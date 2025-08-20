¿Qué es la neutralidad de carbono?

¿Por qué es importante la neutralidad de carbono?

Los proponentes de los esfuerzos por neutralidad del carbono afirman que pueden desempeñar un papel importante en la mitigación del cambio climático y el calentamiento global, causados por la acumulación de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Además del dióxido de carbono, los gases de efecto invernadero (GEI) que contribuyen al cambio climático incluyen metano, óxido nitroso e hidrofluorocarbones.

Estas emisiones son causadas en gran medida por las actividades humanas, especialmente la quema de combustibles fósiles, y han provocado un aumento significativo de las temperaturas globales. El monitor climático de la Unión Europea, Copérnico, informó que 2023 fue el año más cálido registrado: casi 1.48 grados Celsius (2.66 grados Fahrenheit) más cálido que los niveles preindustriales.

Las iniciativas de neutralidad de carbono pueden ayudar a alcanzar el objetivo de emisiones cero neto; es decir, la reducción de todas las emisiones de gases de efecto invernadero a casi cero, eliminando de la atmósfera las emisiones restantes. Sin embargo, las iniciativas de cero emisiones netas suelen centrarse más en la reducción de las emisiones que en la eliminación. La iniciativa Science Base Targets (SBTi), una asociación de varias organizaciones sin ánimo de lucro globales, promueve un estándar corporativo neto cero que exige que las empresas reduzcan las emisiones de la cadena de valor directas e indirectas en más del 90 %.1 Cuando una empresa o un país adoptan medidas climáticas que logran cero emisiones netas, se considera que son neutros desde el punto de vista climático.