La evolución de los agentes de IA

Aunque ya se habían sentado las bases filosóficas para las máquinas pensantes, no fue hasta el surgimiento de la informática digital en la década de 1950 cuando estas ideas pudieron llevarse a la práctica. Marvin Minsky y Dean Edmunds construyeron una de las primeras redes neuronales artificiales en 1951, la Stochastic Neural Analog Reinforcement Calculator (SNARC).6 Este fue un intento temprano de modelar procesos de aprendizaje en el cerebro humano a través del aprendizaje por refuerzo. El hardware requería una red de 3000 tubos de vacío, además de pesos sinápticos, para simular 40 unidades similares a neuronas.

En 1955, el término “inteligencia artificial” se acuñó en una propuesta de taller titulada “A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence”. 7 La propuesta, presentada por John McCarthy de Dartmouth College, Marvin Minsky de la Universidad de Harvard, Nathaniel Rochester de IBM y Claude Shannon de Bell Telephone Laboratories, se llevó a cabo como un taller que tuvo lugar al año siguiente.

También al año siguiente, Allen Newell y Herbert A. Simon desarrollaron Logic Theorist y General Problem Solver, los primeros intentos de imitar las habilidades humanas de resolución de problemas.

La investigación continuó a lo largo de la década, y los investigadores incluso desarrollaron agentes de IA rudimentarios, aunque estos agentes aún no podían “aprender” en el sentido contemporáneo. Por ejemplo, un agente podría diseñarse para resolver un rompecabezas haciendo que analice el estado actual del rompecabezas, comparándolo con el estado resuelto y aplicando una secuencia conocida de movimientos para acercarse a ese estado resuelto. Estos agentes simplemente ejecutaban algoritmos para buscar en un espacio de posibilidades. Sin embargo, demostraron que las máquinas podían exhibir comportamientos que anteriormente se consideraban limitados a la cognición humana.

En la década de 1970, surgió una nueva clase de protoagentes que utilizaban la lógica de decisión simbólica. Estos “sistemas expertos” fueron creados para capturar el conocimiento y las capacidades de razonamiento de los expertos humanos mediante la combinación de una base de conocimientos con un motor de inferencia. MYCIN, desarrollado en Stanford, fue uno de los primeros ejemplos de este tipo de sistemas.8 MYCIN podría diagnosticar infecciones bacterianas y recomendar antibióticos, con éxito en dominios limitados. Sin embargo, cada nuevo dato tenía que ser codificado a mano por expertos humanos, y estos sistemas tenían dificultades cuando operaban fuera de sus rígidas bases de conocimiento.

Estas limitaciones y otras dieron lugar a un período que llegó a conocerse como el “invierno de la IA”, en el que se restringieron el financiamiento y, por extensión, la investigación de la IA.