¿Qué son las energías renovables?

Fecha de publicación: 21 de noviembre de 2023
Colaboradores: Celeste Lagana y Alexandra Jonker
La energía renovable es la energía generada a partir de fuentes naturales que se reponen más rápido de lo que se utilizan. También conocida como energía limpia, las fuentes de energía renovable incluyen energía solar, energía eólica, energía hidráulica, energía geotérmica y biomasa. La mayoría de las fuentes de energía renovable producen cero emisiones de carbono y contaminantes de aire mínimos.
A finales del siglo XVIII, la Revolución Industrial marcó el comienzo de una era de avances tecnológicos que incluyeron el uso de nuevas fuentes de energía, principalmente combustibles fósiles.Los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural) se forman a partir de la descomposición de materiales orgánicos y se queman como combustible.A medida que la tecnología evolucionaba, los combustibles fósiles quedaron más disponibles y eran menos costosos de producir, lo que aumentó el uso.Hoy en día, suministran alrededor del 80 % de la energía mundial.1
No obstante, cuando se queman combustibles fósiles, liberan gases de efecto invernadero (GEI) como dióxido de carbono (C02), metano (CH4) y óxido nitroso (N20) a la atmósfera. Cuando los GEI se forman en la atmósfera, atrapan la radiación del sol y evitan que se libere al espacio, calentando la superficie de la Tierra. Como resultado, los combustibles fósiles se han convertido en el principal impulsor de la actual crisis del cambio climático y su principal consecuencia, el calentamiento global. El calentamiento global puede causar cambios dañinos a largo plazo en el clima y los patrones climáticos de la Tierra, lo que resulta en tormentas más fuertes, veranos más calurosos y secos y cambios en los ecosistemas naturales.
Por el contrario, las fuentes de energía renovable casi no emiten gases de efecto invernadero, y son más accesibles y más confiables.Por estas razones, es urgente avanzar hacia el uso de energías renovables y tecnologías energéticas alternativas, como la eólica y la solar.Según la US Energy Information Administration, a partir de 2021, el 29 % del consumo de energía del mundo ya está alimentado por fuentes renovables.2
Muchas organizaciones utilizan la contabilidad de carbono(la práctica de medir y rastrear la cantidad de GEI directos e indirectos emitidos durante las operaciones normales) para ayudar a avanzar en una transición energética y el objetivo de lograr cero emisiones netas. La incorporación de fuentes de energía renovables con bajas o nulas emisiones de carbono puede ayudar a las organizaciones a alcanzar estos objetivos, reduciendo las emisiones de GEI y el impacto ambiental.
Estas son las fuentes más comunes de energía renovable:
Agua
La energía hidroeléctrica es una de las formas más antiguas de generación de electricidad y actualmente encabeza la lista como el mayor contribuyente a la electricidad renovable en todo el mundo. Implica utilizar la energía marina y mareomotriz, el flujo de arroyos y ríos, embalses y presas para mover turbinas que generan electricidad. A medida que la tecnología evoluciona, la Agencia Internacional de Energía (IEA) pronostica que la energía hidroeléctrica aumentará la capacidad de generación aproximadamente un 17 % para el año 2030.3
Solar
La conversión de la luz solar en energía eléctrica ocurre de dos maneras, a través de la energía solar fotovoltaica (PV) y la concentración de energía solar-térmica (CSP):
La PV es el método de conversión más común y se utiliza para aplicaciones de menor escala. La luz solar se capta mediante celdas solares en paneles solares, se convierte en energía solar y se almacena en baterías que pueden alimentar nuestros hogares, automóviles y negocios.
La CSP utiliza espejos que reflejan y reúnen la luz solar en receptores llenos de líquido. La luz solar calienta el fluido a una temperatura alta, generando energía térmica. Esta energía se utiliza para alimentar motores o girar turbinas que luego generan electricidad para alimentar plantas o complementar redes eléctricas. La CSP se utiliza principalmente para aplicaciones de servicios públicos o adaptadas al tamaño de la industria.
La generación de energía solar creció un 26 % en 2022 y se prevé que la producción de energía solar supere a la del carbón y el gas natural en 2027.4
Viento
Los humanos han aprovechado el poder cinético del viento para generar energía durante siglos.Las turbinas eólicas actuales pueden generar electricidad a pequeña o gran escala, dependiendo del tamaño de la turbina utilizada.A medida que aumenta el tamaño de las turbinas, desde las pequeñas (para una sola vivienda) hasta las de escala comercial (parques eólicos marinos), también lo hacen la planificación, la producción de energía, la eficiencia y la complejidad del mantenimiento.A partir de 2021, la energía eólica representa el 24 % de la generación de energía mundial.5
Geotérmica
Los sistemas de energía geotérmica utilizan vapor de las profundidades de la Tierra para operar turbinas que generan energía.Sin embargo, los reservorios geotérmicos necesarios para la producción están ubicados a una o dos millas debajo de la superficie de la Tierra y no están ampliamente disponibles.En 2021, 27 países tienen plantas de generación de energía geotérmica.6
A menor escala, las bombas de calor geotérmicas (GHP) se utilizan para calentar, enfriar y proporcionar agua caliente a algunos edificios comerciales, escuelas y casas residenciales. Si bien no tiene los mismos requisitos de profundidad que su contraparte a mayor escala, la instalación de GHP aún depende de múltiples factores, incluido el clima, el tipo de suelo, la accesibilidad a las salidas de agua, la tierra y los costos de instalación.
Biomasa
Si bien no siempre se considera renovable debido a sus impactos ambientales negativos, la energía de la biomasa utiliza materiales y subproductos orgánicos para generar electricidad, biocombustibles (incluidos biodiésel y etanol) y calor. El uso de bioenergía provoca emisiones de gases de efecto invernadero de bajo nivel y cambios en el suelo, incluida la deforestación. Estos impactos ponen en duda su condición de renovable a pesar de que la bioenergía representa aproximadamente el 11 % del uso mundial de energía y ofrece la mayor fuente de material físico del mundo.7
¿La energía nuclear es renovable?
A pesar de que la energía nuclear se considera una energía limpia debido a sus bajas o nulas emisiones de carbono, no es renovable. La energía nuclear requiere uranio, que debe extraerse del suelo y solo existe en cantidades finitas en lugares específicos. En cualquier caso, la energía nuclear representa el 10 % del suministro eléctrico mundial y, cuando se asocia con la energía hidroeléctrica, proporciona tres cuartas partes de la generación de energía baja en carbono del mundo en general.8
Las fuentes de energía renovables poseen beneficios que van más allá de la reducción de emisiones.
Las redes eléctricas nacionales que incorporan una variedad de fuentes de energía sostenibles pueden ser más resilientes. Las fuentes de energía renovable no solo son menos propensas a fallas y fluctuaciones, sino que la diversidad de fuentes proporciona la capacidad de complementar una fuente por otra si surge algún problema, lo que garantiza un suministro de energía constante a hogares, empresas y sistemas de transporte.
El cambio a energía renovable ayuda a reducir los costos de energía y mantenerlos constantes. Las fuentes de energía renovables suelen ser más baratas que los combustibles fósiles y hay menos volatilidad en los mercados de energía limpia, por lo que las fluctuaciones de precios no ocurren con tanta frecuencia ni tan drásticamente. Esto mantiene los costos estables y facilita la previsión y la elaboración de presupuestos a nivel individual y de empresa.
El cambio a la energía limpia en conjunto con las organizaciones y naciones globales que trabajan para lograr cero emisiones netas podría crear millones de puestos de trabajo relacionados con la energía renovable en todo el mundo.A medida que avanza la descarbonización, los trabajadores de la industria del combustible fósil y otros pueden hacer la transición a la industria de la energía renovable.Esto tiene el potencial de causar efectos económicos positivos que pasarán por las cadenas de suministro e industrias relacionadas.
Existen diversas maneras en que las organizaciones pueden integrar la energía renovable en sus portafolios:
Además, existen incentivos de energía limpia que fomentan y aceleran la adopción de proyectos y equipos de energía renovable, que incluyen:
Una vez que las energías renovables se integran en la cartera de un negocio, la gestión eficaz de la energía mejora la eficiencia energética optimizando los procesos y maximizando la producción, al tiempo que reduce el consumo, las emisiones de GEI y los residuos.
