La historia de la inteligencia artificial

Warren S. McCulloch y Walter Pitts publican "A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity" en el Bulletin of Mathematical Biophysics.1 Es una de las obras seminales en la historia de la neurociencia y de la IA. El artículo sienta las bases de la idea de que el cerebro puede entenderse como un sistema computacional e introduce el concepto de redes neuronales artificiales, ahora una tecnología clave en la IA moderna. Esta idea inspira sistemas informáticos que simulan funciones y procesos similares a los del cerebro, particularmente a través de redes neuronales y aprendizaje profundo.