Pruebas de agentes de IA: estrategias, métricas y mejores prácticas

Publicado el 25 de junio de 2026
Un oficinista con barba y auriculares trabaja en una consola
By Molly Hayes and Amanda Downie

Explicación de las pruebas de agentes de IA

Las pruebas de agentes de IA son el proceso de evaluación de los sistemas de IA agéntica para verificar que funcionan de manera confiable, segura y según lo previsto antes del despliegue.

Es en especial crítico realizar pruebas rigurosas de los sistemas autónomos, ya que los agentes de IA planifican de forma independiente las tareas de varias partes, utilizan herramientas externas e interactúan con otros agentes. Un proceso de prueba sólido es parte del ciclo continuo de creación y evaluación conocido como ciclo de vida de desarrollo de los agentes (ADLC).

Los agentes planifican y ejecutan tareas de forma autónoma, por lo que están transformando rápidamente la forma en que las empresas utilizan la IA. Pero la rápida adopción puede fragmentar los ecosistemas tecnológicos y forzar los cambios importantes en los procesos de prueba heredados. De acuerdo con una investigación reciente del IBM® Institute for Business Value, 80 % de los CIO y CTO encuestados mencionaron los mandatos de transformación de la IA impulsados por el CEO. Pero solo el 11 % dice que está completamente preparado para la escala de despliegue de agentes de IA que se espera para el próximo año.

De acuerdo con Matt Lyteson, CIO de IBM: "El desafío que los CIO y CTO ahora tienen es escalar los sistemas de IA que operan de forma continua y autónoma, a menudo con modelos de gobernanza y arquitecturas que se diseñaron para un entorno mucho más lento y predecible". 

Las pruebas de software tradicionales se centraban en sistemas estáticos; la IA agéntica se basa en la naturaleza probabilística de los grandes modelos de lenguaje (LLM). Esto significa que instrucciones similares pueden generar diferentes secuencias de llamadas de herramientas durante diferentes ejecuciones y que es posible que los problemas que ocurren al principio de un flujo de trabajo de varios pasos no aparezcan sino hasta mucho más adelante. Y a medida que los agentes impulsados por machine learning cambian con el tiempo, pueden mostrar signos de regresión o deriva.

Las pruebas de los agentes de IA no deberían solo determinar si una respuesta final es correcta, sino también considerar si las rutas de razonamiento y los resultados intermedios fueron apropiados. Lo ideal sería que este tipo de pruebas responda a una pregunta totalmente distinta a las formas anteriores de validación de software. Las pruebas no solo consisten en verificar que un agente cumpla con el resultado esperado, sino también en garantizar que los resultados sean siempre bien fundamentados, precisos y seguros, independientemente de la entrada. Esto implica validar el comportamiento de un agente, además de realizar pruebas unitarias más tradicionales.

Los ciclos de pruebas agénticas también son continuos. Hacer pruebas a agentes de IA implica crear bucles de feedback eficaces en lugar de desarrollar puntos de referencia simples y estáticos. Las organizaciones que crean estrategias de pruebas escalables y unificadas pueden desarrollar sistemas autónomos que operan de manera confiable y segura. También pueden implementar marcos de pruebas que funcionen a la perfección con el resto del ADLC, lo que permite que los agentes de IA se integren de manera predecible en diferentes modelos, plataformas y proveedores.

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Por qué las pruebas de agentes de IA son críticas

Los agentes de IA que se han sometido a pruebas deficientes generan graves riesgos operativos y de gobernanza. Algunos de los factores que hacen que sea esencial realizar pruebas rigurosas son:

  • Errores que se agravan: los agentes suelen ejecutar cadenas de razonamiento y acción en varias partes, lo que significa que los errores en cualquier punto del proceso pueden ampliarse.
  • Seguridad y protección: los agentes que navegan por la web o interactúan con API de terceros están expuestos a ataques de inyección de instrucciones y a jailbreaks. Las pruebas rigurosas reducen las posibilidades de una violación de seguridad.
  • Riesgos regulatorios y reputacionales: cuando los agentes en industrias reguladas como la atención médica o las finanzas generan resultados incorrectos exponen a las organizaciones a responsabilidades legales. Y los agentes que se comportan de manera errática o crean alucinaciones ponen en riesgo la confianza del usuario.
  • El carácter no determinista de la IA agéntica: los modelos de lenguaje grandes pueden dar respuestas diferentes a instrucciones similares, por lo que las pruebas deben tener en cuenta la varianza en lugar de evaluar una sola instantánea de rendimiento. 

Tres estrategias principales de prueba de agentes de IA

Uso de LLM como juez

Algunos de los resultados que genera un agente de IA, como los resúmenes o las explicaciones, no pueden evaluarse mediante reglas simples. Requieren un nivel de juicio. ¿La respuesta responde correctamente a la intención del usuario y el tono es adecuado? "LLM como juez" es la práctica de utilizar un segundo LLM para evaluar la calidad de los resultados de un agente.

Normalmente, se le proporciona una rúbrica a un modelo más grande y con mayor capacidad que el que se está probando y se le pide que evalúe la respuesta del agente. Estos jueces se pueden aplicarse en múltiples puntos a lo largo de la trayectoria de un agente, lo que les permite detectar fallas o inconsistencias en un proceso. "LLM como juez" trabaja con evaluadores humanos para permitir una evaluación de calidad continua y automatizada. Aunque no reemplaza la evaluación humana, el "LLM como juez" escala el proceso de prueba de una manera que los equipos humanos no pueden.

Adoptar un enfoque de tres niveles

Dada la sofisticación de los agentes de IA, las pruebas exploratorias no son suficientes: los ecosistemas de agentes requieren criterios de evaluación sólidos y métricas claras para medir el éxito. Las pruebas eficaces de agentes operan en tres niveles distintos, cada uno diseñado para detectar una clase diferente de falla. Juntos forman una defensa en capas que evalúa la IA agéntica desde los primeros errores hasta la experiencia real del usuario.

  • Pruebas de componentes: las pruebas de componentes detectan fallas antes de que se integren en procesos de sistema más grandes. Están diseñadas para evaluar las partes discretas de un agente de forma aislada. Por ejemplo, herramientas individuales y subagentes, la gestión de la memoria o los pasos para la recuperación de datos. Una prueba de componentes podría confirmar que una herramienta de búsqueda en la web maneja correctamente los errores de límite de tasa, o que una herramienta de programación reconoce una vulnerabilidad de seguridad común a partir de una instrucción del usuario. Debido a que las pruebas de componentes se ejecutan en unidades aisladas, por lo general son rápidas de ejecutar y fáciles de depurar.
  • Pruebas de trayectoria: las pruebas de trayectoria evalúan el proceso de razonamiento de un agente a lo largo de una tarea completa, desde las instrucciones del usuario hasta la respuesta final. Analizan cada decisión y cada resultado intermedio para observar el proceso completo de toma de decisiones de un agente, además de realizar pruebas de integración para auditar las llamadas a herramientas que realiza el agente. Las pruebas de trayectoria permiten detectar fallas emergentes que quizás no sean evidentes de inmediato. Por ejemplo, si un agente llama correctamente a herramientas en una secuencia, pero extrae una inferencia incorrecta de sus resultados combinados o alcanza consistentemente un resultado correcto por diferentes caminos.
  • Pruebas de extremo a extremo: estas pruebas evalúan a un agente frente a tareas de usuario reales o realistas en condiciones que se aproximan mucho a los escenarios del mundo real. Estas revisiones miden si un agente completa una tarea correctamente, así como si la experiencia completa cumple con el estándar requerido para el despliegue. Por ejemplo, ¿el agente se comporta de manera consistente en conversaciones de varios turnos? ¿Gestiona adecuadamente las intenciones ambiguas de los usuarios? Por lo general, la revisión de extremo a extremo combina la evaluación automatizada con el juicio humano estructurado. En esta etapa, los revisores humanos evalúan las muestras para detectar matices que las métricas automatizadas podrían pasar por alto. Además, el agente se somete deliberadamente a entradas adversas y casos extremos. 

Simulación de entornos

Los agentes de IA empresarial a menudo se despliegan en entornos que serían costosos o irreversibles de probar directamente. Por ejemplo, un agente que envía correos electrónicos a los clientes no puede enviar correos electrónicos de prueba a clientes reales o un agente que gestiona la infraestructura en la nube no puede integrarse con un entorno de nube real.

La sofisticada simulación del entorno resuelve ese desafío al proporcionar sustitutos controlados y repetibles para escenarios reales. En los últimos años, varias empresas han lanzado entornos simulados que permiten a los desarrolladores crear historias de usuario y registrar respuestas de API. Estos entornos también permiten a los evaluadores crear escenarios que podrían ser raros o imposibles de activar en producción. Por ejemplo, una base de datos que no arroja resultados útiles o un usuario que proporciona instrucciones contradictorias en el transcurso de una conversación larga. 

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Métricas clave para la evaluación de agentes de IA

Tasa de éxito

La tasa de éxito mide el porcentaje de casos de prueba en los que un agente completa una tarea asignada. Es una métrica fundamental en las pruebas de agentes.

Precisión de la herramienta

La precisión en el uso de herramientas mide si un agente selecciona las herramientas adecuadas para una tarea específica y si las utiliza dentro de los parámetros correctos. Por ejemplo, un agente podría identificar correctamente que necesita buscar en una base de datos pero construir la consulta incorrecta. 

Evaluaciones de trayectoria

Evaluar la trayectoria del agente implica valorar si el camino de razonamiento de un agente es coherente y apropiado, incluso si la respuesta final resulta ser correcta. Por lo general, analiza el razonamiento de varios pasos para verificar que los agentes sean coherentes en sus objetivos y manejen cada paso de manera lógica. Los procesos de prueba manuales comparan una trayectoria de referencia definida por humanos con lo que realmente hace un agente. Los desarrolladores también suelen automatizar partes de este proceso mediante el uso de "LLM como juez". 

Latencia y costo

La latencia y el costo son, por lo general, requisitos imprescindibles que se aplican para determinar si un sistema, en esencia, puede utilizarse. La latencia mide el tiempo desde el envío de la tarea hasta el resultado final: los agentes que realizan varias llamadas secuenciales a herramientas o utilizan API externas lentas pueden experimentar latencias que los hacen poco prácticos para los usuarios. El costo generalmente mide el consumo agregado de token de un agente, así como su volumen de llamadas a la API por tareas. Por ejemplo, los agentes que utilizan herramientas costosas para subtareas simples pueden ser demasiado costosos a escala. 

Concisión y coherencia

La concisión mide si los resultados de un agente contienen la información necesaria y la comunican de forma eficaz. La coherencia mide si la salida es lógicamente consistente, bien estructurada y libre de contradicciones internas. Ambas métricas son importantes independientemente de su precisión. Un resultado puede ser objetivamente preciso, pero tan detallado que el usuario no pueda extraer fácilmente la información relevante. O puede ser conciso pero incoherente saltar entre temas y repetirse a sí mismo. 

Herramientas comunes utilizadas en las pruebas de agentes de IA

Automatización de pruebas

La automatización de pruebas es la práctica de ejecutar evaluaciones automatizadas en lugar de probar manualmente un agente. Para los sistemas de agentes que involucran componentes interdependientes y cambian a menudo, la automatización hace que las pruebas sean sostenibles a escala.

La infraestructura de automatización de pruebas en sistemas de agentes se basa en pipelines CI/CD similares a las que se utilizan en otras formas de ingeniería de software. A medida que los cambios en el software avanzan por el pipeline, las pruebas automatizadas identifican problemas y los agentes pueden implementar los cambios en el código, creando así un ciclo continuo de feedback.

Marcos de evaluación

Los marcos de evaluación proporcionan la infraestructura fundamental para ejecutar pruebas, registrar trayectorias de agentes, establecer la puntuación de resultados y rastrear métricas a lo largo del tiempo. Son la base de una práctica de pruebas sistemáticas y pueden considerarse como un entrenador para un agente de IA.

La mayoría de los marcos de evaluación permiten a las empresas definir un conjunto de ejemplos de referencia del rendimiento ideal de los agentes. A continuación, las plataformas comparan la trayectoria simulada de un agente con esos ejemplos y califican su desempeño en función de varias variables. Un ejemplo es simular una conversación entre un gran lote de "usuarios" impulsados por IA generativa y luego crear informes que califican al agente en cuanto a la precisión de la llamada a la herramienta y la precisión del enrutamiento del agente.

Esto permite a las organizaciones ver rápidamente dónde necesita mejorar un agente y dónde se está desempeñando bien. Los marcos de evaluación ayudan a los equipos a definir el éxito al principio del proceso de desarrollo y proporcionan una rúbrica clara para las pruebas de regresión.

Plataformas de observabilidad

Las plataformas de observabilidad proporcionan visibilidad histórica y en tiempo real del comportamiento de los agentes. Al estar a veces integradas en la misma plataforma que los marcos de evaluación, monitorean continuamente las redes de agentes para detectar anomalías y regresiones a medida que surgen. Las plataformas de observabilidad de IA registran las interacciones de los agentes, recopilan métricas y alertan a los miembros del equipo cuando surgen irregularidades. Pueden ser específicamente útiles para los ingenieros que monitorean sistemas complejos de múltiples agentes y proporcionan visibilidad del razonamiento de los agentes para identificar las causas principales de un problema. 

Planos de control de agentes

Un plano de control de agentes es la capa de gestión situada por encima de los agentes individuales, lo cual proporciona visibilidad centralizada y control sobre cómo se despliegan y gobiernan los agentes en toda una organización. Mientras que los marcos de evaluación y las plataformas de observabilidad se centran en medir lo que hace un agente, un plano de control se centra en lo que se le permite hacer a un agente. También garantizan que las reglas que rigen el comportamiento de los agentes se apliquen de manera coherente y sean exigibles.

En el contexto de las pruebas, un plano de control de agentes mantiene un registro de la configuración de cada agente, lo que permite reproducir las condiciones exactas. Muchos planos de control admiten el control de versiones, las pruebas y el despliegue controlado de agentes, lo que facilita la iteración en ecosistemas con múltiples agentes. 

Herramientas en la plataforma

Varias de las principales plataformas de IA en la actualidad ofrecen capacidades integradas de prueba y evaluación para los agentes desarrollados en su infraestructura. Estas herramientas dentro de la plataforma ofrecen la ventaja de una estrecha integración con el entorno de despliegue y una configuración simplificada. Sin embargo, suelen ofrecer menos flexibilidad que los marcos independientes para equipos con necesidades de evaluación complejas. 

Cuatro mejores prácticas para probar agentes de IA

Pruebas tempranas y frecuentes

La realización de pruebas de agentes de IA es un proceso continuo. Las pruebas desde las primeras etapas de desarrollo y continuar probando y refinando los agentes luego de que se despliegan, ayuda a garantizar la calidad a largo plazo.

Los procesos de automatización de pruebas exhaustivas y de alta calidad deben desplegarse cuando se cambian las instrucciones o se agregan nuevas herramientas, pero también deben formar parte del protocolo de monitoreo de agentes de rutina de una organización. Esto requiere invertir en la infraestructura para que las pruebas sean rápidas y económicas: los conjuntos de datos de prueba bien organizados y los paneles de métricas ayudan a integrar el proceso de prueba en el día a día.

Realizar pruebas en las primeras etapas también significa definir los criterios de éxito antes de crear un agente. Los equipos que comienzan el desarrollo sin comprender claramente lo que quieren lograr corren el riesgo de un proceso de depuración reactivo basado en la apariencia del agente, no en cómo se desempeña. 

Equilibrio de conjuntos de pruebas

Los conjuntos de pruebas desequilibrados producen métricas que parecen buenas, pero es posible que no puedan predecir el rendimiento en el mundo real. Por ejemplo, las pruebas dominadas por casos sencillos o un conjunto reducido de tareas no reflejarán adecuadamente todas las formas en que actuará un sistema agéntico.

Los conjuntos de pruebas equilibrados evalúan tanto los casos en los que una trayectoria debería ocurrir como aquellos en los que no debería. Los conjuntos deben incluir consultas de un solo paso e interacciones de varios pasos, y los formatos de entrada deben cubrir una variedad de formas en que los usuarios reales pueden formular solicitudes. Los casos extremos deben representarse explícitamente para proteger contra instrucciones adversas o entradas vacías.

Los conjuntos de prueba también deben actualizarse periódicamente con ejemplos activos a medida que evolucionan los patrones de uso. Algunas empresas utilizan la generación automatizada de casos de prueba para reducir la carga de trabajo de los desarrolladores; usan la IA para analizar los requisitos de un agente y crear conjuntos de pruebas completos. 

Uso de datos de alta calidad

Los datos mal etiquetados, como conjuntos de pruebas ambiguos o criterios de puntuación insuficientes, generan métricas ruidosas y engañosas. Los datos de prueba deben estar controlados mediante versiones y auditarse para mantener un seguimiento de los cambios en los conjuntos de evaluación y estos puedan medirse con base en los resultados de las pruebas. En el caso de las tareas agénticas que constan de varios pasos, contar con datos de alta calidad también implica disponer de trayectorias de referencia sólidas, que sirvan de estándar de oro, con las que evaluar un caso de prueba. 

Mantener prácticas de participación humana

Aunque la IA se utiliza cada vez más para generar scripts de prueba y realizar ejecuciones de prueba a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software, la automatización por sí sola no es suficiente para crear ecosistemas de agentes sofisticados. Algunos juicios requieren entrada humana. Los humanos deben evaluar, por ejemplo, si las respuestas de un agente son apropiadas para un contexto sensible. Los equipos humanos también pueden determinar si un caso extremo revelado en las pruebas refleja un buen razonamiento o una coincidencia.

Es crítico que las empresas integren la revisión humana estructural en el proceso de prueba. Durante las pruebas activas, la revisión humana debe aplicarse a muestras estructuradas de resultados de agentes en varios niveles del proceso de prueba. 

Autores

Molly Hayes

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor

IBM Think

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