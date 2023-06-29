La digitalización ha tenido un profundo impacto en el sector manufacturero, permitiendo a las empresas optimizar procesos, mejorar la calidad y reducir costos. La Industria 4.0,también conocida como la cuarta revolución industrial, es la última fase de la transformación digital de la industria manufacturera. Integra tecnologías avanzadas, como el Internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial (IA) y la computación en la nube, en los procesos de fabricación existentes de una organización.

La Industria 4.0 permite a los fabricantes llevar a cabo la recopilación y el análisis de datos en tiempo real para grandes cantidades de datos, proporcionándoles valiosos insights sobre sus operaciones.

También ayuda a las organizaciones a gestionar y mantener más fácilmente el equipamiento, utilizando el almacenamiento en la nube y facilitando la comunicación entre los equipos habilitados para crear sistemas de fabricación más flexibles y ágiles que puedan adaptarse rápidamente a los cambios en la demanda.