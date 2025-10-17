Para potenciar estos agentes, integramos IBM® watsonx.ai, la interfaz de programación de aplicaciones (API), como backend modelo. Mediante una integración de watsonx.ai con Hugging Face, configuramos el marco para usar Llama-4-Maverick y generar una solución de software simple. Este ejemplo sirve como base para explorar ChatChain y otros mecanismos internos de comunicación de agentes que guían el comportamiento y la toma de decisiones de los agentes a lo largo del flujo de trabajo.

Al final de este tutorial, debería tener experiencia práctica en la configuración y ejecución de ChatDev, y una comprensión más clara de cómo los protocolos de comunicación de los agentes permiten una colaboración multiagente eficaz y confiable.

IA colaborativa: sistemas de inteligencia artificial diseñados para trabajar junto con humanos o agentes de IA, a menudo mediante el uso de aprendizaje profundo u otras técnicas avanzadas para permitir la cooperación, la toma de decisiones compartida y la resolución conjunta de problemas para lograr objetivos comunes.

Colaboración multiagente: múltiples agentes autónomos que comparten información y se coordinan para lograr un objetivo compartido. Estos agentes pueden tener diferentes niveles de conocimiento, capacidades y perspectivas, y su colaboración a menudo implica negociación, planificación y acción coordinada.

Agentes de juego de roles: agentes de IA que simulan roles o personajes específicos para interactuar y colaborar de manera orientada a objetivos. Estos roles pueden reflejar profesiones o personajes del mundo real, lo que permite interacciones más conscientes del contexto y basadas en propósitos.

Protocolos de comunicación de agentes: estándares o infraestructura que definen cómo los agentes de IA interactúan entre sí mediante el intercambio de mensajes de datos estructurados. Estos protocolos rigen el formato, la semántica y las reglas de comunicación para los agentes que se coordinan dentro de sistemas multiagente.