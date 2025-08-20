¿Qué son las energías renovables?

Estas son las fuentes más comunes de energía renovable:

Agua

La energía hidroeléctrica es una de las formas más antiguas de generación de electricidad y actualmente encabeza la lista como el mayor contribuyente a la electricidad renovable en todo el mundo. Implica utilizar la energía marina y mareomotriz, el flujo de arroyos y ríos, embalses y presas para mover turbinas que generan electricidad. A medida que la tecnología evoluciona, la Agencia Internacional de Energía (IEA) pronostica que la energía hidroeléctrica aumentará la capacidad de generación aproximadamente un 17 % para el año 2030.3

Solar

La conversión de la luz solar en energía eléctrica ocurre de dos maneras, a través de la energía solar fotovoltaica (PV) y la concentración de energía solar-térmica (CSP):

La PV es el método de conversión más común y se utiliza para aplicaciones de menor escala. La luz solar se capta mediante celdas solares en paneles solares, se convierte en energía solar y se almacena en baterías que pueden alimentar nuestros hogares, automóviles y negocios.

La CSP utiliza espejos que reflejan y reúnen la luz solar en receptores llenos de líquido. La luz solar calienta el fluido a una temperatura alta, generando energía térmica. Esta energía se utiliza para alimentar motores o girar turbinas que luego generan electricidad para alimentar plantas o complementar redes eléctricas. La CSP se utiliza principalmente para aplicaciones de servicios públicos o adaptadas al tamaño de la industria.

La generación de energía solar creció un 26 % en 2022 y se prevé que la producción de energía solar supere a la del carbón y el gas natural en 2027.4

Viento

Los humanos han aprovechado el poder cinético del viento para generar energía durante siglos.Las turbinas eólicas actuales pueden generar electricidad a pequeña o gran escala, dependiendo del tamaño de la turbina utilizada.A medida que aumenta el tamaño de las turbinas, desde las pequeñas (para una sola vivienda) hasta las de escala comercial (parques eólicos marinos), también lo hacen la planificación, la producción de energía, la eficiencia y la complejidad del mantenimiento.A partir de 2021, la energía eólica representa el 24 % de la generación de energía mundial.5

Geotérmica

Los sistemas de energía geotérmica utilizan vapor de las profundidades de la Tierra para operar turbinas que generan energía.Sin embargo, los reservorios geotérmicos necesarios para la producción están ubicados a una o dos millas debajo de la superficie de la Tierra y no están ampliamente disponibles.En 2021, 27 países tienen plantas de generación de energía geotérmica.6

A menor escala, las bombas de calor geotérmicas (GHP) se utilizan para calentar, enfriar y proporcionar agua caliente a algunos edificios comerciales, escuelas y casas residenciales. Si bien no tiene los mismos requisitos de profundidad que su contraparte a mayor escala, la instalación de GHP aún depende de múltiples factores, incluido el clima, el tipo de suelo, la accesibilidad a las salidas de agua, la tierra y los costos de instalación.

Biomasa

Si bien no siempre se considera renovable debido a sus impactos ambientales negativos, la energía de la biomasa utiliza materiales y subproductos orgánicos para generar electricidad, biocombustibles (incluidos biodiésel y etanol) y calor. El uso de bioenergía provoca emisiones de gases de efecto invernadero de bajo nivel y cambios en el suelo, incluida la deforestación. Estos impactos ponen en duda su condición de renovable a pesar de que la bioenergía representa aproximadamente el 11 % del uso mundial de energía y ofrece la mayor fuente de material físico del mundo.7

¿La energía nuclear es renovable?

A pesar de que la energía nuclear se considera una energía limpia debido a sus bajas o nulas emisiones de carbono, no es renovable. La energía nuclear requiere uranio, que debe extraerse del suelo y solo existe en cantidades finitas en lugares específicos. En cualquier caso, la energía nuclear representa el 10 % del suministro eléctrico mundial y, cuando se asocia con la energía hidroeléctrica, proporciona tres cuartas partes de la generación de energía baja en carbono del mundo en general.8