¿Qué es un plano de control de agentes?

By Matthew Finio , Amanda Downie

Definición de planos de control de agentes

Un plano de control de agentes es el sistema que despliega, opera, supervisa y gobierna los agentes de IA en toda una organización.

Cada agente individual opera en el “plano de datos”, donde ejecuta tareas e interactúa con herramientas. El plano de control se sitúa sobre esta capa como un centro de control centralizado, estableciendo cómo se despliegan los agentes, cómo trabajan juntos y las reglas que guían su comportamiento. En lugar de centrarse en cómo se comporta un solo agente, el plano de control se centra en cómo funcionan varios agentes como parte de un sistema de inteligencia artificial más grande.

En un estudio reciente del IBM Institute for Business Value, el 96 % de las empresas informó que ya está utilizando agentes de IA de alguna manera. A medida que los agentes de IA se van incorporando en los distintos equipos y casos de uso, la fragmentación está presente desde el principio. Los agentes a menudo se construyen con diferentes entornos, se conectan a fuentes de datos separadas y se rigen por reglas incongruentes. El plano de control proporciona una forma compartida de coordinar y supervisar esta actividad, lo que permite a las organizaciones gestionar agentes de forma coherente a medida que escalan.

En la práctica, el plano de control actúa como intermediario entre los agentes y los sistemas de los que dependen. Enruta las solicitudes, controla los permisos y aplica las políticas antes de que se ejecuten las acciones. También proporciona visibilidad sobre cómo se comportan los agentes en producción, incluido su rendimiento, uso y resultados.

Este enfoque permite que los agentes funcionen como un sistema coordinado, en lugar de como un conjunto de componentes aislados. Los equipos pueden aplicar políticas coherentes, controlar el acceso a herramientas y datos y monitorear cómo se comportan los agentes a lo largo del tiempo. En entornos de IA empresarial, esta estructura admite ecosistemas de IA agéntica más amplios donde interactúan múltiples sistemas de IA. El plano de control también admite la iteración al permitir el control de versiones, las pruebas y el despliegue controlado de agentes a medida que evolucionan.

Es útil distinguir un plano de control de agente de un protocolo de contexto de modelo (MCP) porque operan en diferentes capas:

  • Un plano de control de agentes orquesta y gobierna la coordinación, el control y la gestión del ciclo de vida a nivel de sistema entre agentes y servicios.
  • Un MCP define cómo se estructuran el contexto, las herramientas y los datos y se pasan a un modelo durante una sola interacción.

El plano de control se centra en cómo operan los agentes dentro de un sistema más amplio, mientras que MCP se centra en cómo un modelo procesa una solicitud específica.

Los desarrolladores lo utilizan para crear y probar flujos de trabajo de agentes. Los equipos de la plataforma lo utilizan para gestionar la infraestructura y garantizar el cumplimiento de las normas. Los equipos de negocios y operaciones lo utilizan para respaldar el cumplimiento, la seguridad y la responsabilidad.

Un plano de control de agentes sienta las bases para gestionar los agentes de forma estructurada y escalable. Permite la coordinación entre sistemas, establece un control constante y hace que el comportamiento de los agentes sea observable y manejable a lo largo del tiempo.

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Por qué son importantes los planos de control de agentes de IA

Los planos de control de agentes determinan cómo se organiza y se lleva a cabo el trabajo en entornos que dependen de agentes de IA, especialmente a medida que las organizaciones adoptan sistemas multiagente. En estos sistemas, el trabajo se coordina entre grupos de agentes en lugar de manejarse mediante herramientas o flujos de trabajo aislados. El plano de control define cómo se asignan las tareas, cómo interactúan los agentes y cómo se validan los resultados. Esta estructura cambia la forma en que los equipos diseñan procesos y gestionan resultados.

Sin un plano de control, las organizaciones se enfrentan a una proliferación descontrolada de agentes de IA, en la que estos crecen de forma descoordinada y sin supervisión. En el estudio de IBV, el 94 % de las empresas informó que la expansión de la IA está aumentando el riesgo y la complejidad de la seguridad. Puede aumentar la presión para la consolidación de proveedores a medida que los equipos intentan simplificar entornos fragmentados que dificultan el escalado de IA. Los desafíos comunes de adopción incluyen:

  • Fragmentación e IA en silos: los agentes se implementan dentro de funciones individuales como recursos humanos, finanzas o TI, pero los procesos del negocio abarcan todas ellas. Esta desconexión dificulta la entrega de resultados de extremo a extremo.
  • Falta de coordinación y organización: a medida que aumenta el número de agentes, resulta más difícil gestionar cómo interactúan entre sí. Esta brecha lleva a esfuerzos duplicados, comportamientos incongruente y experiencias de usuario fragmentadas.
  • Los riesgos de una mala gobernanza: sin medidas de seguridad adecuadas, los agentes podrían acceder a datos incorrectos o realizar acciones no deseadas. Esto puede provocar problemas de seguridad y pérdida de control.

Un plano de control de agentes aborda estos desafíos mediante la introducción de estándares compartidos, coordinación y supervisión. Esto permite que los agentes trabajen de manera uniforme en todos los equipos y sistemas, lo que reduce la duplicación de tareas y mejora la coordinación. Esta estructura también facilita el seguimiento del comportamiento y la asignación de responsabilidades.

Los planos de control de agentes también influyen en la forma en que las organizaciones gestionan el cambio. A medida que se actualizan o amplían los agentes, el plano de control ayuda a garantizar que los cambios sigan los procesos definidos. Este sistema permite a los equipos probar, aprobar y desplegar actualizaciones de forma controlada. Reduce las interrupciones y permite operaciones más previsibles a medida que los sistemas evolucionan.

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Capacidades clave de un plano de control de agentes

Un plano de control de agentes se define por un conjunto de capacidades centrales que gestionan cómo se descubren, ejecutan, gobiernan y mantienen los agentes. Permiten la coordinación de agentes de IA entre sistemas y contribuyen a garantizar que los agentes autónomos puedan funcionar de manera confiable.

Estas capacidades suelen agruparse en capas arquitectónicas (como la orquestación, la gobernanza o la observabilidad), pero en la práctica funcionan conjuntamente como un sistema cohesivo. Comprender las capacidades del plano de control de un agente permite tener una visión más clara y directa de cómo funciona.

Control de acceso

Ayuda a garantizar que los agentes y usuarios estén autenticados y autorizados, haciendo cumplir licencias en sistemas y fuentes de datos. Este control incluye la aplicación de principios de privilegios mínimos para limitar el acceso a datos confidenciales.

Registro de agentes y herramientas

Mantiene un catálogo centralizado de agentes y herramientas disponibles, lo que permite el descubrimiento, la reutilización y la invocación coherente. Esta capacidad también admite la incorporación de nuevos agentes de IA en diferentes plataformas de agentes y puede incluir plantillas predefinidas para estandarizar la configuración.

Gestión de la ejecución

Maneja la ejecución de acciones de agentes y llamadas a herramientas, incluido el manejo de entradas, el procesamiento de salidas, los reintentos y la gestión de errores. Gestiona el comportamiento en tiempo de ejecución y ayuda a garantizar que las acciones se procesen en tiempo real cuando sea necesario.

Gestión del ciclo de vida

Admite el ciclo de vida completo de agentes y herramientas, incluido el control de versiones, las pruebas, el despliegue y las actualizaciones. Además, mantiene registros de auditoría para hacer un seguimiento de los cambios a lo largo del tiempo.

Aplicación de políticas

Aplica reglas que rigen el comportamiento de los agentes, como qué herramientas se pueden usar, a qué datos se puede acceder y qué acciones están permitidas. Estas políticas ayudan a reducir el riesgo y limitar la exposición a vulnerabilidades.

Enrutamiento de solicitudes

Dirige las solicitudes entrantes al agente, herramienta o flujo de trabajo adecuado en función del contexto, la intención y las reglas del sistema.

Gestión de estado

Gestiona cómo los agentes almacenan, recuperan y comparten memoria entre tareas, sesiones y flujos de trabajo.

Telemetría

Captura registros, métricas y seguimientos que proporcionan visibilidad del comportamiento del sistema, rendimiento y resultados para el monitoreo y depuración de agentes de IA. Esta capacidad es fundamental para la observabilidad de los agentes de IA.

Requisitos técnicos y funciones de un plano de control de agentes

Las capacidades descritas en la sección anterior describen lo que puede hacer un plano de control agentes. En la práctica, estas capacidades se implementan a través de un conjunto de componentes principales de la plataforma, a veces descritos como un sistema operativo de agente, que definen cómo se construyen, implementan y operan los agentes a escala.

En conjunto, garantizan que los flujos de trabajo sigan siendo confiables, seguros y adaptables a medida que crece la complejidad. El plano de control coordina la ejecución, mientras que los sistemas de tiempo de ejecución subyacentes llevan a cabo las tareas.

  • Orquestación en tiempo de ejecución: el sistema debe recibir e interpretar las solicitudes entrantes y, a continuación, coordinar su ejecución entre los agentes, los modelos y las herramientas externas. Esta orquestación suele implementarse mediante interfaces de programación de aplicaciones (API), arquitecturas basadas en eventos y motores de flujos de trabajo que gestionan procesos de varios pasos y sus dependencias.

  • Ejecución y acceso a herramientas: la plataforma ofrece un entorno controlado para ejecutar acciones de los agentes e interactuar con herramientas y servicios externos. Este entorno incluye interfaces estandarizadas, validación de entrada y salida y mecanismos para manejar errores y reintentos.

  • Capa de acceso e integración: una puerta de enlace unificada ofrece a los agentes una forma coherente de acceder a datos, herramientas y sistemas externos. Esta capa simplifica la integración en entornos heterogéneos y centraliza la gestión de las solicitudes.

  • Seguridad y autorización: todas las interacciones entre agentes, usuarios y sistemas deben ser autenticadas y autorizadas. Esta seguridad suele implementarse mediante sistemas de identidad, acceso basado en tokens y permisos que se aplican dinámicamente.

  • Gestión del estado y del contexto: mantener el contexto a lo largo de las interacciones es esencial para que el comportamiento del agente sea coherente. Esto incluye el contexto de trabajo a corto plazo, así como el estado de mayor duración, respaldado por sistemas que persisten y recuperan información a lo largo de un flujo de trabajo.

  • Observabilidad y evaluación: el plano de control debe ofrecer una visibilidad clara del comportamiento del sistema. Esta visibilidad incluye recopilar registros, métricas y seguimientos, y luego hacer que esa información esté disponible para monitoreo, depuración y análisis.

  • Aplicación de políticas: las políticas deben aplicarse activamente durante la ejecución en lugar de tratarse como definiciones estáticas. La aplicación requiere una evaluación en tiempo de ejecución de las acciones del agente en comparación con reglas definidas, lo que garantiza que el comportamiento siga cumpliendo con las restricciones operativas y de seguridad.

  • Gestión del ciclo de vida y de las versiones: estos componentes abarcan todo el ciclo de vida del agente, desde el diseño y el desarrollo hasta las pruebas, el despliegue, las operaciones y la supervisión. Los mecanismos de control de versiones y de lanzamiento controlado ayudan a garantizar que las actualizaciones se puedan implementar de forma segura sin afectar los sistemas existentes.

  • Escalabilidad y confiabilidad: el plano de control debe continuar funcionando bajo la creciente demanda y falla parcial del sistema. Esta capacidad requiere un diseño de sistemas distribuidos, una gestión eficaz de la carga de trabajo y mecanismos para una recuperación fluida en caso de falla de los componentes.

  • Registro de agentes y activos: el plano de control mantiene un registro de agentes, herramientas y dependencias. El registro permite a los equipos identificar, reutilizar y gestionar estos recursos de forma centralizada, lo que mejora la coherencia y reduce la duplicación en toda la organización.

Casos de uso del plano de control de agentes

Los planos de control de agentes se utilizan dondequiera que varios agentes de IA necesiten operar de manera coordinada, gobernada y escalable. Son especialmente relevantes en entornos donde la confiabilidad, la seguridad y la supervisión son críticas. Los siguientes casos de uso ilustran cómo los planos de control dan forma a los flujos de trabajo del mundo real.

Mejora continua

Los planos de control recopilan datos sobre el rendimiento de los agentes y los utilizan para ajustar el comportamiento del sistema con el tiempo. Por ejemplo, si un agente de soporte escala con frecuencia ciertos problemas, el plano de control identifica el patrón y actualiza el enrutamiento para que las solicitudes similares las maneje un agente más apropiado.

Operaciones de atención al cliente

Los planos de control gestionan múltiples agentes de soporte que manejan diferentes tipos de solicitudes a través de aplicaciones e interfaces de estilo copiloto. Se encargan de distribuir las consultas, velar por el cumplimiento de las directrices de respuesta y realizar un seguimiento del rendimiento para garantizar un servicio uniforme en todos los canales. Si un cliente envía un problema de facturación por chat, el plano de control dirige la solicitud a un agente específico de facturación. Esta acción restringe el acceso a los datos relevantes de la cuenta y registra la interacción para su revisión.

Automatización de flujos de trabajo empresariales

Las organizaciones utilizan planos de control de agentes para coordinar a los agentes a lo largo de procesos de negocio de varios pasos que abarcan sistemas como la gestión de relaciones con los clientes (CRM), la planificación de recursos empresariales (ERP) y herramientas internas. El plano de control ayuda a garantizar que cada paso se ejecute en el orden correcto y siga las reglas definidas.

En un flujo de trabajo de adquisiciones, por ejemplo, un agente recopila estimaciones de proveedores, otro evalúa los precios y un tercero envía las aprobaciones. El plano de control orquesta estos pasos, hace cumplir las políticas de aprobación y registra las decisiones para fines de auditoría.

Gobernanza y cumplimiento normativo

Los planos de control ayudan a garantizar que el comportamiento de los agentes se ajuste a las políticas internas y a las normativas externas, un aspecto de gobernanza que reviste especial importancia en los sectores regulados. Por ejemplo, en servicios financieros, un agente que genera recomendaciones de inversión debe seguir las normas de cumplimiento. El plano de control limita el uso de datos y registra los resultados para su revisión por parte de las autoridades reguladoras.

Colaboración multiagente

En escenarios más complejos, varios agentes trabajan juntos en una tarea compartida. El plano de control gestiona cómo se distribuyen las tareas, cómo se intercambia la información y cómo se combinan los resultados. Esta forma de colaboración multiagente permite la resolución coordinada de problemas entre agentes.

Por ejemplo, en un flujo de trabajo de investigación, un agente recopila datos, otro resume los hallazgos y un tercero genera un informe. El plano de control coordina el flujo de datos y ayuda a que el resultado final cumpla con los estándares de calidad.

Orquestación de herramientas y API

Los agentes a menudo dependen de sistemas externos para completar tareas. El plano de control regula la forma en que se seleccionan y utilizan las herramientas y las API, garantizando una secuencia correcta y una ejecución segura.

Por ejemplo, un agente de ventas actualiza el expediente de un cliente y envía un correo electrónico de seguimiento. El plano de control coordina la actualización del CRM y activa el servicio de correo electrónico, aplicando las reglas de acceso y formato.

Beneficios de un plano de control de agentes

Los planos de control de agentes proporcionan una forma estructurada de gestionar agentes de IA a medida que escalan entre sistemas y equipos. Su valor proviene de mejorar la forma en que se controlan, coordinan y observan los agentes en entornos de producción. Estos beneficios ayudan a apoyar sistemas de nivel empresarial que operan a gran escala.

  • Gobernanza centralizada: las políticas se definen y se aplican desde un único punto, en lugar de estar integradas en cada agente, lo que facilita el cumplimiento.

  • Responsabilidad clara: las acciones pueden atribuirse a agentes específicos, lo que facilita la auditoría y el seguimiento de la responsabilidad.

  • Comportamiento uniforme: las reglas compartidas reducen las variaciones en la forma en que los agentes realizan las tareas, lo que mejora la confiabilidad.

  • Adaptación continua: el monitoreo y feedback permiten el refinamiento continuo de las decisiones de enrutamiento y el comportamiento de los agentes.

  • Uso eficiente de los recursos: las tareas se asignan a los agentes y herramientas adecuados, lo que reduce la duplicación y mejora la eficiencia.

  • Iteración más rápida: los agentes se pueden actualizar y desplegar mediante procesos controlados, lo que permite introducir mejoras sin interrumpir el funcionamiento de los sistemas en producción.

  • Mayor visibilidad: los equipos pueden ver qué están haciendo los agentes y cuál es su rendimiento, lo que facilita la identificación de problemas y la comprensión del comportamiento del sistema. Esta visibilidad también facilita la evaluación del retorno de la inversión (ROI) en IA a lo largo del tiempo.

  • Funcionamiento más seguro: los controles de acceso y la aplicación de políticas limitan las acciones que pueden realizar los agentes, lo que reduce el riesgo de acciones no deseadas.

  • Escalabilidad: el plano de control proporciona una estructura a medida que aumenta el número de agentes, lo que evita la fragmentación y la pérdida de control.

Mejores prácticas para implementar un plano de control de agentes

Construir un plano de control de agentes requiere más que ensamblar componentes. Implica decisiones deliberadas sobre los límites del sistema, la gobernanza y las operaciones a largo plazo. Las siguientes prácticas ayudan a garantizar que el sistema siga siendo eficaz a medida que crece.

  • Establezca límites claros: especifique qué corresponde al plano de control y qué corresponde a los agentes individuales para evitar solapamientos y confusiones.

  • Diseñe para la modularidad: separe aspectos como el enrutamiento y la aplicación de políticas para que los componentes puedan evolucionar de forma independiente.

  • Facilite la interoperabilidad: diseñe el plano de control para que funcione con diferentes modelos y herramientas, incluidos marcos de código abierto como LangChain y sistemas basados en arquitecturas de modelos de lenguaje grandes (LLM). La interoperabilidad también incluye compatibilidad con múltiples proveedores, como OpenAI y Anthropic, para evitar la dependencia de un único proveedor.

  • Establezca una gobernanza temprana: defina políticas de acceso y uso de datos desde el principio para evitar la actualización de controles más adelante.

  • Incluya la supervisión humana cuando sea necesario: permita la revisión humana en situaciones de alto riesgo o ambiguas para mejorar la confiabilidad y la confianza.

  • Planifique para la escalabilidad: estos sistemas deben permitir el despliegue en distintos entornos, como las plataformas de AWS o Microsoft, integrarse con herramientas como GitHub y ofrecer acceso a través de interfaces como la interfaz de línea de comandos (CLI) o un panel. Estas capacidades respaldan iniciativas organizacionales más amplias y la integración con herramientas empresariales como LinkedIn.

  • Priorice la observabilidad: capture registros y métricas de toda la actividad de los agentes para facilitar la depuración y el análisis del rendimiento.

  • Asegure cada paso: aplique medidas de autenticación y validación en todo el sistema para reducir el riesgo.

  • Estandarice el registro: asegúrese de que todos los agentes y herramientas se registren mediante un proceso coherente para mejorar la visibilidad y la integración.

  • Apoye la gestión del ciclo de vida: incluya procesos de control de versiones, pruebas y despliegue para garantizar actualizaciones seguras y predecibles.

  • Utilice ciclos de feedback: perfeccione el enrutamiento y el comportamiento en función de los datos del sistema y el feedback de los usuarios.

Autores

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor

IBM Think

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