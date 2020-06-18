El costo de usar hojas de cálculo para las calificaciones ESG

Cada año, los equipos de sustentabilidad empresarial se embarcan en un proceso de meses para recopilar e informar sus datos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Muchas organizaciones realizan su proceso anual de contabilidad de carbono y cálculo de calificaciones ESG con hojas de cálculo, lo que lleva a mayores riesgos y pérdidas de productividad, especialmente para organizaciones complejas y globales que informan a múltiples marcos.
Estos son los riesgos que corre al usar hojas de cálculo para las calificaciones ESG y cómo el software puede ayudar.
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Las métricas necesarias para calcular las calificaciones ESG deben capturarse y consolidarse a partir de diferentes fuentes, como sus facturas de la empresa de servicios públicos (que a menudo son gestionadas por Finanzas), o agentes de datos de medidores, medidores inteligentes y sistemas de equipamiento hardware y software (con frecuencia gestionados por equipos de Operaciones e ingeniería), lo que dificulta su acceso. El software de sustentabilidad puede automatizar la recopilación de datos directamente de los proveedores de energía, de su equipamiento (medidores de intervalos, sensores y sistemas fotovoltaicos solares) y de sistemas de gestión y automatización de edificios, lo que ayuda a ahorrar tiempo y elimina barreras de silo.
Después de rastrear sus datos subyacentes de ESG, debe calcular manualmente los datos de emisiones en función de diferentes factores de emisiones, límites de informes y métodos de cálculo, junto con conversiones métricas entre regiones.
El software de sustentabilidad puede mantener un motor de factor de emisión para tablas de datos de factores de emisión de carbono reconocidas a nivel nacional, como las Cuentas Nacionales de Efecto Invernadero de Australia, DEFRA (Reino Unido) (enlace externo a ibm.com), US EPA (Líderes climáticos) (enlace externo a ibm.com), e-GRID USA (enlace externo a ibm.com), IEA National Electricity Factors (enlace externo a ibm.com), Ministerio de Medio Ambiente de Nueva Zelanda (enlace externo a ibm.com) y IPCC (enlace externo a ibm.com). Además, el software de sustentabilidad puede obtener cálculos de emisiones basados en normas aceptadas internacionalmente.
Las plataformas de informes de sustentabilidad como Envizi admiten informes multipaís, multidivisa y multimétrica, permiten la captura de datos en unidades de medida y monedas locales, y tienen la capacidad de convertir a unidades estándar.
La producción de informes de grado financiero para las calificaciones ESG requiere auditabilidad en cada paso del proceso, desde la recopilación en la fuente hasta la producción de informes. Los datos capturados manualmente aumentan la probabilidad de datos incompletos debido a errores manuales. El software de sustentabilidad puede garantizar que todos los datos capturados se vinculen a la transacción original, incluida una pista de auditoría sólida para cualquier cambio realizado posteriormente en esos datos.
Las emisiones de referencia deben volver a calcularse cuando se producen cambios estructurales en la organización que cambian el límite del inventario (como adquisiciones o desinversiones). El software de sustentabilidad puede ayudar a los usuarios a establecer y refinar su jerarquía organizacional y crear grupos de reporting para simplificar el proceso de recálculo de los puntos de referencia.
Con las hojas de cálculo, tu equipo puede tener problemas para dar soporte a varios usuarios al mismo tiempo. El control de versiones se convierte en un problema y puede provocar pérdida de datos y errores. Los archivos que no se almacenan y se respaldan en la nube con regularidad también pueden provocar la pérdida de datos. Por último, puede haber varias copias de los mismos archivos de datos, lo que crea el riesgo de que los usuarios accedan a la versión incorrecta.
Con el software de informes de sustentabilidad, todos los usuarios pueden acceder y ver sus datos simultáneamente, y todos los cambios se rastrean hasta la fuente y se respaldan regularmente.
Los datos deben actualizarse regularmente para permitir comparaciones entre periodos de informes, de modo que las organizaciones puedan comparar su rendimiento con sus puntos de referencia. Con hojas de cálculo estáticas es un reto monitorizar y gestionar el rendimiento de sustentabilidad de forma continua. El software de informes de sustentabilidad con capacidad de seguimiento de objetivos puede permitir una gestión continua del rendimiento.
Incluso si tiene su proceso de calificación ESG bajo control este año, ¿qué tan preparado está su equipo para adaptarse a medida que se actualiza cada infraestructura ESG? El uso de un proveedor de software ESG especializado puede acortar el proceso de dirección de nuevos requisitos, como nuevos métodos de cálculo basados en el mercado para las emisiones de Alcance 2. Los proveedores de software de sustentabilidad suelen estar al tanto de los próximos cambios en los mandatos y procesos de presentación de informes antes del público en general y, por lo tanto, pueden incorporar experiencia en la materia en su software.
Conozca todo lo que necesita saber acerca de la Directiva sobre información corporativa en materia de sustentabilidad (CSRD), incluidos el cumplimiento, los requisitos de información, las fechas clave y mucho más.
Explore los informes de la CSRD con IBM Envizi y descubra cómo cumplir con sus requisitos de divulgación.
En este interesante debate, conozca la estrategia de Ikano Group, un conglomerado multinacional con empresas de múltiples sectores, en la preparación de los informes de la CSRD.
Descubra por qué The IDC MarketScape: Worldwide Carbon Accounting and Management Applications 2024 Vendor Assessment sitúa a IBM entre los primeros puestos de su clasificación.
Racionalice la elaboración de informes ESG para cumplir los requisitos de cumplimiento y elaboración de informes.
Comience su recorrido hacia la sustentabilidad hoy mismo conectando su roadmap estratégico con las operaciones diarias.
Establezca una estrategia de datos ESG para poner en práctica los objetivos de sustentabilidad y aumentar la transparencia.
Agilice la elaboración de informes ESG para cumplir con los requisitos de cumplimiento y elaboración de informes con el software de elaboración de informes ESG de IBM Envizi.