¿Qué es la gestión de agentes de IA?

Los agentes de IA están cambiando la forma en que operan las organizaciones. Los clientes de Salesforce informan que los agentes de IA y asistentes están generando un sólido retorno de la inversión (ROI) en TI, ventas y atención al cliente.2 A medida que los agentes asumen responsabilidades más amplias, las organizaciones necesitan estructuras más claras para coordinar su actividad y gestionar la forma en que interactúan con los empleados y los sistemas.

El cambio hacia la IA agéntica también cambia la forma en que las empresas piensan sobre la supervisión operativa. Los sistemas de software tradicionales son predecibles y tienen un alcance estrecho. Los agentes de IA operan con mayor flexibilidad, ya que pueden interpretar objetivos, hacer recomendaciones e interactuar con múltiples herramientas en tiempo real. Esta flexibilidad mejora la eficiencia, aunque al mismo tiempo introduce complejidad. Las organizaciones necesitan métodos centralizados para supervisar el comportamiento, gestionar los permisos y mantener la visibilidad en redes extensas de agentes.

Cada vez más empresas están adoptando sistemas multiagente. Es posible que los distintos departamentos utilicen agentes especializados en finanzas, atención al cliente, seguridad o análisis de datos. Con el tiempo, estos sistemas pueden fragmentarse si cada equipo gestiona a los agentes de forma independiente. Una capa de gestión ayuda a las organizaciones a crear modelos de gobernanza coherentes, normas operativas compartidas y una supervisión centralizada en todos los departamentos y plataformas.

Los entornos con múltiples agentes están generando nuevas responsabilidades para los equipos de TI, seguridad, cumplimiento y plataformas. En algunas organizaciones, los grupos de gobernanza de la IA se están ampliando para incluir la supervisión de la orquestación de agentes, la gestión de identidades y las operaciones del ciclo de vida. A medida que aumenta su adopción, la gestión de agentes de IA se está convirtiendo en parte de la infraestructura general que respalda las operaciones empresariales y las iniciativas de IA a largo plazo.

Es probable que la importancia de la gestión de los agentes de IA aumente a medida que las organizaciones integren estos agentes de forma más profunda en los procesos empresariales fundamentales. La gestión de agentes de IA ayudará a las organizaciones a mantener el control sobre ecosistemas de agentes cada vez más complejos, al tiempo que apoyan esfuerzos más amplios de transformación del negocio.