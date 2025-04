¿Qué es la contabilidad de carbono?

Muchas organizaciones realizan su contabilidad de anual de GEI mediante hojas de cálculo, lo que supone un mayor riesgo y una menor productividad, sobre todo en el caso de organizaciones internacionales complejas que informan a distintas directrices. El software de informes ESG puede ayudarle a mantenerse organizado automatizando la captura de datos directamente desde la fuente y manteniendo un motor de factor de emisiones para factores de emisiones de carbono reconocidos a nivel nacional. Estos canales incluyen:

US EPA Climate Leaders Program



Emissions and Generation Resource Integrated Database (eGRID)



Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)



International Energy Agency (IEA) National Electricity Factors



Australian National Greenhouse Accounts (NGA)



Ministry for the Environment en Nueva Zelanda



Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) del Reino Unido