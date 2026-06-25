Es en especial crítico realizar pruebas rigurosas de los sistemas autónomos, ya que los agentes de IA planifican de forma independiente las tareas de varias partes, utilizan herramientas externas e interactúan con otros agentes. Un proceso de prueba sólido es parte del ciclo continuo de creación y evaluación conocido como ciclo de vida de desarrollo de los agentes (ADLC).

Los agentes planifican y ejecutan tareas de forma autónoma, por lo que están transformando rápidamente la forma en que las empresas utilizan la IA. Pero la rápida adopción puede fragmentar los ecosistemas tecnológicos y forzar los cambios importantes en los procesos de prueba heredados. De acuerdo con una investigación reciente del IBM® Institute for Business Value, 80 % de los CIO y CTO encuestados mencionaron los mandatos de transformación de la IA impulsados por el CEO. Pero solo el 11 % dice que está completamente preparado para la escala de despliegue de agentes de IA que se espera para el próximo año.

De acuerdo con Matt Lyteson, CIO de IBM: "El desafío que los CIO y CTO ahora tienen es escalar los sistemas de IA que operan de forma continua y autónoma, a menudo con modelos de gobernanza y arquitecturas que se diseñaron para un entorno mucho más lento y predecible".