reducción a las naciones en desarrollo, y finalmente obtuvo signatarios de casi 200 países de todo el mundo. En 2015, las Naciones Unidas también adoptaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que incluían el énfasis en la reducción de emisiones.
El enfoque en la neutralidad de carbono, específicamente, se ha intensificado con el desarrollo de una coalición global para la neutralidad climática. Para 2020, más de 110 países se comprometieron a lograr la neutralidad de carbono para 2050, incluidos miembros de la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Además, China se ha comprometido a alcanzar la neutralidad de carbono antes de 2060.9
Otro compromiso global tomó forma en 2023 en la 28.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC COP 28). Ahí, más de 120 países firmaron un compromiso de trabajar juntos para triplicar la capacidad instalada de generación de energía renovable en el mundo para 2030 y duplicar la tasa anual promedio global de mejoras en la eficiencia energética de aproximadamente el 2 % a más del 4 % cada año hasta 2030.10
La innovación tecnológica es fundamental para el camino de muchas organizaciones y países hacia la neutralidad de carbono. Los nuevos desarrollos incluyen un sistema de extracción de dióxido de carbono que aprovecha la luz solar y el agua de mar,11 la llegada de pequeños generadores de energía eólica y planea actualizar los canales con paneles solares.12
Además, el software de gestión del carbono puede ayudar a las organizaciones a acelerar sus esfuerzos de descarbonización. Este tipo de software puede crear una base de datos con información sobre las emisiones de GEI, agilizar los procesos de presentación de informes y proporcionar herramientas analíticas que identifiquen oportunidades para alcanzar los objetivos de bajas emisiones de carbono, así como realizar un seguimiento del rendimiento en relación con los compromisos.
Simplifique la captura, la consolidación, la gestión, el análisis y los informes de datos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) de su empresa.
Aproveche el poder de los datos y la IA para infundir iniciativas de sustentabilidad de oficinas en sus operaciones inmobiliarias y de gestión de las instalaciones.
Impulse su recorrido hacia la sustentabilidad y la eficiencia en la gestión de energía trazando un camino sustentable hacia el futuro con soluciones y plataformas abiertas impulsadas por IA, y la profunda experiencia en la industria de IBM.
Simplifique la captura, consolidación, administración, análisis e informes de sus datos ambientales, sociales y de gobierno (ESG) con IBM Envizi ESG Suite.
1"SBTi Corporate Net Zero Standard." (enlace externo a ibm.com). SBTi, abril de 2023.
2"Energy Efficiency: Buildings and Industry." (enlace externo a ibm.com), Oficina de Eficiencia Energética y Energías Renovables, Departamento de Energía de Estados Unidos.
3"When 100% renewable energy doesn’t mean zero carbon." (enlace externo a ibm.com), Doerr School of Sustainability, Universidad de Stanford, 23 de mayo de 2019.
4"Renewable Energy Credits: Decarbonizing the Grid or Just a Corporate Messaging Tool?" (enlace externo a ibm.com), Centro Kleinman de Política Energética, Universidad de Pensilvania, 15 de junio de 2023.
5"Direct Air Capture." (enlace externo a ibm.com), Agencia Internacional de Energía, 11 de julio de 2023.
6"Carbon Negative Shot." (enlace externo a ibm.com), Oficina de Energía Fósil y Gestión del Carbono, Departamento de Energía de Estados Unidos, 4 de enero de 2024.
7"Carbon Dioxide Removal Launchpad." (enlace externo a ibm.com), Misión de eliminación de dióxido de carbono, 17 de noviembre de 2022.
8"Carbon Capture, Utilisation and Storage." (enlace externo a ibm.com), Agencia Internacional de Energía, 11 de julio de 2023.
9"Carbon neutrality by 2050: the world’s most urgent mission." (enlace externo a ibm.com), Naciones Unidas, 11 de diciembre de 2020.
10"Global Renewables and Energy Efficiency Pledge." (enlace externo a ibm.com). COP 28, UAE, 2023.
11“A new carbon removal startup is powered by sunlight and seawater.” (enlace externo a ibm.com.). The Boston Globe, 17 de febrero de 2024.
12“5 smart renewable energy innovations.” (enlace externo a ibm.com). Foro económico mundial 21 de septiembre de 2023.