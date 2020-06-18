El costo de usar hojas de cálculo para las calificaciones ESG

Cada año, los equipos de sustentabilidad empresarial se embarcan en un proceso de meses para recopilar e informar sus datos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Muchas organizaciones realizan su proceso anual de contabilidad de carbono y cálculo de calificaciones ESG con hojas de cálculo, lo que lleva a mayores riesgos y pérdidas de productividad, especialmente para organizaciones complejas y globales que informan a múltiples marcos.

Estos son los riesgos que corre al usar hojas de cálculo para las calificaciones ESG y cómo el software puede ayudar.