La fabricación ha experimentado una importante transformación digital en los últimos años, con los avances tecnológicos, la evolución de las demandas de los consumidores y la pandemia de COVID-19 como principales catalizadores del cambio. Para mantener su competitividad y superar los desafíos actuales, los fabricantes han tenido que hacer de la agilidad y la adaptabilidad las principales prioridades.
Aquí, analizaremos las principales tendencias de fabricación que cambiarán la industria el próximo año.
La digitalización ha tenido un profundo impacto en el sector manufacturero, permitiendo a las empresas optimizar procesos, mejorar la calidad y reducir costos. La Industria 4.0,también conocida como la cuarta revolución industrial, es la última fase de la transformación digital de la industria manufacturera. Integra tecnologías avanzadas, como el Internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial (IA) y la computación en la nube, en los procesos de fabricación existentes de una organización.
La Industria 4.0 permite a los fabricantes llevar a cabo la recopilación y el análisis de datos en tiempo real para grandes cantidades de datos, proporcionándoles valiosos insights sobre sus operaciones.
También ayuda a las organizaciones a gestionar y mantener más fácilmente el equipamiento, utilizando el almacenamiento en la nube y facilitando la comunicación entre los equipos habilitados para crear sistemas de fabricación más flexibles y ágiles que puedan adaptarse rápidamente a los cambios en la demanda.
Uno de los beneficios más significativos de la inteligencia artificial (IA) en la fabricación es su capacidad para analizar grandes cantidades de datos en tiempo real. Con dispositivos y sensores de Internet industrial de las cosas (IIoT) que recopilan datos de máquinas, equipamiento y líneas de producción, los algoritmos de IA pueden procesar y analizar datos rápidamente para identificar patrones y tendencias, ayudando a los fabricantes a comprender cómo están funcionando los procesos de producción.
Las empresas también pueden utilizar la IA para identificar anomalías y defectos en el equipamiento. Por ejemplo, los algoritmos de machine learning pueden entrenarse para identificar patrones en los datos y gestionar la toma de decisiones basada en esos patrones, permitiendo a los fabricantes detectar problemas de calidad desde temprano en el proceso de producción.
Además, la IA puede ayudar a los fabricantes a implementar sistemas y procesos de mantenimiento predictivo, optimizar la gestión de la cadena de suministro e identificar y abordar los peligros de seguridad en el lugar de trabajo de manera proactiva.
La impresión 3D, también conocida como fabricación aditiva, es una tecnología de rápido crecimiento que ha cambiado la forma en que las empresas diseñan, crean prototipos y fabrican productos. En las fábricas inteligentes, la impresión 3D es una herramienta muy utilizada para producir piezas y componentes complejos de forma rápida y precisa.
Los procesos de fabricación tradicionales, como el moldeado por inyección, pueden verse limitados por la complejidad de la geometría de las piezas del prototipo y pueden requerir múltiples pasos y operaciones para su producción. Con la impresión 3D, los fabricantes pueden producir geometrías complejas en un solo paso, lo que reduce el tiempo y los costos de fabricación.
La fabricación aditiva es particularmente útil en industrias como la aeroespacial, automotriz y de atención médica, donde se requieren piezas y componentes complejos. Esta tecnología también permite a los fabricantes producir piezas de repuesto bajo demanda, lo que reduce la necesidad de grandes inventarios y mejora la eficiencia de la cadena de suministro.
La robótica y la automatización han estado transformando la fabricación durante años, y se espera que esta tendencia continúe. La automatización robótica de procesos ha sido un factor clave de la fabricación inteligente, con robots que asumen tareas repetitivas o peligrosas como el ensamblaje, la soldadura y la manipulación de materiales.
La tecnología robótica puede realizar tareas repetitivas más rápido y con un grado mucho mayor de exactitud y precisión que los trabajadores humanos, lo que mejora la calidad del producto y reduce los defectos. Los fabricantes también pueden integrar la robótica con sensores de Internet industrial de las cosas (IIoT) y analytics de big data para crear un entorno de producción más flexible y receptivo.
En última instancia, la automatización robótica puede mejorar la eficiencia del sistema, reducir errores, disminuir el tiempo de inactividad del equipamiento y aumentar la seguridad de los trabajadores en las Operaciones. Como beneficio adicional, los robots pueden trabajar las 24 horas del día, lo que brinda a los fabricantes la capacidad de operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana y aumentar significativamente la productividad.
Los procesos de fabricación a menudo requieren grandes cantidades de energía y agua y pueden producir residuos nocivos y otros subproductos, por lo que las iniciativas de sustentabilidad se están convirtiendo en un factor cada vez más importante en la fabricación moderna. Los consumidores de hoy son más conscientes del medio ambiente que nunca, y los gobiernos continúan implementando regulaciones para reducir las emisiones de carbono y proteger el medio ambiente. Como resultado, los fabricantes están bajo presión para mitigar los impactos del cambio climático impulsando la neutralidad de carbono y minimizando sus huellas de carbono.
Las empresas que participan en la fabricación sostenible tienen como objetivo reducir los residuos, conservar los recursos y minimizar el uso de sustancias nocivas mediante el uso de fuentes de energía renovables, la adopción de principios de economía circular y la implementación de procesos de producción ecológicos.
La servitización es un modelo de negocio que implica pasar de vender productos a prestar servicios. En la industria manufacturera, la servitización implica ofrecer servicios posventa, como mantenimiento, reparación y actualizaciones, a los clientes. Este modelo puede ayudar a los fabricantes a construir relaciones más sólidas con los clientes, aumentar la lealtad de los clientes y generar flujos de ingresos recurrentes. La servitización también permite a los fabricantes diferenciarse de la competencia ofreciendo servicios de valor agregado que mejoran la experiencia del cliente. Además, los fabricantes pueden obtener insights valiosos sobre las necesidades y preferencias de sus clientes, lo que puede fundamentar el desarrollo de productos y mejorar la satisfacción del cliente.
La relocalización es el proceso de llevar las operaciones de fabricación a su país de origen desde ubicaciones en el extranjero. Esta tendencia ha cobrado impulso en los últimos años debido a la escasez de mano de obra, las interrupciones de la cadena de suministro, los riesgos geopolíticos y el aumento de los costos laborales en ubicaciones en el extranjero. La relocalización puede aportar varios beneficios a las empresas manufactureras, entre ellos la reducción de los costos de transporte, la mejora del control de calidad y una mayor flexibilidad. Además, la relocalización puede ayudar a crear nuevos empleos y apoyar las economías locales.
La realidad extendida (XR) se refiere a tecnologías que fusionan los mundos físico y digital; por ejemplo, realidad virtual (RV) y realidad aumentada (RA). Uno de los principales beneficios de la XR es su capacidad para mejorar la capacitación y educación de los empleados y abordar las brechas de habilidades de los trabajadores. Las tecnologías XR pueden ayudar a los fabricantes a crear simulaciones de entrenamiento inmersivas que ayuden a los empleados a aprender nuevas habilidades y procedimientos en un entorno controlado. Como resultado, los trabajadores obtienen información y orientación en tiempo real, y las empresas obtienen más productividad y menos errores.
Por el lado del consumidor, la XR puede mejorar la experiencia del cliente proporcionando demostraciones y visualizaciones virtuales de productos. También puede ayudar a los fabricantes a diseñar y desarrollar mejores productos para los clientes, ya que los diseñadores pueden visualizar y probar productos en un entorno virtual antes de que se produzcan en masa y se envíen al mercado.
A medida que los procesos de fabricación han avanzado, también lo han hecho los materiales de fabricación. Los materiales avanzados como los compuestos, la cerámica y los nanomateriales se están convirtiendo en la norma de las industrias, ya que estos materiales ofrecen mayor resistencia y durabilidad y mejores propiedades térmicas en comparación con las materias primas tradicionales. Los materiales avanzados tienen una variedad de aplicaciones potenciales, incluyendo la fabricación aeroespacial, automotriz y de atención médica. Los materiales compuestos, por ejemplo, están ayudando a los fabricantes a producir aviones ligeros y de bajo consumo de combustible, mientras que los nanomateriales se utilizan para desarrollar nuevos tratamientos médicos.
Los gemelos digitales se han convertido en un concepto cada vez más popular en el mundo de la fabricación inteligente. Un gemelo digital (una réplica virtual de un objeto o sistema físico, equipado con sensores y conectado a Internet) puede recopilar datos y proporcionar insights sobre el rendimiento en tiempo real. En las fábricas inteligentes, los gemelos digitales se utilizan para monitorear y optimizar el rendimiento de procesos de fabricación, máquinas y equipamiento.
Al recopilar datos de sensores de equipamiento de fabricación, los gemelos digitales pueden detectar anomalías, identificar posibles problemas, mejorar las capacidades de forecasting y proporcionar insights sobre cómo optimizar los procesos de producción. Los fabricantes también pueden usar gemelos digitales para simular escenarios y probar configuraciones antes de implementarlas.
Los fabricantes que adopten las tendencias e inviertan en prácticas y tecnologías de vanguardia, como IBM Maximo Application Suite, estarán bien posicionados para competir en el mercado global en los próximos años.
IBM Maximo es una plataforma integrada que ayuda a las empresas de fabricación a optimizar el rendimiento de los activos y agilizar las operaciones diarias. Mediante una plataforma integrada impulsada por IA y basada en la nube, ofrece capacidades de CMMS, EAM y APM que producen analytics avanzados y ayudan a los gerentes de mantenimiento a tomar decisiones más inteligentes y basadas en datos.
Al adoptar prácticas más sustentables y aprovechar las características y capacidades avanzadas de IBM Maximo, los fabricantes pueden ayudar a crear un futuro más sustentable para el negocio, la industria y el planeta.
