¿Qué es la energía térmica?

El origen del término “energía térmica” se remonta a la antigüedad (alrededor del 500 a. C.). Sin embargo, su descubrimiento a menudo se atribuye a James Prescott Joule, un físico, matemático y cervecero inglés del siglo XIX.

Joule experimentó con la conversión mecánica de energía y notó que, cuanto más manipulaba la velocidad de una sustancia, más se calentaba. Al observar los cambios de temperatura a través de la fricción y las reacciones químicas, Joule descubrió que la energía puede manifestarse en diferentes formas, como el calor, y que existía una correlación directa entre el calor y el trabajo mecánico (energía transferida hacia o desde un objeto mediante la aplicación de fuerza).

Joule y sus descubrimientos fueron recibidos con escepticismo a lo largo de su carrera. Y, sin embargo, ahora medimos la cantidad de trabajo producido por un sistema en joules, una unidad de energía que forma parte del Sistema Internacional de Unidades (unidad SI). Sus descubrimientos sentaron las bases para la ley de conservación de la energía, que establece que la energía total de un sistema aislado permanece constante. Este descubrimiento llevó a la creación de la primera ley de la termodinámica.